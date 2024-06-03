Скульптура «Пермяк — соленые уши» – экскурсии в Перми

Найдено 7 экскурсий в категории «Скульптура «Пермяк — соленые уши»» в Перми, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Перми с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
По Перми с ветерком: путешествие по символам и истории
Ваш личный гид по самым значимым и красочным местам Перми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 16:00
16 июня в 15:30
6 700 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Пермь
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 20:00
15 июня в 13:00
3 500 за всё до 10 чел.
О Перми - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Пермь: историческое путешествие и культурное наследие
Исследуйте уникальное сочетание истории и культуры Перми, встречая на каждом шагу удивительные истории и символы города
Начало: Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
1 июля в 08:00
8 июля в 15:00
3 000 за всё до 15 чел.
Пермь: лицом к лицу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 4 чел.
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
Познакомьтесь с Пермью в автопешеходном формате, посетите ключевые места города и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 2 чел.
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Пермь: трансфер с экскурсией и дегустацией традиционных посикунчиков
Встреча в аэропорту, комфортная поездка в центр Перми, обзорная экскурсия и угощение местными деликатесами
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
8 800 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Влюбиться в Пермь за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы увидите Пермь с разных сторон: театральную, промышленную, купеческую и многоконфессиональную. Узнайте о прошлом и настоящем города
11 июня в 08:00
24 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Андрей отличный рассказчик, знаток города и края. 4 часа экскурсии пройдут незаметно под его интересную историю о городе
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Большое спасибо Андрею за его интересную экскурсию - это лучшее начало дня в новом городе. При своем загруженном графике Андрей
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    нашел для нас время, и уже в 7 утра мы смотрели с ним город. Понравилась подача информации - легко, не шаблонно, с мини-викторинами))). В общем, два часа пролетели незаметно.

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Пермь: лицом к лицу
    Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.
  • Г
    Галина
    26 мая 2024
    По Перми с ветерком
    Огромное спасибо Дине. Моя семья в восторге от экскурсии! Экскурсия максимально продумана Диной от и до! Было очень интересно познакомиться с
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    городом! Однозначно рекомендую!!! В конце экскурсии было очень приятно получить сувениры. И за вкусный чай с пермскими сладостями на берегу Камы отдельный лайк ❤❤❤

    Огромное спасибо Дине
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    По Перми с ветерком
    Одна из самых интересных экскурсий за последнее время! Очень много нового узнали о древней истории края, известных личностях, которые внесли
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    свой вклад в создание нашего государства. Сама подача материала максимально комфортная, чувствуется, что помимо того, что Дина отличный экскурсовод, еще и педагог - доброжелательная и спокойная. Также приятно удивило в конце экскурсии чаепитие от Дины с очень вкусным чаем на травах и пермскими конфетами! Спасибо большое за познавательное мини путешествие по городу!

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Очень здорово познавать новый город с человеком, который знает его, развивается вместе с ним, и всей душой любит! Александр такой)
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    Он увлекает историей, смешит пикантными историческими ситуациями, дарит город как дорогой подарок! Время незаметно пролетело и было мало. Напитаться духом переселенцев, постичь смысл хитросплетений пережитых междуусобиц и вырулить к новой истории города. Познать коми-пермяцкую кухню и понять почему она такая. Осознать как много исторически значимых личностей отсюда родом! Дягилев, Татищев, Преображенский. Их судьбы тесно связаны с этим городом! Пермь с Александром стала лучше, чем могла бы быть!

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    По Перми с ветерком
    Экскурсия с Диной очень понравилась! Она очень хорошо знает Истрию своего города, очень внимательна к своим гостям! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Влюбиться в Пермь за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия, в живом общении было много исторических фактов. Порадовало,что Любовь ориентировалась на наш ритм, отвечала на вопросы. Все было очень интересно. Очаровательный и позитивный человек. Спасибо большое за информацию!
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Пермь
    Андрей отличный рассказчик, обладающий энциклопедическими знаниями о родном городе. Ни один исторический, архитектурный, культурный и даже кулинарный вопрос не остался
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    без ответа. Несмотря на ужасную погоду (был дождь и оч. холодно) мы попросили продлить экскурсию - настолько было интересно и познавательно.

  • В
    Владимир
    9 мая 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Хочу выразить благодарность за организацию экскурсии. Александр встретил нас в аэропорту минута в минуту. Несмотря на плохую погоду атмосфера экскурсии была на высшем уровне. Показать город и рассказать об его истории в дождливую погоду ни каждому дано, а он справился просто великолепно. Рекомендую всем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Скульптура «Пермяк — соленые уши»»

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  1. По Перми с ветерком
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  4. Пермь: лицом к лицу
  5. Пермь: обзорная экскурсия + фотосессия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
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