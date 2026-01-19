18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по набережной Камы и купеческим улочкам, увидите знаменитую деревянную скульптуру в Художественной галерее и заглянете в самые интересные здания. Мы расскажем, как складывалась судьба города, чем он живет сегодня и почему пермяки так любят театр!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пермь сквозь века

Вы пройдете через всю историческую часть города, где сосредоточено культурное наследие Перми конца XVIII века – начала XX века – от заводского поселка до губернской столицы, от Перми купеческой к Перми промышленной. Увидите старинные купеческие дома и изящную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Услышите историю строительства церкви и ее судьбы после Гражданской войны, узнаете, почему в Перми запрещено было строить одноэтажные дома. Мы поговорим о любви пермяков к садам и палисадникам, о лучшем магазине игрушек с огромными сказочными витринами. А также зайдем в здание, где в XIX веке располагался первый на Урале книжный магазин, основанный поляком Юзефом Пиотровским.

Прогулка по набережной Камы

Вы увидите потрясающий воображение дом пароходчика Мешкова, расположенный вдоль набережной, и старинный железнодорожный вокзал. Мы расскажем об истории первого уральского университета, многолетней борьбе за строительство в Перми железной дороги, первых энтузиастах, открывших здесь свое пароходное дело, и купцах-меценатах, без которых не было бы города.

Пермь и знаменитые люди

Вы узнаете, когда и почему пермяков стали называть театралами. Услышите, что связывало с Пермью Шаляпина, а еще заглянете в публичную библиотеку Перми — старинную читальню, которую неоднократно посещал Пастернак. Узнаете, в каком особняке жил пермский «Чичиков» Гоголя? Эти и многие другие сюжеты откроется вам на прогулке. Покажем балкон, с которого читал стихи Владимир Маяковский, и раскроем, кого навещал в городе Антон Чехов. Также обязательно расскажем о судьбе великого князя Михаила Александровича Романова, сосланного в Пермь в 1918 году.

Знакомство с шедеврами Художественной галереи

Мы покажем вам Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный в самой высокой точке Перми, и расскажем, когда он был построен, какие легенды с ним связаны и какую роль в событиях Гражданской войны в Перми сыграло духовенство.

Организационные детали

По запросу экскурсия может быть проведена на английском и немецком языках.