18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей и старинной архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии

Анна
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Анна – ваш гид
Вы погуляете по набережной Камы и купеческим улочкам, увидите знаменитую деревянную скульптуру в Художественной галерее и заглянете в самые интересные здания.

Мы расскажем, как складывалась судьба города, чем он живет сегодня и почему пермяки так любят театр!
От
1600 ₽
1440 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у Академии живописи и зодчества (напротив ост.ЦУМ)
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У этой экскурсии18 отзывов
5
Добро пожаловать в Пермь!
Добро пожаловать в Пермь!

Что вас ожидает

Пермь сквозь века
Вы пройдете через всю историческую часть города, где сосредоточено культурное наследие Перми конца XVIII века – начала XX века – от заводского поселка до губернской столицы, от Перми купеческой к Перми промышленной. Увидите старинные купеческие дома и изящную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Услышите историю строительства церкви и ее судьбы после Гражданской войны, узнаете, почему в Перми запрещено было строить одноэтажные дома. Мы поговорим о любви пермяков к садам и палисадникам, о лучшем магазине игрушек с огромными сказочными витринами. А также зайдем в здание, где в XIX веке располагался первый на Урале книжный магазин, основанный поляком Юзефом Пиотровским.

Прогулка по набережной Камы
Вы увидите потрясающий воображение дом пароходчика Мешкова, расположенный вдоль набережной, и старинный железнодорожный вокзал. Мы расскажем об истории первого уральского университета, многолетней борьбе за строительство в Перми железной дороги, первых энтузиастах, открывших здесь свое пароходное дело, и купцах-меценатах, без которых не было бы города.

Пермь и знаменитые люди
Вы узнаете, когда и почему пермяков стали называть театралами. Услышите, что связывало с Пермью Шаляпина, а еще заглянете в публичную библиотеку Перми — старинную читальню, которую неоднократно посещал Пастернак. Узнаете, в каком особняке жил пермский «Чичиков» Гоголя? Эти и многие другие сюжеты откроется вам на прогулке. Покажем балкон, с которого читал стихи Владимир Маяковский, и раскроем, кого навещал в городе Антон Чехов. Также обязательно расскажем о судьбе великого князя Михаила Александровича Романова, сосланного в Пермь в 1918 году.

Знакомство с шедеврами Художественной галереи
Мы покажем вам Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный в самой высокой точке Перми, и расскажем, когда он был построен, какие легенды с ним связаны и какую роль в событиях Гражданской войны в Перми сыграло духовенство. Сейчас собор частично занимает Художественная галерея, где представлена постоянная выставка деревянной скульптуры «Пермские боги». Зайдя внутрь, вы сможете прикоснутся к великолепному иконостасу XV века, перенесенному в Пермь из Чердыни — старинного города на севере края и насладиться полотнами великих мастеров из коллекции Эрмитажа.

Организационные детали

  • По запросу экскурсия может быть проведена на английском и немецком языках
  • В осенне-зимний период в маршрут включено чаепитие в здании первого на Урале книжного магазина, где вы услышите историю чайной традиции в Перми. Стоимость чаепития 40 рублей за человека.
Добро пожаловать в Пермь!
Добро пожаловать в Пермь!
Добро пожаловать в Пермь!
Добро пожаловать в Пермь!
Добро пожаловать в Пермь!
Добро пожаловать в Пермь!
Добро пожаловать в Пермь!
Добро пожаловать в Пермь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Академии живописи и зодчества (напротив ост.ЦУМ).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Нас зовут Анна и Софья, мы сестры-близнецы. Наши предки — купцы Пиликины — внесли большой вклад в развитие Перми. Мы свободно владеем английским и немецким языками, изучаем историю архитектуры города, более трех лет проводим экскурсии для иностранных и русских путешественников, разрабатывая все маршруты самостоятельно. Мы призеры III региональной олимпиады по краеведению. С удовольствием покажем вам основные достопримечательности, старинные улицы Перми и малоизвестные архитектурные сооружения. До встречи!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 января 2020
Анна и Софья очень увлечённые историей края и города экскурсоводы. Маршрут проходит не по туристическим современным объектам, а по исторической части города. Рассказывают не о сухих датах с фамилиями архитекторов, а очень ярко, динамично, с историями знаменитых земляков, со стихами и песнями. Два часа в компании этих двух эрудированных и интеллигентных девушек пролетели незаметно.
8 января 2020
Замечательная экскурсия, было очень интересно и позновательно, спасибо большое Софье и Анне, что познакомили с городом!
1 декабря 2019
Анна и Софья - прекрасный дуэт!) Удивительно, как много они знают про Пермь, как увлеченно рассказывают! Во всем чувствуется высокий уровень их культуры.. И хотя большинство исторических фактов, которые мы услышали на экскурсии, забылось, мы погрузились в атмосферу старой Перми и приняли от девушек-экскурсоводов частичку их любви к городу.
11 ноября 2019
Была на экскурсии с детьми. Нам со старшим сыном было интересно. Малыши просто гуляли и играли. Все хорошо, девочки-экскурсоводы очень неравнодушные, увлечены культурой и историей, болеют за свой город
5 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Девушки влюблены в свой город и с гордостью рассказывают о нем.
26 октября 2019
Я второй раз пользуюсь Tripster для знакомства с городами, второй раз я в восторге. Девушки действительно любят свой город, рассказывают о нем с каким-то трепетом даже. Маршрут удобен, по окончании экскурсии можно прогуляться по набережной. Однозначно рекомендую!
14 августа 2019
Я сама живу в г.Перми, экскурсию заказывала для подруги из г. Москвы. Несмотря на дождливую погоду впечатление осталось очень позитивное. Экскурсоводы Анна и Софья очень увлеченные своим делом, рассказывают по очереди и дополняют друг друга. Было интересно узнать много нового о родном городе. Спасибо девушкам огромное и здорово, что есть такой сервис !
12 августа 2019
Экскурсия была очень содержательная. Маршрут составлен удобно и логично. Гиды великолепно владеют материалом. Важно, что гиды на ходу могут перестроиться, учитывая вопросы и пожелания туриста. Спасибо огромное.
24 июня 2019
Удивительные, позитивные девушки!
Видно, что любят свой город и знают его историю!
Очень рекомендую эту экскурсию.
23 июня 2019
Моё понравилась Пермь на первый беглый взгляд и мечталось, чтобы общие впечатления подкрепили информативной стороной . Встреча с девочками превзошла мои ожидания! 🤗 Большое спасибо! Мои наилучшие рекомендации, однозначно😊
Ещё 8 отзывов

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