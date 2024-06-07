1 чел.
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Фотопрогулка
2.5 часа
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
«Транспорт и фотосессия включены в стоимость»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фото-прогулка к Помяненному камню: уникальные уголки Северного Урала
Приглашаем вас в путешествие по сакральным местам Урала, где каждый кадр - это история, запечатленная в камне
Начало: В удобном месте в Перми
«Пройдёте по альпийским лугам и побываете в Криволесье, откуда не возвращаются… без потрясающих фотографий»
17 июня в 04:30
18 июня в 04:30
25 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: у памятника «Пермяк - солёные уши»
«Прогулка возле деревянной крепости с фотосессией — 40 минут, затем переезд к подвесному мосту через Косьву»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024очень интересная, познавательная, лёгкая для восприятия экскурсия. Женя замечательная рассказчица, исторические факты, легенды, поверия пермского края донесены с любовью и
- ТТатьяна29 апреля 2024Очень понравилось. Интересно, содержательно. Жене большое спасибо! Если опять будем в Перми, будем обращаться к ней.
- ЛЛариса31 марта 2024Организация тура на отличном уровне, гид пунктуальный, все вовремя. Комфортабельная машина. Внимательный и тактичный молодой человек гид Константин рассказывал исторические
- ММарина13 марта 2024Тур оказался просто великолепным. Зимние пейзажи, которые мы увидели, были просто ошеломительными. Прогулка со снегоступам среди прекрасных елей и камней
- ННаталья26 февраля 2024Очень классная поездка! Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день. Рекомендуем к посещению!
- ППолина10 февраля 2024С командой Юрия мы путешествуем уже второй раз, и в этот раз тоже не прогадали. По организации: гид Константин, пунктуально приехал
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 25 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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