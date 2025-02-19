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затягивающим, но не превращают его в цейтнотно-напряжную гонку за результатом (которых у большинства из нас и на работе хватает). Маршрут очень толково спланирован, направления на локации даны чётко и внятно, заблудиться или пропустить даже самый небольшой по размерам объект практически невозможно, даже пользуясь только текстовым описанием, но в приложении доступна и карта. Пожалуй, от мобильного приложения хотелось бы большего интерактива. К примеру, чтобы каждый новый вопрос открывался при физическом присутствии в локации. А собранные артефакты появлялись в виде изображений соответствующих предметов, и позволяли производить с ними действия, описываемые в легенде квеста (соединять, смешивать, рассеивать и др.)