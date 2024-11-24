Мои заказы

Мобильный квест в Перми «Предсказание Пушкина: заклятие Злой Королевы»

Станьте героем Перми! Пройдите мобильный квест и спасите город от заклятия Злой Королевы, решая загадки на улицах и в скверах
В Перми зреет опасность: Злая Королева наложила заклятие, угрожающее любви.

Участники квеста могут предотвратить беду, разгадывая загадки и собирая ингредиенты для антизаклятия.

Маршрут проходит по улицам города и скверу «Сказки Пушкина», где встречаются персонажи великого поэта. Участие не требует гида, достаточно приложения на телефоне. Начать можно в любое время, уделив столько времени, сколько потребуется. Это шанс стать спасителем влюблённых
4.5
2 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🧩 Интересные задания на логику
  • 📱 Удобный формат мобильного приложения
  • ⏰ Свобода выбора времени начала
  • 👫 Идеально для компаний и семей
  • 🏙️ Прогулка по красивым местам Перми

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для участия в квесте - май, июнь и сентябрь. В это время в Перми комфортная погода, что делает прогулки приятными и удобными. В апреле и октябре также можно насладиться квестом, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы прохождение квеста возможно, но стоит учитывать холод и возможные осадки, которые могут усложнить задачу.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Мобильный квест в Перми «Предсказание Пушкина: заклятие Злой Королевы»
Мобильный квест в Перми «Предсказание Пушкина: заклятие Злой Королевы»
Мобильный квест в Перми «Предсказание Пушкина: заклятие Злой Королевы»
Ближайшие даты:
3
сен4
сен5
сен6
сен7
сен8
сен9
сен
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Сквер «Сказки Пушкина»

Описание квеста

В «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» Пушкин предупреждал: появится Злая Королева — завистливая и жестокая, желающая зла всем влюблённым. Она уже здесь и наложила заклятие на жителей Перми, которое вам предстоит снять.

Вы пройдёте по улицам и скверу «Сказки Пушкина», следуя за заданиями квеста. Познакомитесь с персонажами Александра Сергеевича и решите задачки на логику и внимательность.

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере «Сказки Пушкина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Перми
Провёл экскурсии для 2781 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Александра
Александра
24 ноя 2024
Квест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохождения - делают квест по-настоящему затягивающим, но не превращают его в цейтнотно-напряжную гонку за результатом
читать дальше

(которых у большинства из нас и на работе хватает). Маршрут очень толково спланирован, направления на локации даны чётко и внятно, заблудиться или пропустить даже самый небольшой по размерам объект практически невозможно, даже пользуясь только текстовым описанием, но в приложении доступна и карта.
Пожалуй, от мобильного приложения хотелось бы большего интерактива. К примеру, чтобы каждый новый вопрос открывался при физическом присутствии в локации. А собранные артефакты появлялись в виде изображений соответствующих предметов, и позволяли производить с ними действия, описываемые в легенде квеста (соединять, смешивать, рассеивать и др.)

Квест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохождения
М
Марина
4 ноя 2024
Задумка хорошая! Соответствует стоимости, но немного не актуальный квест в некоторых местах из-за отсутствия тех или иных атрибутов, например, отсутствовал памятник в локации, который играл ключевую роль. А в целом, ребята молодцы, задумка хорошая! Рекомендую

Входит в следующие категории Перми

Похожие экскурсии из Перми

Пермь сквозь столетия
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Пермь сквозь столетия
Погрузитесь в историю Перми, прогуливаясь по знаковым местам и любуясь видами на Каму. Узнайте интересные факты и полюбуйтесь архитектурой
Начало: У скульптуры «Пермяк солëны уши»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
О Перми - с любовью
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Пермь: прогулка по Компросу и Зелёной линии
Познакомьтесь с Пермию через её знаменитые арт-объекты и истории. Узнайте, где печатают деньги и почему часы здесь не производят. Прогулка, полная открытий
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
О Перми - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
117 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: На Комсомольском проспекте
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Перми