Е Елена

Именно такой я себе представляла экскурсию с гидом. Андрей смог влюбить нас в Пермь. Тайные сказочные дворики, куда Андрей нас заводил, не станем выкладывать на фото. Пусть это будет интригующей тайной для Вас, дорогие путешественники