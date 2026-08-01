Большое путешествие на Кавказ из Перми: Домбай, Чегет и Эльбрус, Пятигорск и Нальчик
Увидеть самую высокую вершину Европы, сыграть в казачьи игры и побывать на Поляне нарзанов
Начало: Пермь, ул. Ленина, 53, Театр-Театр (со стороны ул....
«Покажем вам не только природные, но и рукотворные чудеса — замок Шато-Эркен, окружённый виноградниками и озёрами с лебедями, Нарзанную галерею, соборы и мечети»
31 авг в 18:00
38 500 ₽ за человека
Пермский край - впечатлений через край. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
«Главный храм — Крестовоздвиженский собор, построенный в русском византийском стиле, является крупнейшим в епархии (вместимость — более 5000 человек)»
4 янв в 10:00
19 фев в 10:00
от 36 400 ₽ за человека
Из Перми в Арктику на автобусе: Мурманск, Териберка, Хибины и саамская деревня
Посетить ледокол "Ленин", кладбище кораблей и пляж "драконьих яиц", погладить оленей и хаски
Начало: Пермь, 11:00. Также можем забрать вас по пути след...
«— рубку подлодки «Курск» и храм Спас на Водах — печальное эхо прошлого»
5 сен в 11:00
49 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Святые места»
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