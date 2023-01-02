3 день

Экскурсия в Белогорский мужской монастырь, город Кунгур и его ледяную пещеру. Завершение программы

Завтрак в кафе гостинице.

Сбор вещей, сдача в камеру хранения.

10:00 – 12:00 Встреча туристов у отеля "Прикамье" (Комсомольский пр., 27).

Дорога до Белогорья с путевой экскурсией.

12:00 – 14:00 Экскурсия в Белогорский мужской монастырь с обедом в трапезной монастыря (за доп. плату).

История Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря начинается в 1891 году, когда в память о чудесном избавлении цесаревича Николая от опасности (в Японии его ранили мечом) здесь установили семисаженный крест высотой более 10 метров.

Крест так и прозвали – царским.

Возрождение монастыря началось в 1991 году, среди икон сохранилась икона Николая Чудотворца.

14:00 – 15:00 Переезд в г. Кунгур с путевой экскурсией.

15:00 – 16:30 Обзорная экскурсия "Кунгур купеческий" с посещением сувенирной лавки и дегустацией продукции местного производства.

На экскурсии вы познакомитесь со старинным уральским провинциальным городком, прогуливаясь по улицам, сможете окунуться в далекие 17, 18, 19 и 20 века.

Вам откроют свои тайны многочисленные легенды и были, окутывающие Кунгурскую землю.

Узнаете много об истории Кунгура, купеческих традициях города, некоторые из которых до сих пор сохранились.

Во время дегустации вы попробуете продукцию производств Перми и Кунгура: колбасных изделий Кунгурского мясокомбината, правильные сладости Пермской кондитерской фабрики (сладостей без сахара), знаменитого чая Грибушина, Кунгурского лимонада, родом из СССР, Вязовских пряников по старинным рецептам.

И конечно, все эти свежие продукты можно приобрести!

Сама дегустация проходит в сувенирной лавке, а потому сразу можно приобрести красивый сувенир на память или в подарок!

16:45 – 18:15 Обзорная экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Первые исследования в пещере были проведены в далеком 18 веке.

Сегодня Ледяная пещера является памятником природы всероссийского значения, единственной оборудованной для экскурсий пещерой России.

Магия подземных озер и исполинских гротов, застывшая поэзия льда и камня переносят туристов в фантастический мир древней пещеры.

18:30 Выезд в Пермь.

20:30 Прибытие в Пермь.

Свободное время.

*Возможен трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт за дополнительную плату.