4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей Хохловка
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
Сегодня в 14:00
6 сен в 10:30
5 350₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края
Начало: У гостиницы «Урал»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
С комфортом добраться до музея под открытым небом и погрузиться в быт коми-пермяков
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
от 5 722₽ за всё до 3 чел.
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