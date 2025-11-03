Добро пожаловать на индивидуальную экскурсию по Перми! Прогулка по Компросу и Зелёной линии подарит вам незабываемые впечатления.
Вы увидите знаменитые арт-объекты, такие как «Счастье не за горами», и узнаете, почему Пермь ассоциировалась у Пушкина с дремучими лесами.
Полюбуйтесь холмистыми ландшафтами, напоминающими Сан-Франциско, и узнайте, где печатают 60% денежных купюр страны. Эта экскурсия - идеальный способ открыть для себя Пермь с новой стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные арт-объекты
- 🏞️ Холмистые ландшафты
- 🕵️♂️ Исторические факты
- 💰 Тайны денежного производства
- 🎭 Культурное наследие
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Скульптура «Пермяк - солёные уши»
- Арт-объект «Счастье не за горами»
- Спасо-Преображенский собор
- Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского
- Дом Мешкова
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по Компросу до Башни смерти, а также по Зелёной и Красной линиям Перми, чтобы получить визуальное и тактильное впечатление о городе, почувствовать его через любовные истории знаменитых людей
- Полюбуетесь холмистым ландшафтом а-ля Сан-Франциско
- Пройдёте посвящение «Пермяки — солёные уши»
- Сфотографируетесь с девизом пермяков «Счастье не за горами», где отметились «реальные пацаны» и американский рэпер Канье Уэст
- Поклонитесь тотемному животному пермяков
- Узнаете, где печатают 60% денежных купюр страны
И узнаете:
- Почему у Пушкина Пермь ассоциировалась с дремучими лесами, зачем сюда приезжал Обама и почему коктейль Молотова так называется
- Как «Танец с саблями» Хачатуряна связан с городом
- Когда Пермь была закрытым городом
- Почему вместо самоваров постоянно получаются пушки
Достопримечательности по маршруту
Скульптура «Пермяк — солёные уши» — скульптура «Легенда о пермском медведе» — пермские куранты — герб Перми — памятник Николаю Чудотворцу — арт-объект «Мостик дружбы» — Спасо-Преображенский собор — памятник Борису Пастернаку — Юрятинская читальня — мужская гимназия, которую окончил Сергей Дягилев — Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского — нулевой километр — арт-объект «Счастье не за горами» — дом Мешкова. И это ещё не всё!
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная. Также можем поехать на вашем транспорте
- Достопримечательности осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Перми
Провела экскурсии для 250 туристов
Я коренная пермячка. Работаю гидом с 2005 года. Могу найти общий язык с путешественниками разного возраста и статуса: взрослыми, детьми, людьми старшего поколения, депутатами, военными, иностранцами, пермяками, иногородними, а также с немецкоговорящими туристами. Я люблю своих гостей и дарю им впечатления. После моих экскурсий вы будете возвращаться к нам в «далёкую землю» снова и снова!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Наталья провела очень интересную экскурсию, ответила на все интересующие вопросы. Спасибо большое!
Ольга
26 авг 2025
Наталья замечательная, нам с мужем очень понравилась экскурсия. Ответили на все наши вопросы, много узнали нового, приятно прогулялись, потом еще и до гостиницы нас подвезли, что было приятным бонусом. Всем рекомендую! Чудесный человек и экскурсовод.
Ирина
25 авг 2025
Очень интересно и познавательный прошла экскурсия, Наталья - прекрасный гид, рассказывает и исторические сведения и о настоящей жизни Перми.
А
Алёнка
24 авг 2025
Ходили семьёй из 5 человек. Было незабываемо! Очень интересная экскурсия! Старшим детям (17 и 13 лет) очень понравилось. Младший (8 лет) в силу возраста сначала не испытывал сильного восторга, а потом втянулся, и тоже с интересом слушал.
Наталья, наш экскурсовод, великолепный рассказчик и настоящий профессионал своего дела! Благодарим от всей души!!!
Лариса
13 авг 2025
Наталья, спасибо большое за прогулку по городу! Было ощущение, что прошлись по городу со старой знакомой. По вашей рекомендации, на пути в Екатеринбург заехали в Белогорский монастырь - невероятно красивое место!
Ю
Юлия
11 авг 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом, краем и их историей. Продуманная легка прогулка по городу через века с интересными и запоминающимися фактами и легендами.
Н
Наталья
7 авг 2025
Отличная экскурсия. Интересно, с юмором, со знанием своего дела. Все узнали о Перми и ближайшие пару дней, ходили по городу, как опытные и бывалые))).
О
Ольга
28 июл 2025
Всё очень понравилось. Спасибо большое.
Татьяна
15 июл 2025
Наталья провела нас по знаковым местам Перми. Все началось с памятника "Пермяк- соленые уши". История, промышленность, природные богатства, культура, национальные праздники и кухня- все темы встретите в увлекательных историях гида.
Наталья
15 июл 2025
Спасибо, отличная экскурсия. Экскурсовод влюблён в свой город. Мы тоже теперь влюблены в Пермь!!!
Н
Наталья
10 июл 2025
Экскурсовод с душой!!! Было очень интересно! Удобно, что маршрут как бы "круговой", квадратный, вернулись к своему авто. Спасибо!
Н
Наталья
5 июл 2025
Наталья, спасибо за знакомство с городом. В Пермь я приехала впервые, с большим интересом слушала рассказ о городе и о достопримечательностях. Экскурсия оправдывает свое название "О Перми с любовью". Наталья учитывала мои пожелания, отвечала на все вопросы. Экскурсию рекомендую.
С
Сергеева
27 июн 2025
Экскурсия была содержательной и познавательной. Понравилось и гостям из Москвы, Пензы и нам пермякам. Большое спасибо экскурсоводу - Наталье.
А
Александра
21 июн 2025
Экскурсмя с Натальей понравилась, интересно, информативно, с душой. Рекомендую)
2 часа отличный формат прогулки по городу
Анастасия
15 июн 2025
Очень понравилась экскурсия (я бы даже назвала дружественной прогулкой) с Натальей.
Наталья любит Пермь и знает ее особенности, к сожалению не сделали общее фото на память, но думаю наверстаем еще) Всем советую Наталью, гид с любовью к людям:)
