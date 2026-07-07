Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Экскурсия по Пермскому краю подарит незабываемые впечатления.
Усьвинские столбы и Чертов палец возвышаются над рекой, а Каменный город поражает причудливыми скалами. Легенды и истории о Прикамье добавят глубину вашему путешествию. Прогулка пешком или на лодке летом, зимой - на снегоходе. Включен транспорт. Это путешествие для тех, кто ценит природу и историю
Усьвинские столбы и Чертов палец возвышаются над рекой, а Каменный город поражает причудливыми скалами. Легенды и истории о Прикамье добавят глубину вашему путешествию. Прогулка пешком или на лодке летом, зимой - на снегоходе. Включен транспорт. Это путешествие для тех, кто ценит природу и историю
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные объекты
- 🚶♂️ Пешие прогулки и приключения
- 📚 Интересные истории и легенды
- 🚗 Включенный транспорт
- 🌲 Прекрасные виды на природу
- 🗺️ Возможность выбора маршрута
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Усьвинских столбов и Каменного города - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода позволяет насладиться пешими прогулками и живописными видами. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть менее комфортными из-за переменчивой погоды. В зимние месяцы, с декабря по февраль, путешествие возможно, но стоит учитывать холод и снег, что может усложнить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Усьвинские столбы
- Чертов палец
- Каменный город
Описание экскурсии
Усьвинские столбы и Чертов палец
Вы полюбуетесь 120-метровой каменной грядой над рекой Усьва. А также расположенной неподалеку гигантской скалой Чертов палец. Добраться до них от парковки можно разными способами: пешком по лесной тропе, на лодке летом или на снегоходе зимой. Я расскажу, какие фильмы здесь снимали и почему один из самых интересных геологических периодов в истории называется «пермским».
Каменный город
Каменный город — «визитная карточка» Пермского края. Вы рассмотрите с разных ракурсов причудливые скалы на южной вершине хребта Рудянский спой. А я поделюсь связанными с ними легендами и поясню смысл популярных местных топонимов. Раскрою, как образовались эти захватывающие дух ландшафты, какие природные явления на них повлияли и как шло освоение окружающих земель.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Пешая прогулка от парковки до Усьвинских столбов в одну сторону занимает 1,5 часа (5 км). По желанию, летом можно воспользоваться лодкой, зимой — снегоходом. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель или квартира в городе Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 837 туристов
Я коренной пермяк и лучший гид-переводчик России 2020 года. В туризме работаю многие годы, за это время встретил гостей из нескольких десятков стран. На экскурсиях интересно и доступно рассказываю о своей малой родине, открывая подчас неочевидные стороны пермской истории и географии. С декабря 2022 года я — официальный экскурсовод и гид-переводчик по Пермскому краю (прошел государственную аттестацию).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 135 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В целом экскурсия понравилась. Александр отличный гид. Очень интересно рассказывал,отвечал на любой вопрос. Всё предусмотрено,питьевая вода в салоне,остановки в кафе,трекинговые палки для подъема. Но подъем на Столбы очень крутой,сложный,особенно после
+2
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Мы из Приморского края, очень довольны днём, проведённым с Александром. Посетили красивые места, получили море впечатлений, за что ему Огромное СПАСИБО! Организация экскурсии на высоком уровне, учитывая пожелания туристов. При посещении Усьвинских столбов очень советую воспользоваться моторной лодкой, это дополнительные впечатления! Туристам советую гида Александра и в дальнейшем планирую воспользоваться его услугами, если приеду ещё раз в г. Пермь!!!
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Ю
Очень удобный формат экскурсии. Александр оставил самые приятные впечатления. Пока ехали на машине он увлекательно рассказывал об истории Перми и многих прочих моментах, подробно отвечал на интересующие вопросы. До подъёма
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Место, которое обязательно нужно посетить в Пермском крае! Поездка с Александром была максимально комфортной, по дороге узнали много всего нового об истории Перми, о Ермаке, о добыче соли. Из-за плохой погоды брали лодку туда-обратно. Все было четко организованно, Александр позаботился даже о треккинговых палках. Спасибо!
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На данный момент самая лучшая поездка в моей жизни!
Природа Пермского края просто восхитительная 😍 Я готова приезжать сюда каждый месяц чтобы наблюдать все изменения которые происходят в течении года!)
Александр очень хороший рассказчик, много нового узнали об истории. Поездка прошла комфортно. Ребята на лодках тоже молодцы 👏такое дело делают)
Всем спасибо,всем советую! Обязательно буду приезжать еще. Захватывать новые маршруты.
Природа Пермского края просто восхитительная 😍 Я готова приезжать сюда каждый месяц чтобы наблюдать все изменения которые происходят в течении года!)
Александр очень хороший рассказчик, много нового узнали об истории. Поездка прошла комфортно. Ребята на лодках тоже молодцы 👏такое дело делают)
Всем спасибо,всем советую! Обязательно буду приезжать еще. Захватывать новые маршруты.
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Спасибо за фантастическое путешествие! Мы уже вернулись, но еще не отошли от видов! Усьвинские столбы, Чертов палец и Каменный город — места какой-то инопланетной красоты, но особенно ценными их делает еще и человек, который показывает их с такой любовью. Спасибо нашему гиду Александру за огромное количество фактов о Пермском крае, отличную организацию, заботу и очень тёплую атмосферу. День получился незабываемым!
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