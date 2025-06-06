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Краснокамск и Нытва - непохожие соседи

Исследуйте культурное наследие Пермского края, погрузитесь в атмосферу прошлого в Краснокамске и Нытве
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по двум знаковым городам Пермского края.

Краснокамск порадует архитектурой первых пятилеток и музеем-коммунальной квартирой, где каждый предмет расскажет о быте советской эпохи.

Нытва же встретит вас старинной
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плотиной и уникальным музеем ложки, где собраны экспонаты со всего мира.

Вас ждет насыщенная программа с посещением исторических мест и музеев, а также возможностью насладиться красотами природы и проникнуться духом прошлого.

Путешествие на автомобиле обеспечит комфорт и удобство, а я, ваш личный гид, сделаю этот день незабываемым. Присоединяйтесь к нам и познакомьтесь с уникальными городами Пермского края

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Погружение в советскую эпоху
  • 🏛️ Уникальные музеи
  • 🌿 Прекрасные природные виды
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучшее время для экскурсии в Краснокамск и Нытву - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками и поездками на лодке по Нытвенскому пруду. Весной и осенью, в мае и сентябре, также приятно посещать эти места, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия возможна, но некоторые активности на свежем воздухе могут быть ограничены из-за холодов.
Сейчас август — это идеальное время.
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи
Краснокамск и Нытва - непохожие соседи

Что можно увидеть

  • Музей-коммунальная квартира
  • Музей игрушки
  • Картинная галерея
  • Музей ложки
  • Краеведческий музей
  • Историческая плотина

Описание экскурсии

Музей-коммунальная квартира в Краснокамске

Краснокамск по сей день хранит интересные образцы советской архитектуры. Например, знаменитый «Дом 205 квартир». В нём находится музей-коммунальная квартира, который мы обязательно посетим. Вы увидите экспонаты середины 20 века: мебель, бытовую технику, игрушки и одежду. Может быть, кому-то это напомнит квартиру из своего детства. Если будет интересно, мы также зайдём в музей игрушки и картинную галерею.

Нытва: музей ложки, плотина и атмосфера старины

В противоположность Краснокамску Нытва ведёт историю с 18 века: я расскажу, как она развивалась. Мы побываем на исторической плотине — ровеснице города. А также посетим музей ложки, где хранятся тысячи ложек из разных уголков мира: от простых до редких сувенирных. Если останутся силы, мы также можем зайти в Краеведческий музей. А летом при хорошей погоде — покататься на лодках по Нытвенскому пруду.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris 2017 г. в.
  • Время в пути: Пермь-Краснокамск — 1 час, Краснокамск-Нытва — 1 час, Нытва-Пермь — 1,5 часа
  • Входные билеты не включены в стоимость. Коммунальная квартира: взрослый — 100 руб, до 18 лет — 50 руб, музей ложки: взрослый — 100 руб, школьный и студенческий — 50 руб.
  • Желающим посетить опциональные музеи или прокатиться на лодке я расскажу детали в личных сообщениях
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1649 туристов
Я живу в Перми с самого рождения. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперёк, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили в Перми ещё в
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середине 19 века, а прапрадед владел здесь заводом пожарных машин. Много лет я увлекаюсь организацией и проведением интеллектуальных игр. За это время у меня появилась огромная коллекция необычных и интересных фактов о Пермском крае. С радостью поделюсь ими с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Большое спасибо Павлу за такую интересную экскурсию. Действительно, совершенно разные города, непохожие друг на друга и в каждом из них есть своя изюминка. Рекомендую посетить их.
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Диана
Интересная поездка, действительно разные города, замечательный музей ложки в Нытве. Комфортный транспорт с кондиционером. Павел интересный рассказчик. Рекомендую.
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Сергей
Павел отлично знает свое дело. На экскурсии я получил то что хотел. Отлично провел время. Надеюсь встретимся еще.
Спасибо
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Оксана
Замечательный экскурсовод Павел, позитивный и эрудированный, много рассказал на будущее, летом приедем еще!
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