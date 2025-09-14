Мои заказы

По Перми с «Реальными пацанами»

Прогуляться по местам съемок сериала и зайти в квартиру Коляна
Помните сериал «Реальные пацаны», снятый в Перми? Приглашаю вас пройти по местам съёмок и убедиться, что в Перми всё по-настоящему! Вы зайдёте в дом, где жил главный герой — Колян, прогуляетесь по коридорам и представите себя актёрами сериала.

В нашем городе это здание знают как Дом грузчика — я в нём жил и расскажу вам реальные истории с рабочей окраины.
Описание экскурсии

В начале 20 века одним из крупнейших предприятий Перми было Камское пароходство. В 1920-е оно построило общежитие для сотрудников — так появился Дом грузчика и район вокруг него, который мы, местные, называем «Хохрячка».

Именно здесь по сюжету жил Колян, в гости к которому мы и отправимся!

  • Мы прогуляемся по Хохрячке и зайдём в Дом грузчика
  • Пройдём по коридорам, прочувствуем атмосферу и на время представим себя его жителями
  • Заглянем в укромные уголки и примерим на себя роль героев сериала
  • Увидим места, где главные герои попадали в комичные ситуации
  • Поговорим об актёрах, их дальнейшей жизненной и творческой судьбе

Кстати, сам Николай Наумов (Колян) говорил, что Дом грузчика — идеальное место для его персонажа, ведь тут могли бы жить настоящие «реальные пацаны».

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается сбор за посещение квартиры — 300 ₽ за чел.
  • Это не классическая экскурсия — мы будем отгадывать загадки и много шутить

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Прикамье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 216 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Перми с рождения. Кандидат наук, работаю в Пермском государственном университете. Прогулки с путешественниками для меня — это прежде всего любимое хобби. И возможность показать гостям наш город таким, каким вижу его я: вкусным, неспешным, чистым, ухоженным, неповторимым.

Отзывы и рейтинг

М
Марина
14 сен 2025
Браво, Андрей! Брависсимо, белиссимо! Виват!

Великолепная экскурсия по мотивам сериала телеканала ТНТ «Реальные пацаны» из моей молодости. Мы посетили «Дом грузчика» с его вайбом, всё по законам жанра, и всё со
читать дальше

знаком плюс.
Речь у Андрея просто «льётся», чистая (без «мусора»), литературная, хорошо поставленная, красивый тембр - (весьма немаловажно для экскурсовода),
богатый словарный запас, уважительное, трепетно-бережное отношение к каждому гостю. Я до сих пор под его обаянием.

Как же легко и элегантно происходит погружение в мир «Реальных районов» с Андреем. Глубокие познания истории, городских мифов и легенд.
Тактичность, воспитанность, требовательность к себе. . Всё как надо.

Андрей ооооочень «тёплый» человек с отличным чувством юмора. Спасибо Вам тысячу раз! Вы сделали мой день.
Я в полном в восторге!

В следующий визит в Пермь обязательно на экскурсию к Андрею!!! Уже по купеческой Перми!!! 100%

Ш
Шубина
25 авг 2025
Прогулялись с Андреем по Перми - городу «Реальных пацанов». Он и сам один из них.

Только с небольшой поправкой: Андрей знает о своём городе всё (ну или почти всё).

От Татищева до
читать дальше

наших дней. И от «Реальных пацанов» до Дягилева и Пастернака.

Было оооочень душевно и интересно увидеть Пермь с такого необычного ракурса глазами пермяка. Без официоза и заученных текстов. Я вообще обожаю экскурсии от местных жителей.

Я в полном восторге и обязательно вернусь. Ведь Счастье не за горами.

Оно в Перми.

