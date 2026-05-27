Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в уникальное путешествие по старейшим городам Пермского края, где история и культура переплетаются с живописными пейзажами.



Вы посетите исторические места Перми Великой, а также насладитесь обзорными экскурсиями по Соликамску и Чердыни, включая музеи и архитектурные памятники. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание богатого наследия Урала.

Надежда Ваш гид в Перми Индивидуальный трансфер 28 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 12 часов 1-8 человек Пешком

Описание трансфер Урал в сказаниях: исследуйте Чердынь и Соликамск Экскурсия «Сказания древних городов: Чердынь и Соликамск» предлагает уникальное путешествие в сердце Урала, где история и культура переплетаются с живописными пейзажами. Эти старейшие города Пермского края известны своими архитектурными памятниками, богатым историческим наследием, самобытными улочками, традициями и легендами. В ходе экскурсии вы сможете посетить исторические места Перми Великой, откуда началась история Пармы, а также исследовать города Соликамск, Чердынь и Усолье, наслаждаясь обзорными экскурсиями. В Соликамске вас ждёт увлекательная экскурсия по Музейному комплексу, расположенного на главной площади, где находится Свято-Троицкий собор. Вы подниметесь на Соборную колокольню, пройдёте между стенами дома Воеводы и полюбуетесь на Людмилинскую рассолоподъемную скважину, узнав, где в Соликамске когда-то росли ананасы. В Чердыни вы посетите музей истории города и Чердынский краеведческий музей, а также прогуляетесь по древнему центру с памятниками архитектуры XVIII-XIX веков. Вы увидите Свято-Троицкую церковь и насладитесь видами Чердынских гор и окрестных природных ландшафтов, а также реки Колва. Это путешествие подарит вам множество историй, легенд и тайн, погружая вас в атмосферу древности.

