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Он увлекает историей, смешит пикантными историческими ситуациями, дарит город как дорогой подарок! Время незаметно пролетело и было мало. Напитаться духом переселенцев, постичь смысл хитросплетений пережитых междуусобиц и вырулить к новой истории города. Познать коми-пермяцкую кухню и понять почему она такая. Осознать как много исторически значимых личностей отсюда родом! Дягилев, Татищев, Преображенский. Их судьбы тесно связаны с этим городом! Пермь с Александром стала лучше, чем могла бы быть!