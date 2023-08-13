Посетить Каменный город, этнопарк р. Чусовой, вершины горных хребтов - и перенестись в сказы Бажова
5
26 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Пермский край на четверть занимают древние Уральские горы и правда, что здесь «каждый большой камень имеет за собой неумирающие предания».
В окружении живых декораций к «Хозяйке Медной горы» вы узнаете о самородках и самоцветах, посетите этнографический парк, услышите легенды о городе из валунов и влюбитесь в таежные дали!
Ближайшие даты:
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
23 окт
24 окт
25 окт
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Уральская сокровищница
В путешествии вы узнаете об одной из древнейших горных систем в мировой геологической истории и ее природных особенностях. Я расскажу о первом найденном в России алмазе, золотой лихорадке 19 века в наших краях и крупнейшем самородке благородного металла, добытом на Урале. И все это — на фоне невероятных пейзажей, сошедших со страниц сказок. А со смотровой площадки на вершине горного хребта вам откроется панорамный вид тайги на многие километры вокруг — поверьте, эту потрясающую картину уже невозможно будет забыть!
Этнографический парк истории реки Чусовой
По пути вы заедете в парк у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповка, которую в своих произведениях не раз описывал Виктор Астафьев, 17 лет проживший в этих местах. На территории комплекса вы узнаете об идейном вдохновителе — Леонарде Постникове, создавшем уникальное пространство, где можно познакомиться с крестьянским бытом и ремеслами прошлых веков, а также узнать о начале покорения Сибири в Музее похода Ермака. Кроме того, на другой стороне реки вы увидите школу олимпийского резерва «Огонек», где тренируются спортсмены, занимающиеся фристайлом, горнолыжным и санным спортом.
Зрелищный Каменный город
В завершение программы я отвезу вас к природному памятнику на вершине хребта Рудянский спой. Вы преодолеете несложный 1,5-километровый участок деревянного настила и окажетесь в царстве тайги и камня. Осматривая комплекс огромных валунов, создавших улочки, лабиринты и даже площади с арочными воротами, вы услышите легенду о возникновении «города». Познакомитесь с его «жителями» — Большой и Малой черепахами, Пернатым стражем, Идолами. И откроете место, до которого еще недавно мало кто добирался.
Организационные детали
Транспортные услуги (поездка на легковом автомобиле) входят в стоимость экскурсии.
Для групп от 5 человек возможен заказ микроавтобуса за дополнительную плату. Подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
По пути будут кафе, где вы сможете пообедать. Либо можно взять с собой перекус для пикника на природе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 1180 туристов
Мне 39 лет. Географ по образованию. Обучаюсь в магистратуре Пермского университета на кафедре «Сервис и туризм». Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю (людям нравится). Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе. Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Миссия: показать красоту и историю Урала. Все мои экскурсии также можно провести на английском языке.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
–
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
В
Виктория
13 авг 2023
Экскурсия нам очень понравилась. Пётр - отличный гид и организатор: во время всего путешествия было комфортно, познавательно и интересно. Красоты Северного Урала потрясли, собираемся вернуться и посмотреть ещё. Прислушались к совету Петра и заказали моторную лодку по реке Усьва - очень рекомендуем! Также по рекомендации Петра, по пути домой, сами заехали в село Дебёсы, чтобы посетить музей Сибирского тракта - супер!
А
Анастасия
1 авг 2023
Экскурсия понравилась. Природа супер. Организация хорошая, всё успели и никуда не бежали.
И
Ирина
14 июля 2023
Огромное спасибо Петру. Всё организовано на высшем уровне. Всё рассказал, показал красивейшие места, организовал питание. Он просто интересный собеседник. Захотелось приехать ещё.
Виктория
14 июня 2023
Вырваться из большого города и очутиться на природе всегда хорошо, а попасть в сказку еще лучше. Такого не увидишь в подмосковном лесу. Каменный город обязателен для посещения с детьми, это удивительное место. На усьвинские столбы мы посмотрели с реки, подъехали на лодке с мотором, двойное удовольствие. И даже успели в этнопарк. Впечатлений море. Петр отличный гид, мы обязательно вернемся и досмотрим с ним то, что не успели. Побываем в Кунгурских пещерах. Поездка заняла весь день, на обратном пути моя десятилетняя дочь спала в машине.
О
Ольга
6 янв 2023
Спасибо нашему экскурсоводу за замечательную сказку, и любовь к своему краю.
Алексей
22 ноя 2022
Всем однозначно советую эту экскурсию! Масса впечатлений, завораживающие виды, действительно царство тайги и камня, ни убавить ни прибавить! Стояли на краю пропасти и любовались Северным Уралом, морем тайги! Всё было организовано на высшем уровне, Пётр и лодку на воздушной подушке нам организовал, и чайком подогрел в нужную минуту, и пообедали по дороге, короче, всё как надо! Обязательно вернёмся ещё летом с детьми!!!
С
Софья
16 авг 2022
Отличная организация, очень интересная и позновательная поездка. Петру огромное спасибо! Всем рекомендую!
Елена
25 июня 2022
Удивительная экскурсия с замечательным гидом! Пётр показал нам красоту Урала с его уникальными Усьвинскими столбами и Каменным городом. Рассказал множество интересных исторических фактов. Пётр - эрудированный, тактичный, начитанный, знающий и любящий своё дело человек. После такой экскурсии хочется ещё раз приехать в Пермский край за новыми впечатлениями. Большое СПАСИБО!
Н
Нина
18 мая 2022
Прекрасная экскурсия с очень хорошим, знающим и любящим свой край гидом Петром. Благодаря ему узнали много новых и интересных фактов о Пермском крае, гражданской войне, о событиях, которые происходили в этой местности в разное время, ну и, конечно же влюбились в природную красоту - Урал нас покорил) Все было очень хорошо спланировано с учетом наших пожеланий и хотелок, бонусом получили катание на лодке по Усьве. Так как сначала мы не были уверены, что сможем прогуляться по Каменному городу - могли просто не пройти из-за таяния снега, то Петр нам предложил лодку, чтобы посмотреть Усьвинские столбы с воды. А вышло вообще все замечательно - мы смогли и по Каменному городу прогуляться, и времени хватило, чтобы еще и на лодке покататься. В общем время пролетело не заметно, положительных впечатлений к вечеру было море. Ну а так как из Перми мы отправлялись дальше в путешествие по Уралу, то Петр нас сориентировал по дальнейшему маршруту - что, где посмотреть. Спасибо ему огромное за экскурсию и такие знания)
Т
Татьяна
31 мар 2022
Петр - отличный гид и прекрасный человек! Великолепно знает историю и географию края, эрудирован, легко и увлекательно ведёт экскурсию. Благодаря Петру мы побывали в удивительном монастыре Казанская Свято-Трифонова женская пустынь, где нам позволили заглянуть в скит, оказали теплый приём и накормили вкуснейшим обедом! Петр тактичен, внимателен ко всем потребностям и пожеланиям экскурсантов. Изначально планировали один маршрут, но погодные условия позволили его скорректировать и добавить поезку на снегоходах. Наша "экипировка" была не совсем подходящая. Пётр позаботился и об этом, обеспечил тёплой одеждой, горячим чаем с пирожками и заботой во время экскурсии! А вечером прислал целый фильм о нашей поездке в горы! Получили море позитивных эмоций и неизгладимые впечатления от красот Урала! Петр, ещё раз большое Вам спасибо! Татьяна, Андрей и Максим
С
Светлана
11 мар 2022
Благодарим Петра за отличную и очень интересную экскурсию. Узнали много новых фактов о Пермском крае и влюбились в природную красоту. Это была одна из лучших экскурсий, на которой мы бывали.
N
NATALIA
17 фев 2022
Петр замечательный гид, который открыл для нас удивительно красивую природу пермского края и рассказал о его богатой истории. Красота зимнего Урала нас поразила и мы планируем вернуться снова летом.
Н
Наталия
24 янв 2022
Все очень хорошо было спланировано с учетом наших пожеланий, очень понравилось
И
Иван
8 ноя 2021
Отличная экскурсия и гид. По совету Петра дополнили каменный город ещё и усьвинскими столбами с прогулкой на аэролодке. .
Сергей
11 сен 2021
Отличный маршрут, чтобы посмотреть природу, а за небольшую доплату ещё и прокатиться на лодке и увидеть красоту с воды!