Николай

Сам формат экскурсии-квеста очень понравился. Было интересно детям, которые любят истории о Гарри Поттере. Немного не понятен был вопрос о Патронусе, тк до этого ответы на вопросы были связаны с достопримечательностями Перми. Но это даже и интересно, нужно уметь переключать мозг) мы советуем данный квест, как развлекательный променад и возможность прикоснуться к истории и жизни Перми!