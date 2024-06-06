И Инесса Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак читать дальше происходивших здесь, о современном его развитии. Хорошо продуманный маршрут путешествия помог легко перенести поездку. Предусмотренные Диной треккинговые палки для подъёма на скалу Ермак, чай с конфетами, другие приятные мелочи усиливали впечатление от увиденного. Желаю Дине всего самого доброго и успехов в её такой замечательной деятельности. Огромное спасибо организатору путешествия Дине за прекрасную поездку. Благодаря ей узнали много интересного об истории Пермского края, о значимых событиях,

Т Татьяна Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.

Б Бикуновы Олег и Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!

N NINA 4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак Экскурсии были интересные и разнообразные. Не мешала даже плохая погода. Не понравились Кунгурские пещеры. На мой взгляд скучные и не интересные сами по себе. Но понравился город Кунгур, скала Ермака и Белогорский монастырь, а также природа Пермского края.

Д Дмитрий 4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак Хорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилось.

М Мария 4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак Все было прекрасно.

С Степанова Из Перми - в Кунгур и Белогорье Александр хороший рассказчик, много знает об истории Пермского края. Путешествие было интересным и комфортным, понравилось и взрослым и детям.

Е Елена Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь Спасибо за экскурсию. Все очень понравилось. Советуем всем посетить Белогорский монастырь. Приезали с чумтвом тревоги, а уехали с чувством благодарности. Особенно огромное спасибо экскурсоводу Наташе. Замечательный человек и профессионал своего дела. Всем спасибо организация отличная!

Н Наталья Поездка в Белогорский монастырь и Кунгур Понравилась организация поездки, все четко и вовремя. Гид была очень профессиональной, мы столько узнали нового, что хотим вернуться ещё.