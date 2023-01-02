Прикамская мозаика. Зимний тур

Сказочное путешествие по историческим местам Пермского края

Сказочное путешествие по историческим местам Пермского края! Вы отправитесь в город Пермь, прогуляетесь по центральным улочкам, примерите на себя «соленые уши» и увидите все самые знаковые достопримечательности.

Посетите Кунгур – город, пронизанный духом старины, который сохранил множество купеческих особняков и красивых церквей.

Спуститесь в Кунгурскую ледяную пещеру, которая откроет для вас необыкновенный сказочный мир подземелья, и совершите поход в живописный лабиринт из скал-останцев и величественных природных «руин» Каменного города.
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Прикамская мозаика. Зимний тур
Ближайшие даты:
13
янв
27
янв
10
фев
24
фев
8
дек
22
дек

Что вас ожидает 🤩

Уникальность Пермской земли
Уникальность Пермской земли
Познакомимся с самобытной культурой, традициями и легендами Пермского края
Таинственный Каменный город
Таинственный Каменный город
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Поэзия льда и камня
Поэзия льда и камня
Отправимся в фантастический мир Кунгурской ледяной пещеры

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Пермь. Обзорная экскурсия по городу

12:00/13:00 Самостоятельное заселение в отель (за доп. плату встреча на ж/д вокзале “Пермь-2” или в аэропорту "Большое Савино").

*При раннем приезде возможно раннее заселение в отель.

15:00 – 17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города "Пермь Губернская".

Маршрут проходит по центральным историческим кварталам города.

В ходе экскурсии Вы увидите:

  • скульптуру "Пермяк солёные уши" – самый необычный памятник по версии журнала «Русский мир»;
  • здание "Театра оперы и балета" – один из лучших театров страны, визитная карточка Перми;
  • "Пермский Арбат" – пешеходная улочка, исполняющая желания;
  • соборная площадь – сердце города;
  • "Счастье не за горами" – знаменитый слоган, расположившийся поблизости от “Площади двух вокзалов”;
  • купеческие особняки – архитектурное наследие 19 века.

Свободное время.

*По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению:

  • Рестораны и кафе: Пермская кухня, Хуторок, Гастропорт, Партизан, Экспедиция.
  • Знаменитые театры города: Пермский театр оперы и балета, Театр у моста, Пермский академический театр, ТЮЗ или филармония.
  • познакомиться с коллекцией Пермского звериного стиля в Краеведческом музее или с Пермской деревянной скульптурой в Пермской художественной галерее.
Прибытие в город Пермь. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в город Пермь. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Экскурсия в парк реки Чусовой и Каменный город

Завтрак в кафе отеля.

8:15 Встреча туристов у отеля "Прикамья" (Комсомольский проспект, 27).

Выезд в г. Чусовой.

11:00 – 12:30 Экскурсия в этнографической парк истории реки Чусовой.

Основная экспозиция музея реки Чусовой – крестьянский быт XIX - начала XX вв., здесь со всех уголков Чусовского района собраны постройки, относящиеся к этому периоду.

Кузница, крестьянская изба, сельская лавка, пожарная каланча, балаган (музей-театр деревянной игрушки), гончарная мастерская, несколько часовен.

Все экспонаты, находящиеся внутри объектов, имеют подлинное происхождение.

Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

12:30 – 13:30 Обед в кафе (за доп. плату).

13:30 – 14:30 Переезд в Каменный город.

14:30 – 17:00 Пеший поход на скальные останцы Каменного города.

Каменный город – это комплекс огромных камней, расположенных таким образом, что создается впечатление города.

И все здесь как будто настоящее: и узенькие улочки, и широкие проспекты, и тупики, и площадь, и арки-ворота в город.

По такому городу можно бродить часами, можно даже и заплутать, если попадаешь сюда впервые.

17:00 Выезд в г. Пермь.

21:00 Прибытие в Пермь.

* Возможна замена экскурсии на тур Каменный город + Шумихинские скалы.

Экскурсия в парк реки Чусовой и Каменный городЭкскурсия в парк реки Чусовой и Каменный городЭкскурсия в парк реки Чусовой и Каменный городЭкскурсия в парк реки Чусовой и Каменный городЭкскурсия в парк реки Чусовой и Каменный город
3 день

Экскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программы

Завтрак в кафе гостинице.

Сбор вещей, сдача в камеру хранения.

10:00 – 12:00 Встреча туристов у отеля "Прикамье" (Комсомольский пр., 27).

Дорога до Белогорья с путевой экскурсией.

12:00 – 14:00 Экскурсия в Белогорский мужской монастырь с обедом в трапезной монастыря (за доп. плату).

История Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря начинается в 1891 году, когда в память о чудесном избавлении цесаревича Николая от опасности (в Японии его ранили мечом) здесь установили семисаженный крест высотой более 10 метров.

Крест так и прозвали – царским.

Возрождение монастыря началось в 1991 году, среди икон сохранилась икона Николая Чудотворца.

14:00 – 15:00 Переезд в г. Кунгур с путевой экскурсией.

15:00 – 16:30 Обзорная экскурсия "Кунгур купеческий" с посещением сувенирной лавки и дегустацией продукции местного производства.

На экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком, прогуливаясь по улицам, сможете окунуться в далекие 17, 18, 19 и 20 века.

Вам откроют свои тайны многочисленные легенды и были, окутывающие Кунгурскую землю.

Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились.

Во время дегустации вы попробуете продукцию производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, Кунгурского лимонада, родом из СССР, Вязовских пряников по старинным рецептам.

И конечно, все эти свежие продукты можно приобрести!

Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир на память или в подарок!

16:45 – 18:15 Обзорная экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Первые исследования в пещере были проведены в далеком 18 веке.

Сегодня Ледяная пещера является памятником природы всероссийского значения, единственной оборудованной для экскурсий пещерой России.

Магия подземных озер и исполинских гротов, застывшая поэзия льда и камня переносят туристов в фантастический мир древней пещеры.

18:30 Выезд в Пермь.

20:30 Прибытие в Пермь.

Свободное время.

*Возможен трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт за дополнительную плату.

Экскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программыЭкскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программыЭкскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программыЭкскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программыЭкскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программыЭкскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в центре города Перми на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Гостиница/размещениеДвухместноеОдноместное
Отель «Прикамье» 3*15 30016 600
Отель «Урал» 3*, номер Стандарт19 90025 100
Отель «Amaks Premier» 3*, номер Бизнес16 70020 800
Отель «City Star» 3*17 10021 500
Отель «New Star» 4*18 50021 100
Гарни-отель «Сибирия» 3*, номер Эконом15 80019 600
Отель «Сибирский турист» 2*, номер Стандарт14 70016 700

*Трехместное размещение возможно под запрос.

Стоимость доп. ночи на 1 чел. /руб:

Гостиница/размещениеДвухместноеОдноместное
Отель «Прикамье» 3*1 6002 050
Отель «Урал» 3*, номер Стандарт3 2005 000
Отель «Amaks Premier» 3*, номер Бизнес2 1003 500
Отель «City Star» 3*2 2503 750
Отель «New Star» 4*2 7003 600
Гарни-отель «Сибирия» 3*, номер Эконом1 8003 100
Отель «Сибирский турист» 2*, номер Стандарт1 3002 100

Скидки на тур:

  • Дети от 6 до 14 лет (включительно) – 425 руб;
  • Пенсионеры – 125 руб.

Варианты проживания

Отель «Прикамье» 3*

2 ночи

Этот отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. Кроме того, всего в 100 метрах находится автобусная остановка.

В каждом номере отеля "Прикамье" установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля "Прикамье" сервируют горячий завтрак. В элегантном ресторане с большими окнами подают блюда европейской кухни. Вы можете отдохнуть в неформальной обстановке в ирландском пабе.

Отель «Прикамье» 3*Отель «Прикамье» 3*Отель «Прикамье» 3*Отель «Прикамье» 3*Отель «Прикамье» 3*Отель «Прикамье» 3*

Отель «Урал» 3*

2 ночи

Этот самый большой отель Западного Урала находится в Перми, в 15 минутах ходьбы от реки Кама. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Тренажерный зал и концертный зал за дополнительную плату.

Во всех современных номерах отеля "Урал" есть телевизор, холодильник и собственная ванная комната. В некоторых номерах также имеется камин, гидромассажная ванна и мини-кухня.

Каждое утро в отеле "Урал" подают завтрак "шведский стол". В баре и ресторане можно отведать разнообразные традиционные блюда региональной кухни. Отель "Урал" находится в 3 км от железнодорожного вокзала и в 18 км от аэропорта Перми.

Отель «Урал» 3*Отель «Урал» 3*Отель «Урал» 3*Отель «Урал» 3*Отель «Урал» 3*Отель «Урал» 3*

Отель «Amaks Premier» 3*

2 ночи

Современный отель «АМАКС Премьер» расположен недалеко от центра Перми, в нескольких минутах ходьбы от Драматического театра и Пермского театра оперы и балета. Отсюда гости могут быстро добраться до бизнес-центров и развлекательных районов города. На территории работает спа-центр с финской сауной и плавательным бассейном с гидромассажем. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Со вкусом оформленные номера отеля «АМАКС» оснащены телевизором с кабельными каналами. В гостиной зоне установлен рабочий стол.

В отеле оборудован караоке-зал. В круглосуточном ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни по меню. Отель располагается напротив Пермской государственной художественной галереи. Пешая прогулка до набережной реки Камы занимает несколько минут.

Отель «Amaks Premier» 3*Отель «Amaks Premier» 3*Отель «Amaks Premier» 3*Отель «Amaks Premier» 3*Отель «Amaks Premier» 3*Отель «Amaks Premier» 3*

Отель «City Star» 3*

2 ночи

Отель City Star расположен в Перми, в 3 минутах ходьбы от центральной набережной Камы. В ресторане отеля подают блюда местной и европейской кухни, а в лобби-баре можно заказать напитки. В отеле работают массажный кабинет и парикмахерская.

Во всех номерах, оформленных в стиле минимализма, установлены кондиционер, сейф и телевизор. В распоряжении гостей место для работы с письменным столом и ванная комната с душем и косметическим зеркалом.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Отель «City Star» 3*Отель «City Star» 3*Отель «City Star» 3*Отель «City Star» 3*Отель «City Star» 3*Отель «City Star» 3*Отель «City Star» 3*Отель «City Star» 3*

Отель «New Star» 4*

2 ночи

Отель расположен возле Парка Горького в центре Перми. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный лобби-бар и современный тренажерный зал. В стильном ресторане подаются блюда европейской кухни.

Номера и люксы отеля New Star оборудованы звуконепроницаемыми окнами и ванными комнатами с халатами и тапочками. Они оформлены в мягких пастельных тонах.

В отеле New Star гости могут заказать массаж или косметические процедуры. В распоряжение гостей предоставляется фитнес-оборудование.

Отель «New Star» 4*Отель «New Star» 4*Отель «New Star» 4*Отель «New Star» 4*Отель «New Star» 4*Отель «New Star» 4*

Отель «Сибирский турист» 2*

2 ночи

Отель «Сибирский турист» с видом на город, круглосуточной стойкой регистрации и бесплатным Wi-Fi расположен в историческом и культурном центре г. Перми в 400 метрах от Пермского театра оперы и балета.

Для размещения гостей предлагается 28 номеров различного класса. Все номера с двумя раздельными кроватями с одно- или двухместным размещением, в некоторых номерах возможна организация дополнительного спального места.

По утрам в отеле сервируется континентальный завтрак.

Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*Отель «Сибирский турист» 2*

Гарни-отель «Сибирия» 3*

2 ночи

Гарни-отель Сибирия — это семейный небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером, холодильником и мини-баром и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Небольшой отель предлагает круглосуточную стойку регистрации, обслуживание в номер и услуги консьержа. Кроме того, гости могут воспользоваться бесплатным завтраком по системе «шведский стол». Железнодорожный вокзал Перми находится в 5 км от отеля, а до аэропорта — 20 км.

Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*Гарни-отель «Сибирия» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе (завтраки)
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение экскурсоводом
  • Экскурсии по программе
  • Страховка на автобусный проезд
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в город Пермь и обратно
  • Пожертвование в монастыре (50 руб. /чел.)
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы (сувениры, местные продукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для экскурсии: фотоаппарат, деньги на сувениры, теплую одежду и закрытую удобную обувь (для посещения Кунгурской пещеры).

Для церкви женщинам: платки и юбки.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки распространяются на:

  • детей от 6 до 14 лет (включительно) – 425 руб.;
  • пенсионеров – 125 руб.
Какова стоимость трансфера до/от гостиницы?

Встреча или проводы:

  • на ж/д вокзале – 1500 руб.;
  • в аэропорту – 1800 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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