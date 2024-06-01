Кунгур – экскурсии в Перми

Найдено 4 экскурсии в категории «Кунгур» в Перми, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 3 чел.
Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Кунгурская пещера и скала Ермак: путешествие в сердце Урала
Погрузитесь в мир древнего льда и легенд, посетив Кунгурскую пещеру и восхитительную скалу Ермак в компании опытного гида
20 июня в 08:00
26 июня в 08:00
12 900 за всё до 4 чел.
Из Перми - в Кунгур и Белогорье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Перми в Кунгур и Белогорье: уральские тайны и красоты
Проведите день, погружаясь в историю и красоты Пермского края, от Кунгурской пещеры до Белогорского монастыря
Начало: По месту проживания в городе Перми
1 авг в 08:00
15 авг в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Великолепная экскурсия, очень интересные объекты, Дина - профессионал высочайшего класса и очень приятный собеседник. Я получила огромное удовольствие от экскурсии и от общения.
  • Б
    Бикуновы Олег и
    13 мая 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Прекрасная экскурсия. Дина очень внимательна к своим подопечным экскурсантам, владеет огромным запасом информации по теме экскурсии. На скале Ермак угощала нас травяным чаем с пермскими конфетами! Рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    4 мая 2024
    Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
    Отличная подача информации, комфортная поездка, индивидульный подход. Спасибо!
  • С
    Степанова
    1 апреля 2024
    Из Перми - в Кунгур и Белогорье
    Александр хороший рассказчик, много знает об истории Пермского края. Путешествие было интересным и комфортным, понравилось и взрослым и детям.
  • С
    Стелла
    9 марта 2024
    Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
    Очень понравилась экскурсия! Пётр очень помогающий и знающий, а также патриот этих мест, так что 100% рекомендую! Так много узнали про Кунгур, про купечество в целом и про историю Пермского края!
  • В
    Валентина
    26 февраля 2024
    Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
    Петр прекрасный рассказчик, может поддержать разговор на любую тему. По дороге рассказывал интересные вещи про проезжаемые мимо места. Комфортный темп
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    экскурсии, после Кунгурской пещеры мы заехали на скалу Ермак, потом неторопясь прогулялись по городу, поднялись на колокольню. Кунгур оказался очень приятным городом, скала Ермак тоже стоит того, чтоб ее посетить - вид с нее потрясающий

  • И
    Иван
    14 января 2024
    Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
    Очень понравилась экскурсии и чувствуется что Петр неплохо знает свой край

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Кунгур»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
  2. Кунгур, ледяная пещера и скала Ермак
  3. Из Перми - в Кунгур и Белогорье
  4. Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Кунгур" можно забронировать 4 экскурсии от 12 500 до 13 900. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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