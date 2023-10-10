Краснокамск и Нытва - непохожие соседи

Ощутить дух маленьких городов Пермского края и посетить необычные музеи

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Приглашаю отправиться в два самобытных города Пермского края, расположенные всего в 30 км друг от друга. Краснокамск — город первых пятилеток. В нём еще можно найти дома, построенные в начале его существования. Мы посетим музей-коммунальную квартиру и рассмотрим артефакты советской повседневной жизни. А в старинной Нытве полюбуемся прудом и зайдём в уютный музей ложки!
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
Ближайшие даты:
10
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Описание

Что вас ожидает

Музей-коммунальная квартира в Краснокамске

Краснокамск по сей день хранит интересные образцы советской архитектуры. Например, знаменитый «Дом 205 квартир». В нём находится музей-коммунальная квартира, который мы обязательно посетим. Вы увидите экспонаты середины 20 века: мебель, бытовую технику, игрушки и одежду. Может быть, кому-то это напомнит квартиру из своего детства. Если будет интересно, мы также зайдём в музей игрушки и картинную галерею.

Нытва: музей ложки, плотина и атмосфера старины

В противоположность Краснокамску Нытва ведёт историю с 18 века: я расскажу, как она развивалась. Мы побываем на исторической плотине — ровеснице города. А также посетим музей ложки, где хранятся тысячи ложек из разных уголков мира: от простых до редких сувенирных. Если останутся силы, мы также можем зайти в Краеведческий музей. А летом при хорошей погоде — покататься на лодках по Нытвенскому пруду.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris 2017 г. в.
  • Время в пути: Пермь-Краснокамск — 1 час, Краснокамск-Нытва — 1 час, Нытва-Пермь — 1,5 часа
  • Входные билеты не включены в стоимость. Коммунальная квартира: взрослый — 100 руб, до 18 лет — 50 руб, музей ложки: взрослый — 100 руб, школьный и студенческий — 50 руб.
  • Желающим посетить опциональные музеи или прокатиться на лодке я расскажу детали в личных сообщениях
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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