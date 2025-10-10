Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Перми
Пермь удивит вас своей историей и архитектурой. Узнайте, что связывает её с Нью-Йорком и Венецией, и посетите знаменитые достопримечательности
10 окт в 09:00
11 окт в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Были да былички: по музею «Хохловка»
Путешествие в мир древних традиций и мистических историй Пермского края. Узнайте о жизни крестьян и их верованиях в этнографическом музее
Начало: По договорённости с организатором
14 окт в 10:30
15 окт в 10:30
9000 ₽ за всё до 9 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Перми
Пермь удивит своими гастрономическими изысками и историческими местами. Прогулка с гидом подарит незабываемые впечатления и вкусные открытия
Начало: У отеля «Прикамье»
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
от 7937 ₽
8354 ₽ за всё до 10 чел.
