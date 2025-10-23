читать дальше

Так нельзя проводить экскурсии!



Чтобы не быть голословной несколько деталей:

1. Гид опоздал на полчаса, ссылаясь на пробки, которых в Перми за 6 дней мы не видели ни одной. По-моему, он просто проспал, учитывая, как часто он зевал в дороге и стремился к кофе и завтраку.

2. Гид неопрятен и приехал на грязной машине

3. Гид приехал на НЕИСПРАВНОЙ машине, которая гремела с момента посадки, а потом в течение дня вставала (В ТОМ ЧИСЛЕ НА НЕРЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ) раз пятнадцать

4. Когда стало очевидным, что машина неисправна, экскурсия все равно на ней продолжилась, но нам было сказано, что назад мы поедем НА АВТОБУСЕ. Это 4 часа от Перми! И мы заплатили за АВТОМОБИЛЬНУЮ экскурсию! За такси платить гид был не намерен, НО ему повезло и подвернулся какой-то левый парень на Ладе, который пустой ехал в Пермь. С ним гид договорился по сходной цене нас отправить в Пермь, взяв с нас полную стоимость экскурсии. После чего даже не справился, как мы добрались с этим неизвестно кем.

5. Экскурсионный текст у гида отсутствует! Он желает диалога. Спросите - и получите ответ. Но на всякий случай перепроверьте информацию, если она для вас действительно важна.

6. Всю дорогу мы слушали байки о туристах гида (где, кого и когда он забыл в том числе), а не историю края, ради которой поехали в Соликамск.

7. О центральных объектах (например, дом воеводы) не было сказано ни слова. При этом о закрытии музея внутри нас не предупредили.

8. О том, что в Соликамске хранится шип из тернового венца Иисуса Христа и часть его туники мы узнали от парня-псевдотаксиста, а не от гида.



Справедливости ради, надо сказать, что сам Соликамск очень интересный город с богатой историей и сохранившейся архитектурой, великолепным музеем "Солезавод". Но стоит ли заказывать ЭКСКУРСИЮ, которой не будет, у Павла, решать вам.