Фотосессии в Перми с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Перми, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
«Транспорт и фотосессия включены в стоимость»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 2 чел.
К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
3 отзыва
Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала
Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне
Начало: В удобном месте в Перми
«Пройдёте по альпийским лугам и побываете в Криволесье, откуда не возвращаются… без потрясающих фотографий»
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
25 900 за всё до 4 чел.
По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
1 отзыв
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
«Прогулка возле деревянной крепости с фотосессией — 40 минут, затем переезд к подвесному мосту через Косьву»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
    очень интересная, познавательная, лёгкая для восприятия экскурсия. Женя замечательная рассказчица, исторические факты, легенды, поверия пермского края донесены с любовью и
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    профессионально. Маршрут построен на любого слушателя, даже детям будет интересно и весело. Плюс сопровождение мастера своего дела фотографа Андрея. Спасибо огромное Вам ребята!!!

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
    Очень понравилось. Интересно, содержательно. Жене большое спасибо! Если опять будем в Перми, будем обращаться к ней.
  • Л
    Лариса
    31 марта 2024
    К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
    Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек гид Константин рассказывал исторические
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    интересные факты. Мы брали в аренду снегоходы, о чем не пожалели, потому что у нас остались силы дойти почти до вершины и погулять на вершинах, насладиться видами и сделать кучу потрясающего видео и фотоматериала. Отдельно хочется рассказать о снегоступах, интересная вещь, обязательно нужна, упрощает путь, не проваливаешься в сугробы и летаешь по снегу. Предложенное кафе с демократичными ценами и вкусной едой.

    Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человекОрганизация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человекОрганизация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек
  • М
    Марина
    13 марта 2024
    К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
    Тур оказался просто великолепным. Зимние пейзажи, которые мы увидели, были просто ошеломительными. Прогулка со снегоступам среди прекрасных елей и камней
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    дала ощущение участия в интереснейшей экспедиции. Попали в облачную погоду, солнышко нам там и не показалось, что дает повод вернутся сюда еще раз 😌 Кроме того, весь наш маршрут был продуман до мельчайших деталей и расписан, инструктор делился с нами удивительными историями и фактами, которые трудно найти в интернете. Советуем всем посетить это удивительное место! Большое спасибо за фантастический день!

    Тур оказался просто великолепным. Зимние пейзажи, которые мы увидели, были просто ошеломительными. Прогулка со снегоступам средиТур оказался просто великолепным. Зимние пейзажи, которые мы увидели, были просто ошеломительными. Прогулка со снегоступам средиТур оказался просто великолепным. Зимние пейзажи, которые мы увидели, были просто ошеломительными. Прогулка со снегоступам среди
  • Н
    Наталья
    26 февраля 2024
    По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
    Очень классная поездка! Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день. Рекомендуем к посещению!
    Очень классная поездка!Очень классная поездка!Очень классная поездка!Очень классная поездка!
  • П
    Полина
    10 февраля 2024
    К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
    С командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадали. По организации: гид Константин, пунктуально приехал
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    в назначенное время, заранее уточнил всю необходимую информацию, всё расписал, рассказал, на все вопросы ответил. По дороге вовлекал в историю края интересными фактами, которых не найдешь в интернете. Всё в формате ненавязчивой беседы, хочешь - поспи отдохни, хочешь - послушай, узнай побольше интересного. Всю дорогу очень внимателен к своим гостям, привёз в отличное кафе, в дороге никаких проблем. Всё необходимое гид брал с собой и мог предоставить (например, доп перчатки, бафф, палки). Во время похода помогал, подсказывал, ловил красоту зимнего Урала на фотоаппарат (так что с нетерпением жду фото). Отдельно про сам тур: ни разу не пожалела, что выбрала именно этот тур. Красота зимних пейзажей раскинулась перед глазами таким веером, что даже не верится, что это видишь вживую. Раньше такое мелкало только где-то на экране и казалось недосягаемым. Я боялась, что будет недостаточно снега, что вдруг это просто фото из интернета в информации по туру, но нет, это действительно огромные ели, укутанные в белые покрывала со снежными свисающими лапами, будто в вечной мерзлоте застывшие во времени. Яркое солнце придало особых красок и сделало местность вокруг волшебной. На снегоступах меж елей и каменных глыб чувствуешь себя актёром фильма или частью какой-то серьёзной горной экспедиции. Это именно то место, где обязательно хотя бы раз в жизни надо побывать именно зимой! Спасибо большое за такой тур!

    С командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадалиС командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадалиС командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадалиС командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадалиС командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадалиС командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадали

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
  2. К священной горе манси: из Перми на Помяненный камень
  3. По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 25 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Перми, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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