Приглашаю вас окунуться в богатое культурное наследие Пермского края и полюбоваться живописными пейзажами! Мы посетим один из первых монастырей Урала и женскую обитель с чудотворной иконой. Вы узнаете множество интересных фактов и рассмотрите убранство храмов. А также познакомитесь с жизнью региона — услышите о некогда процветающем городе, культуре и традициях.

Описание экскурсии

Свято-Успенский Трифонов мужской скит

История монастыря начинается с 1500-х годов, когда, по преданию, Трифон Вятский изгнал отсюда злого демона. Мы исследуем территорию обители, увидим храм 19 века, звонницу, часовню, купели и легендарный святой источник. Обсудим судьбу основателя и легенды этого места.

С вершины холма рассмотрим затопленное поселение — Нижний Чусовской городок, который появился здесь в 16 веке. Я расскажу вам, как в нём кипела жизнь, проходили ярмарки, строились пристани. Но при строительстве Камского водохранилища город полностью ушёл под воду.

Памятник «Бабушка пермской нефти»

Второй точкой нашей экскурсии будет нефтяная скважина, где в 1929 году нашли первую нефть на Урале. Вы узнаете, как сделали это важнейшее для Пермского края открытие.

Верхнечусовская Казанская Трифонова женская пустынь

С женским монастырём на Митейной горе связано много удивительных и интересных легенд, которые вы услышите. А также увидите главную святыню обители — чудотворную Казанскую икону Божией Матери, которая чудом сохранилась в годы гонений.

Завершающей точкой нашей экскурсии будет крест на месте храма Рождества Христова, разрушенного в 1953 году.

Организационные детали