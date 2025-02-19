Игры – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Перми, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Квест «Пермь - любовь с первого взгляда»
Пешая
скидка
5%
10 отзывов
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
Пермь - любовь с первого взгляда
Приглашаю на увлекательную прогулку по Перми, где вы узнаете об истории города, его знаменитых жителях и увидите главные достопримечательности
Начало: У памятника А.С. Попову
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
от 40003800 за всё до 7 чел.
Мобильный квест в Перми «Предсказание Пушкина: заклятие Злой Королевы»
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «Предсказание Пушкина»
Станьте героем Перми! Пройдите мобильный квест и спасите город от заклятия Злой Королевы, решая загадки на улицах и в скверах
Начало: В сквере «Сказки Пушкина»
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
800 за всё до 6 чел.
Мобильный квест «Пермская история о Гарри Поттере»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Пермская история о Гарри Поттере»
Стать главным героем сказочного приключения, найти философский камень и победить зло
Начало: На Монастырской улице
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    19 февраля 2025
    Квест «Пермь - любовь с первого взгляда»
    Андрей - человек влюблённый в свой город и его историю! Мне кажется он может водить по Перми весь день с
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    комфортными, вкусными остановками! С ним город просто засверкал со всех сторон! Андрей, кажется знает всё о каждом уголке, переулке, улице! Быстро сориентировался с нашими интересами) было безумно интресно, весело! 1,5 часа пролетели как миг и не хотелось расставаться! Спасибо огромное за эмоции! Особенно ценно, что экскурсия была проведена в день рождения Андрея и он как вкусную конфетку в красивой обложке подарил нам Пермь!

  • Б
    Белкин
    16 февраля 2025
    Квест «Пермь - любовь с первого взгляда»
    Были с мужем на экскурсии «Пермь - любовь с первого взгляда». Андрей Васильевич прекрасный экскурсовод, показал нам город с совершенно
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    неожиданной стороны, уютные внутренние дворики, каждый со своей историей, усадьбы и судьбы их прежних хозяев. Видно, что Андрей Васильевич сам влюблен в свой родной город и это находит отражение во всех его рассказах! Посоветовал много интересных мест к посещению! Обязательно ещё раз обратимся к нему за экскурсией! Детям тоже будет очень интересно!

  • И
    Иван
    14 февраля 2025
    Квест «Пермь - любовь с первого взгляда»
    Экскурсия получилась увлекательной и познавательной. Для тех, кому интересно не просто посетить основные достопримечательности города, но и узнать (а может ещё и попробовать новые блюда) для себя что-то новое, историю этих Мест. Людей. Событий. Андрея рекомендую, и благодарю!
    Экскурсия получилась увлекательной и познавательной. Для тех, кому интересно не просто посетить основные достопримечательности города, ноЭкскурсия получилась увлекательной и познавательной. Для тех, кому интересно не просто посетить основные достопримечательности города, но
  • А
    Александра
    24 ноября 2024
    Мобильный квест в Перми «Предсказание Пушкина: заклятие Злой Королевы»
    Квест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохождения - делают квест по-настоящему
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    затягивающим, но не превращают его в цейтнотно-напряжную гонку за результатом (которых у большинства из нас и на работе хватает). Маршрут очень толково спланирован, направления на локации даны чётко и внятно, заблудиться или пропустить даже самый небольшой по размерам объект практически невозможно, даже пользуясь только текстовым описанием, но в приложении доступна и карта. Пожалуй, от мобильного приложения хотелось бы большего интерактива. К примеру, чтобы каждый новый вопрос открывался при физическом присутствии в локации. А собранные артефакты появлялись в виде изображений соответствующих предметов, и позволяли производить с ними действия, описываемые в легенде квеста (соединять, смешивать, рассеивать и др.)

    Квест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохожденияКвест понравился. Небанальный сюжет, своеобразная легенда, плюс возможность (но не строгое требование) следить за временем прохождения
  • М
    Марина
    4 ноября 2024
    Мобильный квест в Перми «Предсказание Пушкина: заклятие Злой Королевы»
    Задумка хорошая! Соответствует стоимости, но немного не актуальный квест в некоторых местах из-за отсутствия тех или иных атрибутов, например, отсутствовал памятник в локации, который играл ключевую роль. А в целом, ребята молодцы, задумка хорошая! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Игры»

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Сколько стоит экскурсия по Перми в феврале 2025
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