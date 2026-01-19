18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Добро пожаловать в Пермь

Знакомство с историей и старинной архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы погуляете по набережной Камы и купеческим улочкам, увидите знаменитую деревянную скульптуру в Художественной галерее и заглянете в самые интересные здания.

Мы расскажем, как складывалась судьба города, чем он живет сегодня и почему пермяки так любят театр!
4.8
60 отзывов
Добро пожаловать в Пермь
Добро пожаловать в Пермь
Добро пожаловать в Пермь

Описание экскурсии

Пермь сквозь века

Вы пройдете через всю историческую часть города, где сосредоточено культурное наследие Перми конца XVIII века – начала XX века – от заводского поселка до губернской столицы, от Перми купеческой к Перми промышленной. Увидите старинные купеческие дома и изящную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Услышите историю строительства церкви и ее судьбы после Гражданской войны, узнаете, почему в Перми запрещено было строить одноэтажные дома. Мы поговорим о любви пермяков к садам и палисадникам, о лучшем магазине игрушек с огромными сказочными витринами. А также зайдем в здание, где в XIX веке располагался первый на Урале книжный магазин, основанный поляком Юзефом Пиотровским.

Прогулка по набережной Камы

Вы увидите потрясающий воображение дом пароходчика Мешкова, расположенный вдоль набережной, и старинный железнодорожный вокзал. Мы расскажем об истории первого уральского университета, многолетней борьбе за строительство в Перми железной дороги, первых энтузиастах, открывших здесь свое пароходное дело, и купцах-меценатах, без которых не было бы города.

Пермь и знаменитые люди

Вы узнаете, когда и почему пермяков стали называть театралами. Услышите, что связывало с Пермью Шаляпина, а еще заглянете в публичную библиотеку Перми — старинную читальню, которую неоднократно посещал Пастернак. Узнаете, в каком особняке жил пермский «Чичиков» Гоголя? Эти и многие другие сюжеты откроется вам на прогулке. Покажем балкон, с которого читал стихи Владимир Маяковский, и раскроем, кого навещал в городе Антон Чехов. Также обязательно расскажем о судьбе великого князя Михаила Александровича Романова, сосланного в Пермь в 1918 году.

Знакомство с шедеврами Художественной галереи

Мы покажем вам Спасо-Преображенский кафедральный собор, расположенный в самой высокой точке Перми, и расскажем, когда он был построен, какие легенды с ним связаны и какую роль в событиях Гражданской войны в Перми сыграло духовенство.

Организационные детали

По запросу экскурсия может быть проведена на английском и немецком языках.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Пермская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Софья
Анна и Софья — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 407 туристов
«Зимой Пермь живёт театром, а летом — навигацией по Каме», — сказал кто-то о Перми ещё в начале XX века. Пермь — это вовсе не «реальные пацаны». История Перми —
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история губернской столицы, видевшей немало великих людей и возникшей благодаря купечеству, городским жителям, приезжим из множества городов Российской империи. История нашей семьи неразрывно связана с историей города. На пешеходной экскурсии нас сопровождает мама — представитель старшего поколения в нашей семье, ведущей летопись истории города и Прикамья с XVIII века. Мы будем рады поделиться с вами знаниями об истории Перми: купеческой, торговой, театральной, музыкальной, многонациональной. Рассказать о ней словами поэтов и писателей, живших в Перми или бывавших здесь проездом, словами её жителей из минувших столетий. Приглашаем вас!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
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2
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2
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1
Наталья
Девочки молодцы! Очень интересная экскурсия, они знают историю своего города и любят его - это чувствуется! Спасибо!
Девочки молодцы! Очень интересная экскурсия, они знают историю своего города и любят его - это чувствуется! Спасибо!
Девочки молодцы! Очень интересная экскурсия, они знают историю своего города и любят его - это чувствуется! Спасибо!
Девочки молодцы! Очень интересная экскурсия, они знают историю своего города и любят его - это чувствуется! Спасибо!
Девочки молодцы! Очень интересная экскурсия, они знают историю своего города и любят его - это чувствуется! Спасибо!
Девочки молодцы! Очень интересная экскурсия, они знают историю своего города и любят его - это чувствуется! Спасибо!
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Аня
Очень понравилась экскурсия. Анна и София очень увлеченные своим делом, воодушеляют на новые открытия. Незнакомый город сразу приобретает своё лицо и нам очень повезло, что мы увидели его таким, как показали его наши экскурсоводы, также дали рекомендации на наши вкусы относительно дальнейшего путешествия по городу. Спасибо им огромное! Очень приятное впечатление!
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А
Сегодняшний день подарил нам удивительное погружение в историю одного из красивейших городов Урала. Индивидуальная экскурсия с прекрасными гидами Анной и Софией стала настоящим путешествием во времени.
Историческое наследие города раскрылось перед
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нами во всей красе. Мы прогулялись по старинным улочкам, где каждый дом хранит свою уникальную историю. Этот день оставил неизгладимый след в наших сердцах, подарив не только новые знания, но и незабываемые впечатления.

Сегодняшний день подарил нам удивительное погружение в историю одного из красивейших городов Урала. Индивидуальная экскурсия с
Сегодняшний день подарил нам удивительное погружение в историю одного из красивейших городов Урала. Индивидуальная экскурсия с
Сегодняшний день подарил нам удивительное погружение в историю одного из красивейших городов Урала. Индивидуальная экскурсия с
Сегодняшний день подарил нам удивительное погружение в историю одного из красивейших городов Урала. Индивидуальная экскурсия с
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К
Прекрасная экскурсия.
Анна и Софья наперебой дополняли друг друга историческими фактами об истории города.
Чувствуется, что история, не просто заучена, а прожита, пропущена через себя и свою семью.
По своему опыту путешествий и экскурсий считаю эту экскурсию образцовой.
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Г
Экскурсия очень понравилась. Девочки не только знатоки, но и патриоты своего города. Несмотря на сложные погодные условия мы с удовольствием прошли весь маршрут и узнали много интересного про Пермь.
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Роман
Как же скучал именно по такому формату экскурсий: душевно, доступно, интересные детали, идеально разработанный маршрут и все это заправлено щепоткой юмора. Шарм экскурсии придает и тот факт, что гидов двое и то что они две сестры) По итогу, в моем личном рейтинге, это одна из топовых прогулок.
Как же скучал именно по такому формату экскурсий: душевно, доступно, интересные детали, идеально разработанный маршрут и
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