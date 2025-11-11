Мои заказы

Путешествие в музей Ложки (из Перми)

Погрузитесь в мир необычных ложек, посетив музей в Нытве. Комфортный трансфер и увлекательная экскурсия ждут вас
В 75 км от Перми, в городе Нытва, расположен уникальный музей Ложки. Восемь тематических залов представляют ложки из различных материалов. Трансфер обеспечит комфортное путешествие, включая ожидание и обратный путь. Посетители смогут узнать об истории ложек и сервировки стола. Это отличная возможность для любителей необычных музеев и культурных открытий

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🥄 Уникальные экспонаты
  • 🏛️ Восемь тематических залов
  • 🕒 Удобное расписание
  • 👥 Индивидуальный подход
Ближайшие даты:
18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя25
ноя26
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Музей Ложки

Описание трансфер

10:00 — выезд из Перми
11:30 — прибытие в музей Ложки. В нём восемь тематических залов: «История ложки», «История производства ложки», «Красная ложка: традиции и новации», «История сервировки стола» и другие. Вы сможете осмотреть их с местным гидом
13:30 — отправление назад
15:00 — возвращение в Пермь

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Перми до музея и обратно, входные билеты в музей, ожидание у музея 2 часа
  • Время в пути в одну сторону — около 1,5 часов
  • Транспорт — автомобиль Lifan Х60 или др. класса не ниже
  • С вами буду я или другой водитель из моей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника «Пермяк солёные уши»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Я родился в Перми и много лет работаю в туризме. Последнее время часто сталкиваюсь с отменами поездок от крупных туроператоров в связи с недобором группы. Именно с этой целью
читать дальше

была создана команда из водителей и экскурсоводов. И теперь мы можем отвезти вас в любой уголок Пермского края, познакомить с достопримечательностями и гарантировать, что ваше путешествие состоится при любом наборе группы. Достопримечательности Пермского края действительно стоят вашего внимания!

Входит в следующие категории Перми

