Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Вы полюбуетесь 120-метровой каменной грядой над рекой Усьва. А также расположенной неподалеку гигантской скалой Чертов палец. Добраться до них от парковки можно разными способами: пешком по лесной тропе, на лодке летом или на снегоходе зимой. Я расскажу, какие фильмы здесь снимали и почему один из самых интересных геологических периодов в истории называется «пермским».
Каменный город — «визитная карточка» Пермского края. Вы рассмотрите с разных ракурсов причудливые скалы на южной вершине хребта Рудянский спой. А я поделюсь связанными с ними легендами и поясню смысл популярных местных топонимов. Раскрою, как образовались эти захватывающие дух ландшафты, какие природные явления на них повлияли и как шло освоение окружающих земель.