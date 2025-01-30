Приглашаю вас на необременительную прогулку вдоль Камы — «главной улицы» Перми, по которой можно дойти до 5 морей! Этот маршрут редко попадает в обзорные экскурсии — и напрасно! Ведь именно река определила характер города и его историю. Я расскажу о речном предпринимательстве и купеческих пристанях. А по пути мы будем любоваться теплоходами и встретим пермских мишек.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Наша прогулка пройдёт в комфортном темпе, ведь сама река настраивает на неторопливый лад. Я расскажу о роли Камы в жизни города, о речном пароходстве и пермском флоте во времена гражданской войны.
Наш маршрут:
- Площадь трёх столетий. Я расскажу, почему именно это место в 19 веке было точкой притяжения горожан.
- Два вокзала. Вы узнаете, как они попали в книгу рекордов Гиннесса.
- Смотровая площадка. В сезон мы полюбуемся современными теплоходами и поговорим о том, какие корабли ходили по Каме раньше и почему их не видно сейчас.
- Пермские мишки. Соберём их всех на новом красивом участке набережной.
- «Счастье не за горами». Не пропустим легендарную фотолокацию!
При желании сделаем остановку на кофе, и вы отведаете знаменитые пермские посикунчики — маленькие жареные мясные пирожки с соком внутри.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются напитки и посикунчики (по желанию)
- Эта экскурсия интересна сама по себе, а также может быть дополнением к автомобильной обзорной экскурсии по городу
- По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожной станции Пермь 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Перми
Провела экскурсии для 414 туристов
Привет всем! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид-экскурсовод по Перми и Пермскому краю. Работа гида для меня — не просто работа, это стиль жизни и самое большое увлечение. Я не перестаю раскрывать Пермь с новых сторон и удивляться местным традициями, историям и мифам. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
30 янв 2025
Шикарная экскурсия по набережной реки, очень информативная, яркая и теплая, не смотря на то, что было -4 градуса, а ощущалось на -10.
Набережная вся подсвечивается, очень красивая. Татьяна - прекрасный рассказчик,
Набережная вся подсвечивается, очень красивая. Татьяна - прекрасный рассказчик,
Елена
6 ноя 2024
Огромная благодарность Татьяне за профессиональный, душевный и креативный подход к экскурсии 3 ноября. Мы узнали про Пермь много интересного, совсем не замёрзли (погода наступила зимняя) - благодаря Татьяне. Пермь полюбили с первого взгляда!
Мы в восторге!!!
Мы в восторге!!!
Похожие экскурсии из Перми
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
6000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер и экскурсия по Перми с дегустацией посикунчиков
Встреча в аэропорту, помощь с вещами, поездка в центр Перми, дегустация посикунчиков и обзорная экскурсия по городу
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
8800₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 17:00
16 фев в 10:00
3500₽ за всё до 10 чел.