Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Перми

Найдено 6 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Перми, цены от 4500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Перми с ветерком
На машине
3.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
На снегоходах
На лодке
На поезде
13 часов
3 отзыва
Водная прогулка
По следам Ермака и уральская Швейцария
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по следам Ермака, открывая живописные виды Чусовой и исторические тайны уральских заводов
18 дек в 06:30
19 дек в 06:30
19 800 ₽ за всё до 3 чел.
Познавательная прогулка по набережной Камы
Пешая
1 час
6 отзывов
Водная прогулка
Познавательная прогулка по набережной Камы
Прогулка вдоль Камы в Перми - это возможность узнать о речном предпринимательстве и насладиться видами на современные теплоходы и исторические места
Начало: У железнодорожной станции Пермь 1
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
История питейных заведений Перми (18+)
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
История питейных заведений Перми (18+)
Откройте для себя мир пермских питейных заведений. Узнайте, как изменялись вкусы и традиции на протяжении двух веков
Начало: В Театральном сквере
12 дек в 16:00
13 дек в 16:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие из купеческой Перми в страну Пера Маа и обратно
Пешая
1.5 часа
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Перми в страну Пера Маа
Погрузитесь в атмосферу губернского города, узнайте о Перми Великой и временах Колчака. Истории купцов и каторжников ждут вас на улицах города
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8475 ₽8921 ₽ за всё до 10 чел.
По Перми с «Реальными пацанами»
Пешая
1 час
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Перми с «Реальными пацанами»
Прогуляться по местам съемок сериала и зайти в квартиру Коляна
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8475 ₽8921 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    14 сентября 2025
    По Перми с «Реальными пацанами»
    Браво, Андрей! Брависсимо, белиссимо! Виват!

    Великолепная экскурсия по мотивам сериала телеканала ТНТ «Реальные пацаны» из моей молодости. Мы посетили «Дом грузчика»
    читать дальше

    с его вайбом, всё по законам жанра, и всё со знаком плюс.
    Речь у Андрея просто «льётся», чистая (без «мусора»), литературная, хорошо поставленная, красивый тембр - (весьма немаловажно для экскурсовода),
    богатый словарный запас, уважительное, трепетно-бережное отношение к каждому гостю. Я до сих пор под его обаянием.

    Как же легко и элегантно происходит погружение в мир «Реальных районов» с Андреем. Глубокие познания истории, городских мифов и легенд.
    Тактичность, воспитанность, требовательность к себе. . Всё как надо.

    Андрей ооооочень «тёплый» человек с отличным чувством юмора. Спасибо Вам тысячу раз! Вы сделали мой день.
    Я в полном в восторге!

    В следующий визит в Пермь обязательно на экскурсию к Андрею!!! Уже по купеческой Перми!!! 100%

  • Ш
    Шубина
    25 августа 2025
    По Перми с «Реальными пацанами»
    Прогулялись с Андреем по Перми - городу «Реальных пацанов». Он и сам один из них.

    Только с небольшой поправкой: Андрей знает
    читать дальше

    о своём городе всё (ну или почти всё).

    От Татищева до наших дней. И от «Реальных пацанов» до Дягилева и Пастернака.

    Было оооочень душевно и интересно увидеть Пермь с такого необычного ракурса глазами пермяка. Без официоза и заученных текстов. Я вообще обожаю экскурсии от местных жителей.

    Я в полном восторге и обязательно вернусь. Ведь Счастье не за горами.

    Оно в Перми.

  • П
    Павел
    23 июля 2025
    История питейных заведений Перми (18+)
    Экскурсию нам проводил Дмитрий. Все понятно, структурировано, содержательно и главное интересно. Не просто заученный текст, а рассказ в диалоге -
    читать дальше

    всегда можно задать вопросы и получить на них развернутые ответы с переходом в обсуждение. Отдельный респект за наушник - сначала показалось, что это лишнее, но потом словил прикол, что не мешает шум и можно отходить в стороны. Экскурсию сопровождали старые фотографии как выглядели здания раньше, это добавляет имерсивности, за что тоже отдельный лайк. Прогулкой остались довольны, крайне рекомендую Дмитрия! Спасибо, за отличную экскурсию

  • Н
    Надежда
    23 июля 2025
    История питейных заведений Перми (18+)
    Классная экскурсия. Очень понравилось, что экскурсовод максимально подстраивался под наши ожидания, интересы и настроение. Был формат и живого общения, что тоже всегда располагает. Экскурсоводу удалось не только рассказать о питейных заведениях, но и заинтересовать городом, его историей и развитием.
  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    История питейных заведений Перми (18+)
    Потрясающе провели время! Благодарю Дмитрия за познавательную, динамичную, душевную экскурсию. Все объекты, которые мы увидели очень интересны.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По Перми с ветерком
  2. Пройти по следам Ермака и открыть уральскую Швейцарию
  3. Познавательная прогулка по набережной Камы
  4. История питейных заведений Перми (18+)
  5. Путешествие из купеческой Перми в страну Пера Маа и обратно
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  3. Каменный Город
  4. Арт-объект «Счастье не за горами»
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Усьвинские столбы
  7. Дом Мешкова
  8. Белогорский монастырь
  9. Набережная
  10. Музей «Хохловка»
Сколько стоит экскурсия по Перми в декабре 2025
Сейчас в Перми в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4500 до 19 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Перми на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 98 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль