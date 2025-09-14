читать дальше

с его вайбом, всё по законам жанра, и всё со знаком плюс.

Речь у Андрея просто «льётся», чистая (без «мусора»), литературная, хорошо поставленная, красивый тембр - (весьма немаловажно для экскурсовода),

богатый словарный запас, уважительное, трепетно-бережное отношение к каждому гостю. Я до сих пор под его обаянием.



Как же легко и элегантно происходит погружение в мир «Реальных районов» с Андреем. Глубокие познания истории, городских мифов и легенд.

Тактичность, воспитанность, требовательность к себе. . Всё как надо.



Андрей ооооочень «тёплый» человек с отличным чувством юмора. Спасибо Вам тысячу раз! Вы сделали мой день.

Я в полном в восторге!



В следующий визит в Пермь обязательно на экскурсию к Андрею!!! Уже по купеческой Перми!!! 100%