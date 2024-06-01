1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
- ББикуновы Олег и13 мая 2024Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!
- ААнастасия4 мая 2024Отличная подача информации, комфортная поездка, индивидульный подход. Спасибо!
- ССтепанова1 апреля 2024Александр хороший рассказчик, много знает об истории Пермского края. Путешествие было интересным и комфортным, понравилось и взрослым и детям.
- ССтелла9 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Пётр очень помогающий и знающий, а также патриот этих мест, так что 100% рекомендую! Так много узнали про Кунгур, про купечество в целом и про историю Пермского края!
- ВВалентина26 февраля 2024Петр прекрасный рассказчик, может поддержать разговор на любую тему. По дороге рассказывал интересные вещи про проезжаемые мимо места. Комфортный темп
- ИИван14 января 2024Очень понравилась экскурсии и чувствуется что Петр неплохо знает свой край
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Кунгур»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Кунгур" можно забронировать 4 экскурсии от 12 500 до 13 900. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2024 год по теме «Кунгур», 76 ⭐ отзывов, цены от 12500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август