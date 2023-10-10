Приглашаю отправиться в два самобытных города Пермского края, расположенные всего в 30 км друг от друга. Краснокамск — город первых пятилеток. В нём еще можно найти дома, построенные в начале его существования. Мы посетим музей-коммунальную квартиру и рассмотрим артефакты советской повседневной жизни. А в старинной Нытве полюбуемся прудом и зайдём в уютный музей ложки!

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Описание

Что вас ожидает

Музей-коммунальная квартира в Краснокамске

Краснокамск по сей день хранит интересные образцы советской архитектуры. Например, знаменитый «Дом 205 квартир». В нём находится музей-коммунальная квартира, который мы обязательно посетим. Вы увидите экспонаты середины 20 века: мебель, бытовую технику, игрушки и одежду. Может быть, кому-то это напомнит квартиру из своего детства. Если будет интересно, мы также зайдём в музей игрушки и картинную галерею.

Нытва: музей ложки, плотина и атмосфера старины

В противоположность Краснокамску Нытва ведёт историю с 18 века: я расскажу, как она развивалась. Мы побываем на исторической плотине — ровеснице города. А также посетим музей ложки, где хранятся тысячи ложек из разных уголков мира: от простых до редких сувенирных. Если останутся силы, мы также можем зайти в Краеведческий музей. А летом при хорошей погоде — покататься на лодках по Нытвенскому пруду.

Организационные детали