Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
По следам Ермака и уральская Швейцария
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по следам Ермака, открывая живописные виды Чусовой и исторические тайны уральских заводов
18 дек в 06:30
19 дек в 06:30
19 800 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Познавательная прогулка по набережной Камы
Прогулка вдоль Камы в Перми - это возможность узнать о речном предпринимательстве и насладиться видами на современные теплоходы и исторические места
Начало: У железнодорожной станции Пермь 1
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
История питейных заведений Перми (18+)
Откройте для себя мир пермских питейных заведений. Узнайте, как изменялись вкусы и традиции на протяжении двух веков
Начало: В Театральном сквере
12 дек в 16:00
13 дек в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Перми в страну Пера Маа
Погрузитесь в атмосферу губернского города, узнайте о Перми Великой и временах Колчака. Истории купцов и каторжников ждут вас на улицах города
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8475 ₽
8921 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
По Перми с «Реальными пацанами»
Прогуляться по местам съемок сериала и зайти в квартиру Коляна
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8475 ₽
8921 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина14 сентября 2025Браво, Андрей! Брависсимо, белиссимо! Виват!
Великолепная экскурсия по мотивам сериала телеканала ТНТ «Реальные пацаны» из моей молодости. Мы посетили «Дом грузчика»
- ШШубина25 августа 2025Прогулялись с Андреем по Перми - городу «Реальных пацанов». Он и сам один из них.
Только с небольшой поправкой: Андрей знает
- ППавел23 июля 2025Экскурсию нам проводил Дмитрий. Все понятно, структурировано, содержательно и главное интересно. Не просто заученный текст, а рассказ в диалоге -
- ННадежда23 июля 2025Классная экскурсия. Очень понравилось, что экскурсовод максимально подстраивался под наши ожидания, интересы и настроение. Был формат и живого общения, что тоже всегда располагает. Экскурсоводу удалось не только рассказать о питейных заведениях, но и заинтересовать городом, его историей и развитием.
- ООльга16 июня 2025Потрясающе провели время! Благодарю Дмитрия за познавательную, динамичную, душевную экскурсию. Все объекты, которые мы увидели очень интересны.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Перми в декабре 2025
Сейчас в Перми в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4500 до 19 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Перми на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 98 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль