В Перми зреет опасность: Злая Королева наложила заклятие, угрожающее любви.



Участники квеста могут предотвратить беду, разгадывая загадки и собирая ингредиенты для антизаклятия.



Маршрут проходит по улицам города и скверу «Сказки Пушкина», где встречаются персонажи великого поэта. Участие не требует гида, достаточно приложения на телефоне. Начать можно в любое время, уделив столько времени, сколько потребуется. Это шанс стать спасителем влюблённых

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для участия в квесте - май, июнь и сентябрь. В это время в Перми комфортная погода, что делает прогулки приятными и удобными. В апреле и октябре также можно насладиться квестом, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы прохождение квеста возможно, но стоит учитывать холод и возможные осадки, которые могут усложнить задачу.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.