Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день

Полюбоваться фантастической природой Пермского края и узнать интересные факты

Пермский край — это не только промышленность, алмазы и балет. За пределами столицы находится множество удивительных природных мест.

Я покажу вам скалу Чертов палец, грандиозные Усьвинские столбы над рекой и таинственный Каменный город.

По пути расскажу о любимом Прикамье: его истории, традициях, ландшафте, культуре и повседневной жизни.
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Усьвинские столбы и Чертов палец

Вы полюбуетесь 120-метровой каменной грядой над рекой Усьва. А также расположенной неподалеку гигантской скалой Чертов палец. Добраться до них от парковки можно разными способами: пешком по лесной тропе, на лодке летом или на снегоходе зимой. Я расскажу, какие фильмы здесь снимали и почему один из самых интересных геологических периодов в истории называется «пермским».

Каменный город

Каменный город — «визитная карточка» Пермского края. Вы рассмотрите с разных ракурсов причудливые скалы на южной вершине хребта Рудянский спой. А я поделюсь связанными с ними легендами и поясню смысл популярных местных топонимов. Раскрою, как образовались эти захватывающие дух ландшафты, какие природные явления на них повлияли и как шло освоение окружающих земель.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Пешая прогулка от парковки до Усьвинских столбов и обратно занимает 1,5 часа (5 км). По желанию, летом можно воспользоваться лодкой, зимой — снегоходом. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньКаменный город🗽ДостопримечательностиУсьвинские столбы🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Перми

К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
9 часов
Индивидуальная
Татьяна
5
1 отзыв
К вершинам Урала на Усьвинские столбы и Каменный город
При посещение Усьвинских столбов создается впечатление, что вы находитесь на вершине мира, возникает ощущение полёта
14 500 за 1-4 чел.
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Юра
5
5 отзывов
Фототрип к Усьвинским столбам и в Каменный город
Впечатлиться красотой Урала, пройти по подвесному мосту и посетить крепость «Сердце Пармы» в Губахе
Завтра
30 мая
31 мая
16 500 за 1-4 чел.
Каменный город и Этнопарк реки Чусовой
10 часов
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Каменный город и Этнопарк реки Чусовой
Вас ждет интереснейшая экскурсия по загадочному и энергетически заряженному Каменному городу с возможностью не спеша
10 000 за 1-4 чел.
Каменный город - чудо пермской тайги
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Олег
Нет отзывов
Каменный город - чудо пермской тайги
Отправиться на север края - навстречу мифам и легендам удивительного геологического памятника
4 июня
8 июня
17 июня
12 500 за 1-3 чел.
Камень Помяненный
2 часа
Мини-группа
Сергей
Нет отзывов
Камень Помяненный
Экскурсия на Помянённый камень - красивейшая вершина с причудливыми каменными останцами на севере Пермского края
5 000 за 1 человека
Музей истории реки Чусовой и Каменный город
12 часов
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Музей истории реки Чусовой и Каменный город
Экскурсия начнется с посещения этнографического парка истории реки Чусовой
13 000 за 1-10 чел.
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Дина
5
3 отзыва
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
Полюбоваться тайгой, горными реками, причудливыми скалами и раскрыть Пермский край изнутри
2 июня
3 июня
4 июня
10 500 за 1-4 чел.
Камень Полюд
2 часа
Мини-группа
Сергей
4
1 отзыв
Камень Полюд
Отправляйтесь на покорение новой высоты - Полюдов камень (или гора Полюд, Mount Polyudov stone) - гора
4 000 за 1 человека
Ижевский зоопарк и «Ижевские термы» за один день
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Прикамье
Нет отзывов
Ижевский зоопарк и «Ижевские термы» за один день
У вас есть отличная возможность насыщенно, интересно и с пользой провести день в компании семьи или друзей
4 150 за 1 человека
Путешествие в край чудной - Кудымкар
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Туроператор
Нет отзывов
Путешествие в край чудной - Кудымкар
Нас ждёт путешествие в мистический край - Коми-округ. Во время экскурсии вы услышите легенды, былины, узнаете об обычаях
3 750 за 1 человека
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
12 часов
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Полюд и Ветлан - два богатыря красавца, два брата, две скалы, две горы, две легенды… Полюдов камень - одна из самых
15 000 за 1-4 чел.
Ильинский - «столица» Строгановых в Пермском крае
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Ильинский - «столица» Строгановых в Пермском крае
Посетить один из самых живописных поселков Прикамья и раскрыть его богатую историю
1 июня
4 июня
5 июня
10 500 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Перми
ХОРОШО
🧭
ТАМ