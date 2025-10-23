Соликамск - город с богатой историей, который пережил взлёты и падения.
На экскурсии вы увидите храмы и монастыри 17-18 веков, прогуляетесь по Соборной площади и посетите краеведческий музей. Также вас ждёт посещение сользавода и возможность попробовать рассол из настоящей скважины. Путешествие подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки. Уникальная возможность прикоснуться к истории Пермского края
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🕍 Исторические храмы
- 🛤️ Путешествие по старинным путям
- 🏠 Посещение Дома воеводы
- 🧂 Визит на сользавод
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Дом воеводы
- Сользавод
- Скважина с рассолом
Описание экскурсии
Эта экскурсия для тех, кто любит церковную и гражданскую архитектуру:
- Вы познакомитесь с историей города с момента его основания
- Увидите настоящую скважину, где из-под земли и сейчас льётся рассол (его даже можно попробовать на вкус)
- Осмотрите непохожие друг на друга храмы и монастыри Соликамска и села Городище, построенные в 17-18 веках. При желании подниметесь на две колокольни
- Не торопясь обойдёте ансамбль Соборной площади и посетите краеведческий музей
- Рассмотрите Дом воеводы — старейшее гражданское каменное здание Урала
- Посетите сохранившийся сользавод — первое в стране музеефицированное предприятие
- Отыщете образцы конструктивизма и уголок Германии, построенный выпускником знаменитой школы Баухаус
- Проедете несколько километров по одному из старейших сухопутных путей за Урал
Вы узнаете:
- Как родился Соликамск, как рос и богател
- Что стало причиной его упадка и как это отражено в архитектуре
- Что дало новый толчок развитию города и как из небольшого посёлка он вновь вырос в сильный промышленный центр
- Чем примечательна церковная архитектура Севера
- Почему соборная колокольня Соликамска — падающая
Организационные детали
- Поедем на автомобиле «Москвич 3», в котором могут удобно разместиться 4 взрослых человека. Время в дороге — 3 часа в одну сторону (общая продолжительность путешествия — 14 часов)
- Программа подойдёт участникам с 10 лет. Ограничений по уровню физической подготовки нет
- Сользавод не работает по субботам и воскресеньям. Краеведческий музей не работает по понедельникам и вторникам. В среду, четверг и пятницу мы можем посетить оба музея
Дополнительные расходы
- Краеведческий музей (взрослые/дети) — 200 ₽/100 ₽
- Сользавод (взрослые/дети) — 350 ₽/300 ₽
- Обед — по меню
Ответы на вопросы
Павел — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 1284 туристов
Я живу в Перми с самого рождения — 50 лет. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперёк, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
23 окт 2025
Это была одна из худших наших экскурсий! Не имею свойства писать плохие отзывы, но понимаю, что промолчать - нечестно по отношению к другим людям, которые будут заказывать экскурсии в Пермском
Е
Елена
29 сен 2025
Наш тур по Соликамску для компании из 5 человек с Павлом сложился во всех смыслах: увидели удивительные по своей энергетике и атмосфере места, насладились осенним великолепием природы Соликамска и его окрестностей (село Городище). Содержательная, интересная экскурсия никого не оставила равнодушным. Авторскому маршруту Павла ставим уверенное "5"!
К
Кисельчук
22 авг 2025
Всем привет! В экскурсии понравилось буквально все! Павел очень интересно и увлекательно рассказыаает. Заранее рассказал, какой у нас план, полностью придерживался его. Учел наши дополнительные пожелания. Несмотря на то, что экскурсия длилась более 12 часов, интересно было с первой до последней минуты!
А
Анастасия
16 авг 2025
Благодаря этой экскурсии приходит понимание о причинах освоения Урала с его неиссекаемыми природными ресурсами и богатствами. Можно наглядно изучить процесс добычи соли, посетить памятники зодчества. Павел, спасибо за продуманную экскурсию и новые знания!
Игорь
7 июл 2025
Если мы с женой по ходу наших путешествий планируем более одной экскурсии в каком-то месте (регионе), то по возможности стараемся выбрать их от одного гида. Это позволяет избегать повторов, которые
Н
Наталья
1 июл 2025
Павел, благодарю Вас за отличную экскурсию в г. Соликамск. Открыла для себя много нового. Впечатляет посещение музея-сользавода. Сильное впечатление от маленького музея, где в действующем Храме выставлены документов заключенных ГУЛАГ. Красивая набережная в Соликамске. Хотя экскурсия посвящена Соликамску, получила много интересной информации по маршруту, начиная от Перми.
Рекомендую экскурсию всем!
Юрий
14 июн 2025
Отличная поездка, Павел - прекрасный гид и настоящий эксперт по Пермскому краю. Море полезной и интересной информации. Рад такому приятному знакомству. Маршрут - отлично продуман, заехали также и на исторический Сользавод в Соликамске, где также была очень приятная и информативная экскурсия, которая заняла около часа. Безусловно рекомендую данное путешествие!
М
Мария
30 мая 2025
Поездка прекрасная, к этому мало что можно добавить - она замечаетельно спланирована по времени и по насыщенности, посмотрели Соликамск и Усолье, все очень комфортно и как-то по-домашнему - сразу сложилось впечателние что с Павлом давно знакомы. Прекрасный человек, эрудированный, знающий и комфортный в общении. Однозначно рекомендуем.
