Успенский мужской скит и Казанская Трифонова женская пустынь - в поездке из Перми
Приглашаю вас окунуться в богатое культурное наследие Пермского края и полюбоваться живописными пейзажами! Мы посетим один из первых монастырей Урала и женскую обитель с чудотворной иконой. Вы узнаете множество интересных фактов и рассмотрите убранство храмов.
А также познакомитесь с жизнью региона — услышите о некогда процветающем городе, культуре и традициях.
История монастыря начинается с 1500-х годов, когда, по преданию, Трифон Вятский изгнал отсюда злого демона. Мы исследуем территорию обители, увидим храм 19 века, звонницу, часовню, купели и легендарный святой источник. Обсудим судьбу основателя и легенды этого места.
С вершины холма рассмотрим затопленное поселение — Нижний Чусовской городок, который появился здесь в 16 веке. Я расскажу вам, как в нём кипела жизнь, проходили ярмарки, строились пристани. Но при строительстве Камского водохранилища город полностью ушёл под воду.
Памятник «Бабушка пермской нефти»
Второй точкой нашей экскурсии будет нефтяная скважина, где в 1929 году нашли первую нефть на Урале. Вы узнаете, как сделали это важнейшее для Пермского края открытие.
С женским монастырём на Митейной горе связано много удивительных и интересных легенд, которые вы услышите. А также увидите главную святыню обители — чудотворную Казанскую икону Божией Матери, которая чудом сохранилась в годы гонений.
Завершающей точкой нашей экскурсии будет крест на месте храма Рождества Христова, разрушенного в 1953 году.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia (детского кресла нет)
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
Отдельно оплачивается обед в придорожном кафе (по желанию)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 48 туристов
Живу в Перми с рождения, со школьных лет интересуюсь литературой, географией и историей, в частности, Пермского края. Всю жизнь увлекаюсь активными видами туризма, люблю путешествовать, бывать в различных местах России
и изучать культурные особенности посещаемого региона. Хочу делиться своими впечатлениями об интересных местах, вызвавших у меня положительные эмоции, с единомышленниками!
Создал команду гидов, чтобы больше путешественников могли узнать Пермский край во всей его красе и уникальности. Моя команда — люди, которых объединяет любовь к Пермскому краю и огромное желание помочь людям увидеть всё самое-самое на Пермской земле. Все гиды — аттестованные профессионалы, которые всей душой привержены своей работе.
Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
О
Ольга
6 мая 2025
Наше путешествие с Дмитрием было необычайно увлекательным. Побывать в святых местах, где жил Трифон Вятский, увидеть остров Ермака (после затопления Нижнечусовского городка это место стало островом), откуда начинался его Сибирский
поход, узнать историю одной из Строгановских вотчин, Пермской нефти и полюбоваться удивительными видами - однозначно, стоит! Единственным минусом была погода - проливной дождь, но и он подарил нам отличные кадры и загадочный туман в низинах)