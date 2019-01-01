Татьяна М. проводит ещё 5 экскурсий

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Татьяна М.
Татьяна М. – Гид из Перми
Нам предстоит интереснейшая поездка в архитектурно-этнографический музей 🖼 «Хохловка» – филиал Пермского краеведческого музея под открытым небом.

Создание музея началось в 1969 году.

Уникальные памятники деревянного зодчества расположены на красивейшем берегу Камы в 40 минутах от города Перми, в районе деревни Скобелевка (Хохловка).
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Экскурсия

5 000 ₽ за человека

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Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Архитектурно-этнографический музей 🖼 «Хохловка» – филиал Пермского краеведческого музея под открытым небом. Создание музея началось в 1969 году. Уникальные памятники деревянного зодчества расположены на красивейшем берегу Камы в 40 минутах от города Перми, в районе деревни Скобелевка (Хохловка).
Подробнее о музее
23 уникальных памятника деревянного зодчества, перевезены и собраны в этом великолепном месте со всего Пермского края. Это и деревянные церкви, сторожевые башни, крестьянские усадьбы, соляные заводы и мельницы, охотничьи и лесные домики и многое другое.
Пожалуй, это лучшие примеры традиционной архитектуры зданий народов и народностей, населявших Прикамье в конце XVII – XX вв.
Вы получите потрясающие эмоции от увиденной красоты сочетания природы и архитектурных объектов. Здесь вы полюбуетесь красотой скалистого залива реки Камы, насладитесь благоуханием цветущих растений, кустарников и деревьев. А зимой окунетесь в настоящую снежную сказку!
«Хохловка» удивляет своей гармонией, умиротворенностью и необычностью. Обязательно впишите в ваш график её посещение, вы не пожалеете!
+Что входит
  • Информационное обслуживание и сопровождение
  • Трансфер в обе стороны
  • Бронирование проживания и музеев
  • Разработка маршрута
  • ГСМ
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна М.
Татьяна М.
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Татьяна М. проводит ещё 5 экскурсий

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