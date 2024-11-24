В Перми зреет опасность: Злая Королева наложила заклятие, угрожающее любви.
Участники квеста могут предотвратить беду, разгадывая загадки и собирая ингредиенты для антизаклятия.
Маршрут проходит по улицам города и скверу «Сказки Пушкина», где встречаются персонажи великого поэта. Участие не требует гида, достаточно приложения на телефоне. Начать можно в любое время, уделив столько времени, сколько потребуется. Это шанс стать спасителем влюблённых
5 причин купить этот квест
- 🧩 Интересные задания на логику
- 📱 Удобный формат мобильного приложения
- ⏰ Свобода выбора времени начала
- 👫 Идеально для компаний и семей
- 🏙️ Прогулка по красивым местам Перми
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для участия в квесте - май, июнь и сентябрь. В это время в Перми комфортная погода, что делает прогулки приятными и удобными. В апреле и октябре также можно насладиться квестом, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы прохождение квеста возможно, но стоит учитывать холод и возможные осадки, которые могут усложнить задачу.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Сквер «Сказки Пушкина»
Описание квеста
В «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» Пушкин предупреждал: появится Злая Королева — завистливая и жестокая, желающая зла всем влюблённым. Она уже здесь и наложила заклятие на жителей Перми, которое вам предстоит снять.
Вы пройдёте по улицам и скверу «Сказки Пушкина», следуя за заданиями квеста. Познакомитесь с персонажами Александра Сергеевича и решите задачки на логику и внимательность.
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере «Сказки Пушкина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Перми
Провёл экскурсии для 2781 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
24 ноя 2024
Квест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохождения - делают квест по-настоящему затягивающим, но не превращают его в цейтнотно-напряжную гонку за результатом
М
Марина
4 ноя 2024
Задумка хорошая! Соответствует стоимости, но немного не актуальный квест в некоторых местах из-за отсутствия тех или иных атрибутов, например, отсутствовал памятник в локации, который играл ключевую роль. А в целом, ребята молодцы, задумка хорошая! Рекомендую
Входит в следующие категории Перми
