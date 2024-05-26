Активности – экскурсии в Перми

Найдено 6 экскурсий в категории «Активности» в Перми, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
81 отзыв
Пермь: Усьвинские столбы, Каменный город и другие чудеса природы
Погрузитесь в удивительный мир Уральских гор с эксклюзивной экскурсией, полной впечатлений и фотогеничных мест
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
21 900 за всё до 3 чел.
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
42 отзыва
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы - индивидуальная экскурсия
Каменный город и Шумихинские скалы - одни из самых живописных мест региона. Узнайте легенды, оцените огромные глыбы Уральских гор и посетите древние села
Начало: По договоренности
20 июня в 07:00
26 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
13 часов
15 отзывов
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
Завтра в 04:30
17 июня в 04:30
23 900 за всё до 3 чел.
Каменный город - чудо пермской тайги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Каменный город - чудо пермской тайги
В авантюрном настроении отправляемся по древним пермским землям к Каменному городу, известному своими скальными образованиями и панорамами
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
К вершинам Северного Урала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Трекинг к вершинам Северного Урала: приключение жизни
Восхитительные пейзажи Урала ждут вас в путешествии к Полюдову Камню с опытным проводником
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
22 500 за всё до 4 чел.
К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
3 отзыва
Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала
Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне
Начало: В удобном месте в Перми
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
25 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Потрясающая экскурсия. Гид не только знает материал, но и умеет интересно рассказать, отвечает на все вопросы. Приятно общаться. Очень внимательна к туристам. Поездка дополнена приятными мелочами, которые сделали путешествие особенно приятным. Однозначно рекомендуем.
    Потрясающая экскурсияПотрясающая экскурсияПотрясающая экскурсияПотрясающая экскурсия
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Экскурсия прошла сногсшибательно!) Пермский край прекрасен своей природой и людьми. Константин, очень внимательный, компетентный и интересный рассказчик и человек с хорошим чувством юмора. Очень рекомендую эту экскурсию и гида!
  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места. Отдельно хочу отметить заботу гида, его талант фотографа, классное чувство юмора и веселое времяпрепровождение.
    Были на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые местаБыли на экскурсии с гидом Константином. Все очень понравилось, интересный маршрут, насыщенная программа, красивые места
  • Л
    Лилиана
    22 мая 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю
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    и про антропологию и про природный край. И по городу проехали с рассказом о местном производстве. Ребенка увлекла так, что ни одного писка не было об усталости (а прошли и вскарабкались мы не мало). Дина нам и воду приготовила и защиту от клещей, и чай и местные конфеты на пробу, плюс еще ребенка ждали подарки в конце поездки. Еще бонусом поделилась местами, куда можно сходить и что посмотреть и в Перми и в крае. Классно рассказывает, показывает места для удачных фоток. Мы всей семьей очень благодарны Дине!

    Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферуПоездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
    Спасибо огромное Константину за экскурсию и данный маршрут!!! Лучшие впечатления от Пермского Края, захотелось вернуться сюда👍
  • Б
    Бикуновы Олег и
    13 мая 2024
    Каменный город - чудо пермской тайги
    Очень содержательная экскурсия, интересный маршрут. Олег прекрасно владеет материалом, грамотно и красиво излагает. Очень рекомендуем.
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
    Маршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристов Интересно рассказывает о своем крае Была предложена возможность поменять немного маршрут и мы были счастливы. Искренне рекомендуем столь заботливого экскурсовода
    Маршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристовМаршрут потрясающий, экскурсовод Дина очень заботливая, всегда берет с собой запасное снаряжение, одежду и угощение для туристов
  • Е
    Евгения
    17 апреля 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    С гидом Константином за 20 часов набрались хороших впечатлений на полгода вперёд. Ощущение, что идешь в поход со старым надёжным другом. Очень рекомендую
  • Л
    Лариса
    31 марта 2024
    К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
    Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек гид Константин рассказывал исторические
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    интересные факты. Мы брали в аренду снегоходы, о чем не пожалели, потому что у нас остались силы дойти почти до вершины и погулять на вершинах, насладиться видами и сделать кучу потрясающего видео и фотоматериала. Отдельно хочется рассказать о снегоступах, интересная вещь, обязательно нужна, упрощает путь, не проваливаешься в сугробы и летаешь по снегу. Предложенное кафе с демократичными ценами и вкусной едой.

    Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человекОрганизация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человекОрганизация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек
  • М
    Марина
    13 марта 2024
    К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
    Тур оказался просто великолепным. Зимние пейзажи, которые мы увидели, были просто ошеломительными. Прогулка со снегоступам среди прекрасных елей и камней
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    дала ощущение участия в интереснейшей экспедиции. Попали в облачную погоду, солнышко нам там и не показалось, что дает повод вернутся сюда еще раз 😌 Кроме того, весь наш маршрут был продуман до мельчайших деталей и расписан, инструктор делился с нами удивительными историями и фактами, которые трудно найти в интернете. Советуем всем посетить это удивительное место! Большое спасибо за фантастический день!

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Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. 5 в 1: Усьвинские столбы, Каменный город, гора Крестовая, декорации «Сердце пармы», подвесной мост
  2. 2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
  3. 4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
  4. Каменный город - чудо пермской тайги
  5. К вершинам Северного Урала
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  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
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  7. Белогорский монастырь
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  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
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