Приглашаю вас на необременительную прогулку вдоль Камы — «главной улицы» Перми, по которой можно дойти до 5 морей! Этот маршрут редко попадает в обзорные экскурсии — и напрасно! Ведь именно река определила характер города и его историю. Я расскажу о речном предпринимательстве и купеческих пристанях. А по пути мы будем любоваться теплоходами и встретим пермских мишек.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Наша прогулка пройдёт в комфортном темпе, ведь сама река настраивает на неторопливый лад. Я расскажу о роли Камы в жизни города, о речном пароходстве и пермском флоте во времена гражданской войны.

Наш маршрут:

Площадь трёх столетий. Я расскажу, почему именно это место в 19 веке было точкой притяжения горожан.

Два вокзала. Вы узнаете, как они попали в книгу рекордов Гиннесса.

Смотровая площадка. В сезон мы полюбуемся современными теплоходами и поговорим о том, какие корабли ходили по Каме раньше и почему их не видно сейчас.

Пермские мишки. Соберём их всех на новом красивом участке набережной.

«Счастье не за горами». Не пропустим легендарную фотолокацию!

При желании сделаем остановку на кофе, и вы отведаете знаменитые пермские посикунчики — маленькие жареные мясные пирожки с соком внутри.

Организационные детали