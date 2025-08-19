Здравствуйте, будущие волшебники! Вас зачислили в Академию чародейства, и обучение начинается в центре Перми. Погрузитесь в магические локации, где вам предстоит сразиться с Тёмным Магом.
Уверены, что добро восторжествует! Исследуйте железнодорожный вокзал, сквер имени Решетникова, зоопарк и другие знаковые места. Узнайте, где прячется арт-объект «Медвежонок» и как правильно пишется слово поси (е) кунчик
5 причин купить этот квест
- 🧙♂️ Погружение в магический мир
- 🏞️ Посещение знаковых мест Перми
- 🔍 Увлекательные задания и загадки
- 🎓 Возможность стать волшебником
- 📱 Удобное прохождение на смартфоне
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Сквер имени Решетникова
- Зоопарк
- Российская академия живописи, ваяния и зодчества
- Доходный дом Кузнецкого
- Отель «Прикамье»
Описание квеста
Казалось бы, локации на вашем пути никак не связаны между собой. Но это лишь на первый взгляд! Магия видна не каждому — задания квеста помогут вам разглядеть то, что скрыто от взора простых прохожих.
Итак, вы увидите:
И узнаете:
- Где прячется арт-объект «Медвежонок»
- Как правильно пишется слово поси(е)кунчик
- Где лежит философский камень
- Какой напиток помогает затянуть раны после тяжёлой битвы
- Кто изображен на скульптуре «Легенда о Пермском медведе» — медведь или медведица
- Какое животное в Перми — Патронус
Организационные детали
- Квест проходит без гида. Для его прохождения нужно скачать приложение (бесплатно) — инструкцию со ссылкой мы пришлём после бронирования
- Прохождение квеста доступно с 12:00 до 22:00 ежедневно
- Маршрут проходит на улице и рассчитан на 1,5 часа. Но вы можете гулять целый день, делая паузы и вчитываясь в детали
- Квест комфортно проходить компанией на одном устройстве
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Монастырской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Перми
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Николай
19 авг 2025
Сам формат экскурсии-квеста очень понравился. Было интересно детям, которые любят истории о Гарри Поттере. Немного не понятен был вопрос о Патронусе, тк до этого ответы на вопросы были связаны с достопримечательностями Перми. Но это даже и интересно, нужно уметь переключать мозг) мы советуем данный квест, как развлекательный променад и возможность прикоснуться к истории и жизни Перми!
