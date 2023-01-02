12:00/13:00 Самостоятельное заселение в отель (за доп. плату встреча на ж/д вокзале “Пермь-2” или в аэропорту "Большое Савино").
*При раннем приезде возможно раннее заселение в отель.
15:00 – 17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города "Пермь Губернская".
Маршрут проходит по центральным историческим кварталам города.
В ходе экскурсии Вы увидите:
Свободное время.
*По желанию, за доп. плату рекомендуем к посещению:
Завтрак в кафе отеля.
8:15 Встреча туристов у отеля "Прикамья" (Комсомольский проспект, 27).
Выезд в г. Чусовой.
11:00 – 12:30 Экскурсия в этнографической парк истории реки Чусовой.
Основная экспозиция музея реки Чусовой – крестьянский быт XIX - начала XX вв., здесь со всех уголков Чусовского района собраны постройки, относящиеся к этому периоду.
Кузница, крестьянская изба, сельская лавка, пожарная каланча, балаган (музей-театр деревянной игрушки), гончарная мастерская, несколько часовен.
Все экспонаты, находящиеся внутри объектов, имеют подлинное происхождение.
Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.
12:30 – 13:30 Обед в кафе (за доп. плату).
13:30 – 14:30 Переезд в Каменный город.
14:30 – 17:00 Пеший поход на скальные останцы Каменного города.
Каменный город – это комплекс огромных камней, расположенных таким образом, что создается впечатление города.
И все здесь как будто настоящее: и узенькие улочки, и широкие проспекты, и тупики, и площадь, и арки-ворота в город.
По такому городу можно бродить часами, можно даже и заплутать, если попадаешь сюда впервые.
17:00 Выезд в г. Пермь.
21:00 Прибытие в Пермь.
* Возможна замена экскурсии на тур Каменный город + Шумихинские скалы.
Завтрак в кафе гостинице.
Сбор вещей, сдача в камеру хранения.
10:00 – 12:00 Встреча туристов у отеля "Прикамье" (Комсомольский пр., 27).
Дорога до Белогорья с путевой экскурсией.
12:00 – 14:00 Экскурсия в Белогорский мужской монастырь с обедом в трапезной монастыря (за доп. плату).
История Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря начинается в 1891 году, когда в память о чудесном избавлении цесаревича Николая от опасности (в Японии его ранили мечом) здесь установили семисаженный крест высотой более 10 метров.
Крест так и прозвали – царским.
Возрождение монастыря началось в 1991 году, среди икон сохранилась икона Николая Чудотворца.
14:00 – 15:00 Переезд в г. Кунгур с путевой экскурсией.
15:00 – 16:30 Обзорная экскурсия "Кунгур купеческий" с посещением сувенирной лавки и дегустацией продукции местного производства.
На экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком, прогуливаясь по улицам, сможете окунуться в далекие 17, 18, 19 и 20 века.
Вам откроют свои тайны многочисленные легенды и были, окутывающие Кунгурскую землю.
Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились.
Во время дегустации вы попробуете продукцию производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, Кунгурского лимонада, родом из СССР, Вязовских пряников по старинным рецептам.
И конечно, все эти свежие продукты можно приобрести!
Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир на память или в подарок!
16:45 – 18:15 Обзорная экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
Первые исследования в пещере были проведены в далеком 18 веке.
Сегодня Ледяная пещера является памятником природы всероссийского значения, единственной оборудованной для экскурсий пещерой России.
Магия подземных озер и исполинских гротов, застывшая поэзия льда и камня переносят туристов в фантастический мир древней пещеры.
18:30 Выезд в Пермь.
20:30 Прибытие в Пермь.
Свободное время.
*Возможен трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт за дополнительную плату.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в центре города Перми на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Отель «Прикамье» 3*
|15 300
|16 600
|Отель «Урал» 3*, номер Стандарт
|19 900
|25 100
|Отель «Amaks Premier» 3*, номер Бизнес
|16 700
|20 800
|Отель «City Star» 3*
|17 100
|21 500
|Отель «New Star» 4*
|18 500
|21 100
|Гарни-отель «Сибирия» 3*, номер Эконом
|15 800
|19 600
|Отель «Сибирский турист» 2*, номер Стандарт
|14 700
|16 700
*Трехместное размещение возможно под запрос.
Стоимость доп. ночи на 1 чел. /руб:
|Гостиница/размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Отель «Прикамье» 3*
|1 600
|2 050
|Отель «Урал» 3*, номер Стандарт
|3 200
|5 000
|Отель «Amaks Premier» 3*, номер Бизнес
|2 100
|3 500
|Отель «City Star» 3*
|2 250
|3 750
|Отель «New Star» 4*
|2 700
|3 600
|Гарни-отель «Сибирия» 3*, номер Эконом
|1 800
|3 100
|Отель «Сибирский турист» 2*, номер Стандарт
|1 300
|2 100
Скидки на тур:
Этот отель расположен в центре Перми на пересечении широкого Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Гости могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi и отдельной парковкой, а так же тренажерным залом. Кроме того, всего в 100 метрах находится автобусная остановка.
В каждом номере отеля "Прикамье" установлены холодильник и телевизор. В ванной комнате имеются ванна, фен и туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля "Прикамье" сервируют горячий завтрак. В элегантном ресторане с большими окнами подают блюда европейской кухни. Вы можете отдохнуть в неформальной обстановке в ирландском пабе.
Этот самый большой отель Западного Урала находится в Перми, в 15 минутах ходьбы от реки Кама. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Тренажерный зал и концертный зал за дополнительную плату.
Во всех современных номерах отеля "Урал" есть телевизор, холодильник и собственная ванная комната. В некоторых номерах также имеется камин, гидромассажная ванна и мини-кухня.
Каждое утро в отеле "Урал" подают завтрак "шведский стол". В баре и ресторане можно отведать разнообразные традиционные блюда региональной кухни. Отель "Урал" находится в 3 км от железнодорожного вокзала и в 18 км от аэропорта Перми.
Современный отель «АМАКС Премьер» расположен недалеко от центра Перми, в нескольких минутах ходьбы от Драматического театра и Пермского театра оперы и балета. Отсюда гости могут быстро добраться до бизнес-центров и развлекательных районов города. На территории работает спа-центр с финской сауной и плавательным бассейном с гидромассажем. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Со вкусом оформленные номера отеля «АМАКС» оснащены телевизором с кабельными каналами. В гостиной зоне установлен рабочий стол.
В отеле оборудован караоке-зал. В круглосуточном ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни по меню. Отель располагается напротив Пермской государственной художественной галереи. Пешая прогулка до набережной реки Камы занимает несколько минут.
Отель City Star расположен в Перми, в 3 минутах ходьбы от центральной набережной Камы. В ресторане отеля подают блюда местной и европейской кухни, а в лобби-баре можно заказать напитки. В отеле работают массажный кабинет и парикмахерская.
Во всех номерах, оформленных в стиле минимализма, установлены кондиционер, сейф и телевизор. В распоряжении гостей место для работы с письменным столом и ванная комната с душем и косметическим зеркалом.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель расположен возле Парка Горького в центре Перми. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный лобби-бар и современный тренажерный зал. В стильном ресторане подаются блюда европейской кухни.
Номера и люксы отеля New Star оборудованы звуконепроницаемыми окнами и ванными комнатами с халатами и тапочками. Они оформлены в мягких пастельных тонах.
В отеле New Star гости могут заказать массаж или косметические процедуры. В распоряжение гостей предоставляется фитнес-оборудование.
Отель «Сибирский турист» с видом на город, круглосуточной стойкой регистрации и бесплатным Wi-Fi расположен в историческом и культурном центре г. Перми в 400 метрах от Пермского театра оперы и балета.
Для размещения гостей предлагается 28 номеров различного класса. Все номера с двумя раздельными кроватями с одно- или двухместным размещением, в некоторых номерах возможна организация дополнительного спального места.
По утрам в отеле сервируется континентальный завтрак.
Гарни-отель Сибирия — это семейный небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером, холодильником и мини-баром и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Небольшой отель предлагает круглосуточную стойку регистрации, обслуживание в номер и услуги консьержа. Кроме того, гости могут воспользоваться бесплатным завтраком по системе «шведский стол». Железнодорожный вокзал Перми находится в 5 км от отеля, а до аэропорта — 20 км.
Для экскурсии: фотоаппарат, деньги на сувениры, теплую одежду и закрытую удобную обувь (для посещения Кунгурской пещеры).
Для церкви женщинам: платки и юбки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, скидки распространяются на:
Встреча или проводы: