Ощутить дух маленьких городов Пермского края и посетить необычные музеи
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Описание
Что вас ожидает
Музей-коммунальная квартира в Краснокамске
Краснокамск по сей день хранит интересные образцы советской архитектуры. Например, знаменитый «Дом 205 квартир». В нём находится музей-коммунальная квартира, который мы обязательно посетим. Вы увидите экспонаты середины 20 века: мебель, бытовую технику, игрушки и одежду. Может быть, кому-то это напомнит квартиру из своего детства. Если будет интересно, мы также зайдём в музей игрушки и картинную галерею.
Нытва: музей ложки, плотина и атмосфера старины
В противоположность Краснокамску Нытва ведёт историю с 18 века: я расскажу, как она развивалась. Мы побываем на исторической плотине — ровеснице города. А также посетим музей ложки, где хранятся тысячи ложек из разных уголков мира: от простых до редких сувенирных. Если останутся силы, мы также можем зайти в Краеведческий музей. А летом при хорошей погоде — покататься на лодках по Нытвенскому пруду.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris 2017 г. в.
- Время в пути: Пермь-Краснокамск — 1 час, Краснокамск-Нытва — 1 час, Нытва-Пермь — 1,5 часа
- Входные билеты не включены в стоимость. Коммунальная квартира: взрослый — 100 руб, до 18 лет — 50 руб, музей ложки: взрослый — 100 руб, школьный и студенческий — 50 руб.
- Желающим посетить опциональные музеи или прокатиться на лодке я расскажу детали в личных сообщениях
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.