1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса6 июня 2024Огромное спасибо организатору путешествия Дине за прекрасную поездку. Благодаря ей узнали много интересного об истории Пермского края, о значимых событиях,
- ТТатьяна1 июня 2024Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
- ББикуновы Олег и13 мая 2024Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!
- NNINA11 мая 2024Экскурсии были интересные и разнообразные. Не мешала даже плохая погода. Не понравились Кунгурские пещеры. На мой взгляд скучные и не интересные сами по себе. Но понравился город Кунгур, скала Ермака и Белогорский монастырь, а также природа Пермского края.
- ДДмитрий2 мая 2024Хорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилось.
- ММария30 апреля 2024Все было прекрасно.
- ССтепанова1 апреля 2024Александр хороший рассказчик, много знает об истории Пермского края. Путешествие было интересным и комфортным, понравилось и взрослым и детям.
- ЕЕлена6 июля 2023Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырьСпасибо за экскурсию. Все очень понравилось. Советуем всем посетить Белогорский монастырь. Приезали с чумтвом тревоги, а уехали с чувством благодарности. Особенно огромное спасибо экскурсоводу Наташе. Замечательный человек и профессионал своего дела. Всем спасибо организация отличная!
- ННаталья7 февраля 2023Поездка в Белогорский монастырь и КунгурПонравилась организация поездки, все четко и вовремя. Гид была очень профессиональной, мы столько узнали нового, что хотим вернуться ещё.
- ИИрина8 января 2023Поездка в Белогорский монастырь и КунгурМы побывали в Белогорском монастыре, Кунгуре и Кунгурской пещере. На все было очень мало время. Хотелось посмотреть Кунгур более подробно. Билеты в пещеру организатором не были заказаны. Спасибо гиду, что смогла нас пристроить к группе школьников.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Белогорский монастырь»
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