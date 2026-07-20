Лучшее время для посещения Северного Урала - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться красотой природы без лишних забот. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным дням. В остальные месяцы экскурсия возможна, но условия могут быть менее благоприятными из-за снега и низких температур.

включает посещение этнографического парка у реки Чусовой, где можно узнать о крестьянском быте и ремеслах. Завершением станет посещение Каменного города - природного памятника с лабиринтами и легендами. Транспортные услуги включены в стоимость, что делает поездку комфортной и доступной

Описание экскурсии

Уральская сокровищница

В путешествии вы узнаете об одной из древнейших горных систем в мировой геологической истории и ее природных особенностях. Я расскажу о первом найденном в России алмазе, золотой лихорадке 19 века в наших краях и крупнейшем самородке благородного металла, добытом на Урале. И все это — на фоне невероятных пейзажей, сошедших со страниц сказок. А со смотровой площадки на вершине горного хребта вам откроется панорамный вид тайги на многие километры вокруг — поверьте, эту потрясающую картину уже невозможно будет забыть!

Этнографический парк истории реки Чусовой

По пути вы заедете в парк у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповка, которую в своих произведениях не раз описывал Виктор Астафьев, 17 лет проживший в этих местах. На территории комплекса вы узнаете об идейном вдохновителе — Леонарде Постникове, создавшем уникальное пространство, где можно познакомиться с крестьянским бытом и ремеслами прошлых веков, а также узнать о начале покорения Сибири в Музее похода Ермака. Кроме того, на другой стороне реки вы увидите школу олимпийского резерва «Огонек», где тренируются спортсмены, занимающиеся фристайлом, горнолыжным и санным спортом.

Зрелищный Каменный город

В завершение программы я отвезу вас к природному памятнику на вершине хребта Рудянский спой. Вы преодолеете несложный 1,5-километровый участок деревянного настила и окажетесь в царстве тайги и камня. Осматривая комплекс огромных валунов, создавших улочки, лабиринты и даже площади с арочными воротами, вы услышите легенду о возникновении «города». Познакомитесь с его «жителями» — Большой и Малой черепахами, Пернатым стражем, Идолами. И откроете место, до которого еще недавно мало кто добирался.

Организационные детали