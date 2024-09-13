скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
7 окт в 09:00
8 окт в 09:00
35002 975₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Перми - в Кунгурскую пещеру: подземные лабиринты и древние льды
Откройте тайны Урала в индивидуальной экскурсии по Кунгурской пещере и Деревне Ермака. Загляните в прошлое и насладитесь красотой природы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:00
29 сен в 10:00
от 80217 219₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура
За один день увидеть Белогорье и Кунгур, подняться на скалу Ермак и пройти по ледяной пещере
Начало: По договорённости с гидом
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 сентября 2024Именно такой я себе представляла экскурсию с гидом. Андрей смог влюбить нас в Пермь. Тайные сказочные дворики, куда Андрей нас заводил, не станем выкладывать на фото. Пусть это будет интригующей тайной для Вас, дорогие путешественники
- ЛЛюбина8 сентября 2024Очень интересно и познавательно!
- ССергей7 сентября 2024Гибко, познавательно, отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Скидки»
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