Помните сериал «Реальные пацаны», снятый в Перми? Приглашаю вас пройти по местам съёмок и убедиться, что в Перми всё по-настоящему! Вы зайдёте в дом, где жил главный герой — Колян, прогуляетесь по коридорам и представите себя актёрами сериала. В нашем городе это здание знают как Дом грузчика — я в нём жил и расскажу вам реальные истории с рабочей окраины.

Описание экскурсии

В начале 20 века одним из крупнейших предприятий Перми было Камское пароходство. В 1920-е оно построило общежитие для сотрудников — так появился Дом грузчика и район вокруг него, который мы, местные, называем «Хохрячка».

Именно здесь по сюжету жил Колян, в гости к которому мы и отправимся!

Мы прогуляемся по Хохрячке и зайдём в Дом грузчика

Пройдём по коридорам, прочувствуем атмосферу и на время представим себя его жителями

Заглянем в укромные уголки и примерим на себя роль героев сериала

Увидим места, где главные герои попадали в комичные ситуации

Поговорим об актёрах, их дальнейшей жизненной и творческой судьбе

Кстати, сам Николай Наумов (Колян) говорил, что Дом грузчика — идеальное место для его персонажа, ведь тут могли бы жить настоящие «реальные пацаны».

Организационные детали