Отправьтесь в уникальное путешествие по старейшим городам Пермского края, где история и культура переплетаются с живописными пейзажами.
Вы посетите исторические места Перми Великой, а также насладитесь обзорными экскурсиями по Соликамску и Чердыни, включая музеи и архитектурные памятники. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и глубокое понимание богатого наследия Урала.
Описание трансферУрал в сказаниях: исследуйте Чердынь и Соликамск Экскурсия «Сказания древних городов: Чердынь и Соликамск» предлагает уникальное путешествие в сердце Урала, где история и культура переплетаются с живописными пейзажами. Эти старейшие города Пермского края известны своими архитектурными памятниками, богатым историческим наследием, самобытными улочками, традициями и легендами. В ходе экскурсии вы сможете посетить исторические места Перми Великой, откуда началась история Пармы, а также исследовать города Соликамск, Чердынь и Усолье, наслаждаясь обзорными экскурсиями. В Соликамске вас ждёт увлекательная экскурсия по Музейному комплексу, расположенного на главной площади, где находится Свято-Троицкий собор. Вы подниметесь на Соборную колокольню, пройдёте между стенами дома Воеводы и полюбуетесь на Людмилинскую рассолоподъемную скважину, узнав, где в Соликамске когда-то росли ананасы. В Чердыни вы посетите музей истории города и Чердынский краеведческий музей, а также прогуляетесь по древнему центру с памятниками архитектуры XVIII-XIX веков. Вы увидите Свято-Троицкую церковь и насладитесь видами Чердынских гор и окрестных природных ландшафтов, а также реки Колва. Это путешествие подарит вам множество историй, легенд и тайн, погружая вас в атмосферу древности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музейный комплекс города Соликамска
- Соборная колокольня
- Людмилинская рассолоподъемная скважина
- Музей истории г. Чердынь
- Чердынский краеведческий музей
- Древний центр города с памятниками архитектуры XVIII-XIX веков
- Свято-Троицкая церковь
- Река Колва
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в музеи
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Пермь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
28 000 ₽ за экскурсию