В 75 км от Перми, в городе Нытва, расположен уникальный музей Ложки. Восемь тематических залов представляют ложки из различных материалов. Трансфер обеспечит комфортное путешествие, включая ожидание и обратный путь. Посетители смогут узнать об истории ложек и сервировки стола. Это отличная возможность для любителей необычных музеев и культурных открытий
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🥄 Уникальные экспонаты
- 🏛️ Восемь тематических залов
- 🕒 Удобное расписание
- 👥 Индивидуальный подход
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Музей Ложки
Описание трансфер
10:00 — выезд из Перми
11:30 — прибытие в музей Ложки. В нём восемь тематических залов: «История ложки», «История производства ложки», «Красная ложка: традиции и новации», «История сервировки стола» и другие. Вы сможете осмотреть их с местным гидом
13:30 — отправление назад
15:00 — возвращение в Пермь
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Перми до музея и обратно, входные билеты в музей, ожидание у музея 2 часа
- Время в пути в одну сторону — около 1,5 часов
- Транспорт — автомобиль Lifan Х60 или др. класса не ниже
- С вами буду я или другой водитель из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника «Пермяк солёные уши»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Я родился в Перми и много лет работаю в туризме. Последнее время часто сталкиваюсь с отменами поездок от крупных туроператоров в связи с недобором группы. Именно с этой цельюЗадать вопрос
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
11 ноя в 09:30
12 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Деревянное наследие Прикамья
Узнайте о деревянной архитектуре и жизни крестьян Прикамья. Путешествие в музей Хохловка откроет секреты прошлого и удивит красотой природы
Начало: По договорённости
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
9600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь деревянная: этнографический музей «Хохловка»
Погрузитесь в прошлое Перми через деревянное зодчество и живописные виды. Узнайте о традициях и истории региона на экскурсии в «Хохловке»
11 ноя в 19:30
12 ноя в 08:00
11 334 ₽ за всё до 4 чел.