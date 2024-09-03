Найдено 3 экскурсии в категории « Музей «Хохловка» » в Перми, цены от 5 350 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Трансфер из Перми в музей Хохловка Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей 5 350 ₽ за всё до 4 чел. На машине 4.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Музей «Хохловка»: избы, башни, купола Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края Начало: У гостиницы «Урал» 10 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 4 часа Индивидуальная до 15 чел. Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно С комфортом добраться до музея под открытым небом и погрузиться в быт коми-пермяков от 5 722 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Перми

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