Татьяна М. проводит ещё 5 экскурсий

Архитектурно-этнографический музей 🖼 «Хохловка» – филиал Пермского краеведческого музея под открытым небом. Создание музея началось в 1969 году. Уникальные памятники деревянного зодчества расположены на красивейшем берегу Камы в 40 минутах от города Перми, в районе деревни Скобелевка (Хохловка).

Подробнее о музее

23 уникальных памятника деревянного зодчества, перевезены и собраны в этом великолепном месте со всего Пермского края. Это и деревянные церкви, сторожевые башни, крестьянские усадьбы, соляные заводы и мельницы, охотничьи и лесные домики и многое другое.

Пожалуй, это лучшие примеры традиционной архитектуры зданий народов и народностей, населявших Прикамье в конце XVII – XX вв.

Вы получите потрясающие эмоции от увиденной красоты сочетания природы и архитектурных объектов. Здесь вы полюбуетесь красотой скалистого залива реки Камы, насладитесь благоуханием цветущих растений, кустарников и деревьев. А зимой окунетесь в настоящую снежную сказку!

«Хохловка» удивляет своей гармонией, умиротворенностью и необычностью. Обязательно впишите в ваш график её посещение, вы не пожалеете!