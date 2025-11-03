Е Екатерина Наталья провела очень интересную экскурсию, ответила на все интересующие вопросы. Спасибо большое!

Ольга Наталья замечательная, нам с мужем очень понравилась экскурсия. Ответили на все наши вопросы, много узнали нового, приятно прогулялись, потом еще и до гостиницы нас подвезли, что было приятным бонусом. Всем рекомендую! Чудесный человек и экскурсовод.

Ирина Очень интересно и познавательный прошла экскурсия, Наталья - прекрасный гид, рассказывает и исторические сведения и о настоящей жизни Перми.

А Алёнка Ходили семьёй из 5 человек. Было незабываемо! Очень интересная экскурсия! Старшим детям (17 и 13 лет) очень понравилось. Младший (8 лет) в силу возраста сначала не испытывал сильного восторга, а потом втянулся, и тоже с интересом слушал.

Наталья, наш экскурсовод, великолепный рассказчик и настоящий профессионал своего дела! Благодарим от всей души!!!

Лариса Наталья, спасибо большое за прогулку по городу! Было ощущение, что прошлись по городу со старой знакомой. По вашей рекомендации, на пути в Екатеринбург заехали в Белогорский монастырь - невероятно красивое место!

Ю Юлия Отличная экскурсия для первого знакомства с городом, краем и их историей. Продуманная легка прогулка по городу через века с интересными и запоминающимися фактами и легендами.

Н Наталья Отличная экскурсия. Интересно, с юмором, со знанием своего дела. Все узнали о Перми и ближайшие пару дней, ходили по городу, как опытные и бывалые))).

О Ольга Всё очень понравилось. Спасибо большое.

Татьяна читать дальше Заботливо находила лавочку в тенëчке для слушателей, чтоб не устали от ходьбы и жары. Уделяла внимание и подросткам, и пожилым. Каждому была преподнесена информация с учетом возрастных интересов! Увлекательно, познавательно, эмоционально! Наталья провела нас по знаковым местам Перми. Все началось с памятника "Пермяк- соленые уши". История, промышленность, природные богатства, культура, национальные праздники и кухня- все темы встретите в увлекательных историях гида.

Наталья Спасибо, отличная экскурсия. Экскурсовод влюблён в свой город. Мы тоже теперь влюблены в Пермь!!!

Н Наталья Экскурсовод с душой!!! Было очень интересно! Удобно, что маршрут как бы "круговой", квадратный, вернулись к своему авто. Спасибо!

Н Наталья Наталья, спасибо за знакомство с городом. В Пермь я приехала впервые, с большим интересом слушала рассказ о городе и о достопримечательностях. Экскурсия оправдывает свое название "О Перми с любовью". Наталья учитывала мои пожелания, отвечала на все вопросы. Экскурсию рекомендую.

С Сергеева Экскурсия была содержательной и познавательной. Понравилось и гостям из Москвы, Пензы и нам пермякам. Большое спасибо экскурсоводу - Наталье.

А Александра Экскурсмя с Натальей понравилась, интересно, информативно, с душой. Рекомендую)

2 часа отличный формат прогулки по городу