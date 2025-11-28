Набережная в Перми — современная, благоустроенная.
Отсюда открываются великолепные виды на Каму, а прогулка здесь легко превращается в маленькое приключение.
Мы отыщем самые интересные её уголки, а затем выйдем к старейшему вокзалу, который стал визитной карточкой города. На память о прогулке останутся атмосферные портреты!
Отсюда открываются великолепные виды на Каму, а прогулка здесь легко превращается в маленькое приключение.
Мы отыщем самые интересные её уголки, а затем выйдем к старейшему вокзалу, который стал визитной карточкой города. На память о прогулке останутся атмосферные портреты!
Описание фото-прогулки
- Мы прогуляемся по уютной набережной и исследуем самые живописные локации
- Поищем очаровательных мини-мишек и известную инсталляцию «Счастье не за горами»
- Поднимемся наверх — к старейшему железнодорожному вокзалу города
Вы полюбуетесь видами красавицы Камы, насладитесь архитектурой. А я поймаю ваши эмоции в объектив и сделаю для вас яркие и живые снимки.
Организационные детали
- Мы можем продлить время прогулки или скорректировать маршрут — детали уточняйте в переписке
- Возможно проведение фотопрогулки для большего числа участников (до 6) — 1500 ₽ за каждого дополнительного человека
Важно знать
- Я снимаю на Canon EOS 6D Mark II
- Через 10 дней после фотопрогулки вы получите 50 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей
- Для вас будет создана дизайнерская онлайн-фотогалерея, которую вы сможете показать друзьям и родным. Срок доступа к галерее — 90 дней, за это время вам надо будет скачать фото
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Перми
Приходите ко мне на фотосессии — покажу вам город с необычной стороны. Например, можем прогуляться по историческому центру и полюбоваться архитектурой прошлых веков. Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 6D Mark II.
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПермь - современный город с историей: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Перми на индивидуальной экскурсии! Узнайте о горнозаводской цивилизации, культурной революции и спрятанных уголках города
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши», Комсомольский пр...
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Познавательная прогулка по набережной Камы
Прогулка вдоль Камы в Перми - это возможность узнать о речном предпринимательстве и насладиться видами на современные теплоходы и исторические места
Начало: У железнодорожной станции Пермь 1
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.