Лучшее время для экскурсии в Краснокамск и Нытву - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками и поездками на лодке по Нытвенскому пруду. Весной и осенью, в мае и сентябре, также приятно посещать эти места, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия возможна, но некоторые активности на свежем воздухе могут быть ограничены из-за холодов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей-коммунальная квартира
Музей игрушки
Картинная галерея
Музей ложки
Краеведческий музей
Историческая плотина
Описание экскурсии
Музей-коммунальная квартира в Краснокамске
Краснокамск по сей день хранит интересные образцы советской архитектуры. Например, знаменитый «Дом 205 квартир». В нём находится музей-коммунальная квартира, который мы обязательно посетим. Вы увидите экспонаты середины 20 века: мебель, бытовую технику, игрушки и одежду. Может быть, кому-то это напомнит квартиру из своего детства. Если будет интересно, мы также зайдём в музей игрушки и картинную галерею.
Нытва: музей ложки, плотина и атмосфера старины
В противоположность Краснокамску Нытва ведёт историю с 18 века: я расскажу, как она развивалась. Мы побываем на исторической плотине — ровеснице города. А также посетим музей ложки, где хранятся тысячи ложек из разных уголков мира: от простых до редких сувенирных. Если останутся силы, мы также можем зайти в Краеведческий музей. А летом при хорошей погоде — покататься на лодках по Нытвенскому пруду.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris 2017 г. в.
Время в пути: Пермь-Краснокамск — 1 час, Краснокамск-Нытва — 1 час, Нытва-Пермь — 1,5 часа
Входные билеты не включены в стоимость. Коммунальная квартира: взрослый — 100 руб, до 18 лет — 50 руб, музей ложки: взрослый — 100 руб, школьный и студенческий — 50 руб.
Желающим посетить опциональные музеи или прокатиться на лодке я расскажу детали в личных сообщениях
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1649 туристов
Я живу в Перми с самого рождения. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперёк, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили в Перми ещё в читать дальшеуменьшить
середине 19 века, а прапрадед владел здесь заводом пожарных машин. Много лет я увлекаюсь организацией и проведением интеллектуальных игр. За это время у меня появилась огромная коллекция необычных и интересных фактов о Пермском крае. С радостью поделюсь ими с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мурадова
Большое спасибо Павлу за такую интересную экскурсию. Действительно, совершенно разные города, непохожие друг на друга и в каждом из них есть своя изюминка. Рекомендую посетить их.
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Диана
Интересная поездка, действительно разные города, замечательный музей ложки в Нытве. Комфортный транспорт с кондиционером. Павел интересный рассказчик. Рекомендую.
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Сергей
Павел отлично знает свое дело. На экскурсии я получил то что хотел. Отлично провел время. Надеюсь встретимся еще. Спасибо
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Оксана
Замечательный экскурсовод Павел, позитивный и эрудированный, много рассказал на будущее, летом приедем еще!
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