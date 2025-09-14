Помните сериал «Реальные пацаны», снятый в Перми? Приглашаю вас пройти по местам съёмок и убедиться, что в Перми всё по-настоящему! Вы зайдёте в дом, где жил главный герой — Колян, прогуляетесь по коридорам и представите себя актёрами сериала.
В нашем городе это здание знают как Дом грузчика — я в нём жил и расскажу вам реальные истории с рабочей окраины.
В нашем городе это здание знают как Дом грузчика — я в нём жил и расскажу вам реальные истории с рабочей окраины.
Описание экскурсии
В начале 20 века одним из крупнейших предприятий Перми было Камское пароходство. В 1920-е оно построило общежитие для сотрудников — так появился Дом грузчика и район вокруг него, который мы, местные, называем «Хохрячка».
Именно здесь по сюжету жил Колян, в гости к которому мы и отправимся!
- Мы прогуляемся по Хохрячке и зайдём в Дом грузчика
- Пройдём по коридорам, прочувствуем атмосферу и на время представим себя его жителями
- Заглянем в укромные уголки и примерим на себя роль героев сериала
- Увидим места, где главные герои попадали в комичные ситуации
- Поговорим об актёрах, их дальнейшей жизненной и творческой судьбе
Кстати, сам Николай Наумов (Колян) говорил, что Дом грузчика — идеальное место для его персонажа, ведь тут могли бы жить настоящие «реальные пацаны».
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается сбор за посещение квартиры — 300 ₽ за чел.
- Это не классическая экскурсия — мы будем отгадывать загадки и много шутить
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Прикамье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 216 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Перми с рождения. Кандидат наук, работаю в Пермском государственном университете. Прогулки с путешественниками для меня — это прежде всего любимое хобби. И возможность показать гостям наш город таким, каким вижу его я: вкусным, неспешным, чистым, ухоженным, неповторимым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
14 сен 2025
Браво, Андрей! Брависсимо, белиссимо! Виват!
Великолепная экскурсия по мотивам сериала телеканала ТНТ «Реальные пацаны» из моей молодости. Мы посетили «Дом грузчика» с его вайбом, всё по законам жанра, и всё со
Великолепная экскурсия по мотивам сериала телеканала ТНТ «Реальные пацаны» из моей молодости. Мы посетили «Дом грузчика» с его вайбом, всё по законам жанра, и всё со
Ш
Шубина
25 авг 2025
Прогулялись с Андреем по Перми - городу «Реальных пацанов». Он и сам один из них.
Только с небольшой поправкой: Андрей знает о своём городе всё (ну или почти всё).
От Татищева до
Только с небольшой поправкой: Андрей знает о своём городе всё (ну или почти всё).
От Татищева до
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
Пермь, вдохновившая Чехова, Достоевского и Пастернака, откроется с новой стороны. Прогулка по литературным местам с профессиональным гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по историческому центру Перми
Начало: Отель Урал, ул. Ленина, 58
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.