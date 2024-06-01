Т Татьяна Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.

Б Бикуновы Олег и Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!

А Анастасия Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак Отличная подача информации, комфортная поездка, индивидульный подход. Спасибо!

С Степанова Из Перми - в Кунгур и Белогорье Александр хороший рассказчик, много знает об истории Пермского края. Путешествие было интересным и комфортным, понравилось и взрослым и детям.

С Стелла Кунгурская пещера - ледяное подземное царство Очень понравилась экскурсия! Пётр очень помогающий и знающий, а также патриот этих мест, так что 100% рекомендую! Так много узнали про Кунгур, про купечество в целом и про историю Пермского края!

В Валентина Кунгурская пещера - ледяное подземное царство читать дальше экскурсии, после Кунгурской пещеры мы заехали на скалу Ермак, потом неторопясь прогулялись по городу, поднялись на колокольню. Кунгур оказался очень приятным городом, скала Ермак тоже стоит того, чтоб ее посетить - вид с нее потрясающий Петр прекрасный рассказчик, может поддержать разговор на любую тему. По дороге рассказывал интересные вещи про проезжаемые мимо места. Комфортный темп