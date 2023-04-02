«Хохловка» музей под открытым небом

Индивидуальная экскурсия в архитектурно-этнографический музей Хохловка из Перми

Описание
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«Хохловка» музей под открытым небом
«Хохловка» музей под открытым небом
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Что вас ожидает 🤩

  • В 45 км от города Перми, возле села Хохловка, на живописном высоком мысу, с трех сторон омываемом водами Камского водохранилища, расположен причудливый деревянный городок – это Пермский архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом.
  • Здесь на площади в 42 гектара, перед посетителями предстают 19 памятников деревянной архитектуры Пермской области конца ХVII – начала ХХ вв. Во многих их них размещаются интерьеры и выставки, создаваемые научными сотрудниками музея. В составе музея три территориально-этнографические зоны: Коми-Пермяцкий сектор, Северное и Южное Прикамье, и два комплекса солепромышленной (сооружения Усть-Борового завода из г. Соликамска) и сельскохозяйственное с амбарами, овином, гумном, мельницами и полями
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Перед посетителями предстают 19 памятников деревянной архитектуры Пермской области конца ХVII – начала ХХ вв. Путешествие в архитектурно-этнографический музей Хохловка позволит Вам узнать много интересного об истории пермского края, о деревянной архитектуре, познакомит с великолепным мастерством русских плотников. Памятники деревянного зодчества поведают о быте и культуре наших предков.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включено:
  • Путевая экскурсия и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет
  • Питание
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Пермь, Комсомольский проспект,27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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