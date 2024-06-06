Экскурсии в Белогорский монастырь из Перми

Найдено 4 экскурсии в категории «Белогорский монастырь» в Перми, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
41 отзыв
Пермский квартет: монастырь, пещера, Кунгур и скала Ермак
Погрузитесь в удивительный мир Уральских легенд и природных чудес, исследуя культурное наследие Пермского края
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
17 июня в 06:30
18 900 за всё до 3 чел.
Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900 за всё до 4 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инесса
    6 июня 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Огромное спасибо организатору путешествия Дине за прекрасную поездку. Благодаря ей узнали много интересного об истории Пермского края, о значимых событиях,
    читать дальше

    происходивших здесь, о современном его развитии. Хорошо продуманный маршрут путешествия помог легко перенести поездку. Предусмотренные Диной треккинговые палки для подъёма на скалу Ермак, чай с конфетами, другие приятные мелочи усиливали впечатление от увиденного. Желаю Дине всего самого доброго и успехов в её такой замечательной деятельности.

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
  • Б
    Бикуновы Олег и
    13 мая 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!
  • N
    NINA
    11 мая 2024
    4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
    Экскурсии были интересные и разнообразные. Не мешала даже плохая погода. Не понравились Кунгурские пещеры. На мой взгляд скучные и не интересные сами по себе. Но понравился город Кунгур, скала Ермака и Белогорский монастырь, а также природа Пермского края.
  • Д
    Дмитрий
    2 мая 2024
    4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
    Хорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилось.
    Хорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилосьХорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилосьХорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилосьХорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилосьХорошая экскурсия, интересный рассказ, описанию полностью соответствует, понравилось
  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
    Все было прекрасно.
    Все было прекрасноВсе было прекрасноВсе было прекрасноВсе было прекрасно
  • С
    Степанова
    1 апреля 2024
    Из Перми - в Кунгур и Белогорье
    Александр хороший рассказчик, много знает об истории Пермского края. Путешествие было интересным и комфортным, понравилось и взрослым и детям.
  • Е
    Елена
    6 июля 2023
    Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь
    Спасибо за экскурсию. Все очень понравилось. Советуем всем посетить Белогорский монастырь. Приезали с чумтвом тревоги, а уехали с чувством благодарности. Особенно огромное спасибо экскурсоводу Наташе. Замечательный человек и профессионал своего дела. Всем спасибо организация отличная!
  • Н
    Наталья
    7 февраля 2023
    Поездка в Белогорский монастырь и Кунгур
    Понравилась организация поездки, все четко и вовремя. Гид была очень профессиональной, мы столько узнали нового, что хотим вернуться ещё.
  • И
    Ирина
    8 января 2023
    Поездка в Белогорский монастырь и Кунгур
    Мы побывали в Белогорском монастыре, Кунгуре и Кунгурской пещере. На все было очень мало время. Хотелось посмотреть Кунгур более подробно. Билеты в пещеру организатором не были заказаны. Спасибо гиду, что смогла нас пристроить к группе школьников.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Белогорский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. 4 в 1: Кунгурская пещера, Кунгур, Белогорский монастырь и скала Ермак
  2. Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
  3. Из Перми - в Кунгур и Белогорье
  4. Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Белогорский монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 12 500 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2024 год по теме «Белогорский монастырь», 46 ⭐ отзывов, цены от 12500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам