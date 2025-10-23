Мои заказы

Соликамск: жемчужина Пермского края

Погрузитесь в историю Соликамска, где каждый уголок хранит тайны прошлого. Вас ждут храмы, монастыри и уникальные достопримечательности
Соликамск - город с богатой историей, который пережил взлёты и падения.

На экскурсии вы увидите храмы и монастыри 17-18 веков, прогуляетесь по Соборной площади и посетите краеведческий музей. Также вас ждёт посещение сользавода и возможность попробовать рассол из настоящей скважины. Путешествие подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки. Уникальная возможность прикоснуться к истории Пермского края
4.7
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🕍 Исторические храмы
  • 🛤️ Путешествие по старинным путям
  • 🏠 Посещение Дома воеводы
  • 🧂 Визит на сользавод
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Дом воеводы
  • Сользавод
  • Скважина с рассолом

Описание экскурсии

Эта экскурсия для тех, кто любит церковную и гражданскую архитектуру:

  • Вы познакомитесь с историей города с момента его основания
  • Увидите настоящую скважину, где из-под земли и сейчас льётся рассол (его даже можно попробовать на вкус)
  • Осмотрите непохожие друг на друга храмы и монастыри Соликамска и села Городище, построенные в 17-18 веках. При желании подниметесь на две колокольни
  • Не торопясь обойдёте ансамбль Соборной площади и посетите краеведческий музей
  • Рассмотрите Дом воеводы — старейшее гражданское каменное здание Урала
  • Посетите сохранившийся сользавод — первое в стране музеефицированное предприятие
  • Отыщете образцы конструктивизма и уголок Германии, построенный выпускником знаменитой школы Баухаус
  • Проедете несколько километров по одному из старейших сухопутных путей за Урал

Вы узнаете:

  • Как родился Соликамск, как рос и богател
  • Что стало причиной его упадка и как это отражено в архитектуре
  • Что дало новый толчок развитию города и как из небольшого посёлка он вновь вырос в сильный промышленный центр
  • Чем примечательна церковная архитектура Севера
  • Почему соборная колокольня Соликамска — падающая

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле «Москвич 3», в котором могут удобно разместиться 4 взрослых человека. Время в дороге — 3 часа в одну сторону (общая продолжительность путешествия — 14 часов)
  • Программа подойдёт участникам с 10 лет. Ограничений по уровню физической подготовки нет
  • Сользавод не работает по субботам и воскресеньям. Краеведческий музей не работает по понедельникам и вторникам. В среду, четверг и пятницу мы можем посетить оба музея

Дополнительные расходы

  • Краеведческий музей (взрослые/дети) — 200 ₽/100 ₽
  • Сользавод (взрослые/дети) — 350 ₽/300 ₽
  • Обед — по меню

Ответы на вопросы

Павел
Павел — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 1284 туристов
Я живу в Перми с самого рождения — 50 лет. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперёк, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили в
Перми ещё в середине 19 века, а прапрадед владел здесь заводом пожарных машин. Много лет я увлекаюсь организацией и проведением интеллектуальных игр. За это время у меня появилась огромная коллекция необычных и интересных фактов о Пермском крае. С радостью поделюсь ими с вами!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Ирина
Ирина
23 окт 2025
Это была одна из худших наших экскурсий! Не имею свойства писать плохие отзывы, но понимаю, что промолчать - нечестно по отношению к другим людям, которые будут заказывать экскурсии в Пермском
крае.
Так нельзя проводить экскурсии!

Чтобы не быть голословной несколько деталей:
1. Гид опоздал на полчаса, ссылаясь на пробки, которых в Перми за 6 дней мы не видели ни одной. По-моему, он просто проспал, учитывая, как часто он зевал в дороге и стремился к кофе и завтраку.
2. Гид неопрятен и приехал на грязной машине
3. Гид приехал на НЕИСПРАВНОЙ машине, которая гремела с момента посадки, а потом в течение дня вставала (В ТОМ ЧИСЛЕ НА НЕРЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ) раз пятнадцать
4. Когда стало очевидным, что машина неисправна, экскурсия все равно на ней продолжилась, но нам было сказано, что назад мы поедем НА АВТОБУСЕ. Это 4 часа от Перми! И мы заплатили за АВТОМОБИЛЬНУЮ экскурсию! За такси платить гид был не намерен, НО ему повезло и подвернулся какой-то левый парень на Ладе, который пустой ехал в Пермь. С ним гид договорился по сходной цене нас отправить в Пермь, взяв с нас полную стоимость экскурсии. После чего даже не справился, как мы добрались с этим неизвестно кем.
5. Экскурсионный текст у гида отсутствует! Он желает диалога. Спросите - и получите ответ. Но на всякий случай перепроверьте информацию, если она для вас действительно важна.
6. Всю дорогу мы слушали байки о туристах гида (где, кого и когда он забыл в том числе), а не историю края, ради которой поехали в Соликамск.
7. О центральных объектах (например, дом воеводы) не было сказано ни слова. При этом о закрытии музея внутри нас не предупредили.
8. О том, что в Соликамске хранится шип из тернового венца Иисуса Христа и часть его туники мы узнали от парня-псевдотаксиста, а не от гида.

Справедливости ради, надо сказать, что сам Соликамск очень интересный город с богатой историей и сохранившейся архитектурой, великолепным музеем "Солезавод". Но стоит ли заказывать ЭКСКУРСИЮ, которой не будет, у Павла, решать вам.

Е
Елена
29 сен 2025
Наш тур по Соликамску для компании из 5 человек с Павлом сложился во всех смыслах: увидели удивительные по своей энергетике и атмосфере места, насладились осенним великолепием природы Соликамска и его окрестностей (село Городище). Содержательная, интересная экскурсия никого не оставила равнодушным. Авторскому маршруту Павла ставим уверенное "5"!
К
Кисельчук
22 авг 2025
Всем привет! В экскурсии понравилось буквально все! Павел очень интересно и увлекательно рассказыаает. Заранее рассказал, какой у нас план, полностью придерживался его. Учел наши дополнительные пожелания. Несмотря на то, что экскурсия длилась более 12 часов, интересно было с первой до последней минуты!
А
Анастасия
16 авг 2025
Благодаря этой экскурсии приходит понимание о причинах освоения Урала с его неиссекаемыми природными ресурсами и богатствами. Можно наглядно изучить процесс добычи соли, посетить памятники зодчества. Павел, спасибо за продуманную экскурсию и новые знания!
Игорь
Игорь
7 июл 2025
Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе), то по возможности стараемся выбрать их от одного гида. Это позволяет избегать повторов, которые
в противном случае фактически неизбежны. И по Пермскому краю наш выбор пал на Павла с двумя экскурсиями: «Сокровища Урала: от Белогорского монастыря до Кунгура» и «Соликамск: жемчужина Пермского края».
Павел настоящий краевед, влюбленный в Пермский край, отличный рассказчик, многократный участник и победитель передачи «Своя игра» (недаром мне его лицо показалось знакомым;)).
Причем Павел непрерывно продолжает искать что-то новое для себя, что потом можно было бы представить туристам. Так мы были свидетелями «обнаружения» им небольшого ведомственного музея истории уголовно-исполнительной системы Пермского края, где нам сразу провел экскурсию руководитель этой экспозиции, бывший замруководителя УФСИН по Пермскому краю. Очень увлеченный и нечерствый человек оказался.
За два дня путешествий с Павлом мы осмотрели замечательный Белогорский монастырь, находящийся правда в каком-то местном полюсе холода, увидели памятник минералу - медистому песчанику, посетили Кунгур, а в нем музей камня в Художественно-промышленном колледже, заехали в мастерскую Вязовых-Кожуховых, где изготавливают отличные местные пряники и режут уникальные доски для их изготовления. Также побывали у известного местного старого мастера-камнереза, заскочили на очень красивый кунгурский ж/д вокзал, который является памятником архитектуры и в котором с 1978 года растут две теперь уже очень большие пальмы.
Посетили старинный Соликамск, увидели Троицкий собор, Воскресенскую церковь, были на экскурсии в музее соли, музее истории уголовно-исполнительной системы Пермского края. На обратной дороге заехали в бывший центр «империи» Строгоновых, Усолье. Городок, хоть и прилично подтопленный после образование Камского водохранилища восстанавливается, реставрируется.
Огромное спасибо Павлу за два незабываемых дня на пермской земле!

Н
Наталья
1 июл 2025
Павел, благодарю Вас за отличную экскурсию в г. Соликамск. Открыла для себя много нового. Впечатляет посещение музея-сользавода. Сильное впечатление от маленького музея, где в действующем Храме выставлены документов заключенных ГУЛАГ. Красивая набережная в Соликамске. Хотя экскурсия посвящена Соликамску, получила много интересной информации по маршруту, начиная от Перми.
Рекомендую экскурсию всем!
Юрий
Юрий
14 июн 2025
Отличная поездка, Павел - прекрасный гид и настоящий эксперт по Пермскому краю. Море полезной и интересной информации. Рад такому приятному знакомству. Маршрут - отлично продуман, заехали также и на исторический Сользавод в Соликамске, где также была очень приятная и информативная экскурсия, которая заняла около часа. Безусловно рекомендую данное путешествие!
М
Мария
30 мая 2025
Поездка прекрасная, к этому мало что можно добавить - она замечаетельно спланирована по времени и по насыщенности, посмотрели Соликамск и Усолье, все очень комфортно и как-то по-домашнему - сразу сложилось впечателние что с Павлом давно знакомы. Прекрасный человек, эрудированный, знающий и комфортный в общении. Однозначно рекомендуем.

