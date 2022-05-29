Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Пермский край — это не только промышленность, алмазы и балет. За пределами столицы находится множество удивительных природных мест. Я покажу вам скалу Чертов палец, грандиозные Усьвинские столбы над рекой и таинственный Каменный город. По пути расскажу о любимом Прикамье: его истории, традициях, ландшафте, культуре и повседневной жизни.

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Что вас ожидает

Усьвинские столбы и Чертов палец

Вы полюбуетесь 120-метровой каменной грядой над рекой Усьва. А также расположенной неподалеку гигантской скалой Чертов палец. Добраться до них от парковки можно разными способами: пешком по лесной тропе, на лодке летом или на снегоходе зимой. Я расскажу, какие фильмы здесь снимали и почему один из самых интересных геологических периодов в истории называется «пермским».

Каменный город

Каменный город — «визитная карточка» Пермского края. Вы рассмотрите с разных ракурсов причудливые скалы на южной вершине хребта Рудянский спой. А я поделюсь связанными с ними легендами и поясню смысл популярных местных топонимов. Раскрою, как образовались эти захватывающие дух ландшафты, какие природные явления на них повлияли и как шло освоение окружающих земель.

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