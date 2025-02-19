скидка
5%
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Пермь - любовь с первого взгляда
Приглашаю на увлекательную прогулку по Перми, где вы узнаете об истории города, его знаменитых жителях и увидите главные достопримечательности
Начало: У памятника А.С. Попову
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
от 40003800₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Предсказание Пушкина»
Станьте героем Перми! Пройдите мобильный квест и спасите город от заклятия Злой Королевы, решая загадки на улицах и в скверах
Начало: В сквере «Сказки Пушкина»
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
800₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Пермская история о Гарри Поттере»
Стать главным героем сказочного приключения, найти философский камень и победить зло
Начало: На Монастырской улице
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана19 февраля 2025Андрей - человек влюблённый в свой город и его историю! Мне кажется он может водить по Перми весь день с
- ББелкин16 февраля 2025Были с мужем на экскурсии «Пермь - любовь с первого взгляда». Андрей Васильевич прекрасный экскурсовод, показал нам город с совершенно
- ИИван14 февраля 2025Экскурсия получилась увлекательной и познавательной. Для тех, кому интересно не просто посетить основные достопримечательности города, но и узнать (а может ещё и попробовать новые блюда) для себя что-то новое, историю этих Мест. Людей. Событий. Андрея рекомендую, и благодарю!
- ААлександра24 ноября 2024Квест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохождения - делают квест по-настоящему
- ММарина4 ноября 2024Задумка хорошая! Соответствует стоимости, но немного не актуальный квест в некоторых местах из-за отсутствия тех или иных атрибутов, например, отсутствовал памятник в локации, который играл ключевую роль. А в целом, ребята молодцы, задумка хорошая! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Игры»
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