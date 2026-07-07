Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Экскурсия по Пермскому краю подарит незабываемые впечатления.



Усьвинские столбы и Чертов палец возвышаются над рекой, а Каменный город поражает причудливыми скалами. Легенды и истории о Прикамье добавят глубину вашему путешествию. Прогулка пешком или на лодке летом, зимой - на снегоходе. Включен транспорт. Это путешествие для тех, кто ценит природу и историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Усьвинских столбов и Каменного города - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться пешими прогулками и живописными видами. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть менее комфортными из-за переменчивой погоды. В зимние месяцы, с декабря по февраль, путешествие возможно, но стоит учитывать холод и снег, что может усложнить передвижение.

Сейчас август — это идеальное время.