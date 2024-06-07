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в назначенное время, заранее уточнил всю необходимую информацию, всё расписал, рассказал, на все вопросы ответил. По дороге вовлекал в историю края интересными фактами, которых не найдешь в интернете. Всё в формате ненавязчивой беседы, хочешь - поспи отдохни, хочешь - послушай, узнай побольше интересного. Всю дорогу очень внимателен к своим гостям, привёз в отличное кафе, в дороге никаких проблем. Всё необходимое гид брал с собой и мог предоставить (например, доп перчатки, бафф, палки). Во время похода помогал, подсказывал, ловил красоту зимнего Урала на фотоаппарат (так что с нетерпением жду фото). Отдельно про сам тур: ни разу не пожалела, что выбрала именно этот тур. Красота зимних пейзажей раскинулась перед глазами таким веером, что даже не верится, что это видишь вживую. Раньше такое мелкало только где-то на экране и казалось недосягаемым. Я боялась, что будет недостаточно снега, что вдруг это просто фото из интернета в информации по туру, но нет, это действительно огромные ели, укутанные в белые покрывала со снежными свисающими лапами, будто в вечной мерзлоте застывшие во времени. Яркое солнце придало особых красок и сделало местность вокруг волшебной. На снегоступах меж елей и каменных глыб чувствуешь себя актёром фильма или частью какой-то серьёзной горной экспедиции. Это именно то место, где обязательно хотя бы раз в жизни надо побывать именно зимой! Спасибо большое за такой тур!