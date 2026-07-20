Индивидуальная экскурсия на Северный Урал - это шанс узнать о самородках, легендах и насладиться панорамными видами тайги
Экскурсия на Северный Урал - это уникальная возможность познакомиться с древними Уральскими горами и их природными особенностями. Посетители узнают о первом алмазе, найденном в России, и золотой лихорадке 19 века.
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включает посещение этнографического парка у реки Чусовой, где можно узнать о крестьянском быте и ремеслах. Завершением станет посещение Каменного города - природного памятника с лабиринтами и легендами. Транспортные услуги включены в стоимость, что делает поездку комфортной и доступной
Лучшее время для посещения Северного Урала - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться красотой природы без лишних забот. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным дням. В остальные месяцы экскурсия возможна, но условия могут быть менее благоприятными из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Этнографический парк истории реки Чусовой
Каменный город
Описание экскурсии
Уральская сокровищница
В путешествии вы узнаете об одной из древнейших горных систем в мировой геологической истории и ее природных особенностях. Я расскажу о первом найденном в России алмазе, золотой лихорадке 19 века в наших краях и крупнейшем самородке благородного металла, добытом на Урале. И все это — на фоне невероятных пейзажей, сошедших со страниц сказок. А со смотровой площадки на вершине горного хребта вам откроется панорамный вид тайги на многие километры вокруг — поверьте, эту потрясающую картину уже невозможно будет забыть!
Этнографический парк истории реки Чусовой
По пути вы заедете в парк у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповка, которую в своих произведениях не раз описывал Виктор Астафьев, 17 лет проживший в этих местах. На территории комплекса вы узнаете об идейном вдохновителе — Леонарде Постникове, создавшем уникальное пространство, где можно познакомиться с крестьянским бытом и ремеслами прошлых веков, а также узнать о начале покорения Сибири в Музее похода Ермака. Кроме того, на другой стороне реки вы увидите школу олимпийского резерва «Огонек», где тренируются спортсмены, занимающиеся фристайлом, горнолыжным и санным спортом.
Зрелищный Каменный город
В завершение программы я отвезу вас к природному памятнику на вершине хребта Рудянский спой. Вы преодолеете несложный 1,5-километровый участок деревянного настила и окажетесь в царстве тайги и камня. Осматривая комплекс огромных валунов, создавших улочки, лабиринты и даже площади с арочными воротами, вы услышите легенду о возникновении «города». Познакомитесь с его «жителями» — Большой и Малой черепахами, Пернатым стражем, Идолами. И откроете место, до которого еще недавно мало кто добирался.
Организационные детали
Транспортные услуги (поездка на легковом автомобиле) входят в стоимость экскурсии.
Для групп от 5 человек возможен заказ микроавтобуса за дополнительную плату. Подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
По пути будут кафе, где вы сможете пообедать. Либо можно взять с собой перекус для пикника на природе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1366 туристов
Географ по образованию. Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю — людям нравится.
Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе. Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Миссия — показать красоту и историю Урала.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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О
Ольга
Огромное спасибо Петру за комфортное и увлекательное путешествие по Пермскому краю. Более 12ти часов поездки прошли незаметно, благодаря интересному рассказу, большому количеству новой информации и необыкновенным видам северной природы. Пешие читать дальшеуменьшить
переходы в неспешном темпе, ненавязчивый рассказ гида, его ответы на наши вопросы практически из любой области знаний, удобный транспорт сделали нашу поездку незабываемой и очень продуктивной. С удовольствием вернемся еще в прекрасный край и будем общаться с замечательными людьми. Еще раз большое спасибо Петру и удачи в его деле.
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К
Кологрив
Благодарю организатора Петра за чудесный день. Поездка запомнится интересной и познавательной информацией, яркими локациями и великолепными видами. Несмотря на дождь мы смогли насладиться красотой каменного города, погулять по парку реки Чусовая. Приятным бонусом стала поездка в Верхне-Чусовскую Казанско Трифоновскую пустынь. Очень приятное место: тихое и уютное. Мы уносим с собой только положительные впечатления и воспоминания о путешествии по Пермскому краю.
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Илья
Это просто отвал башки. Совершенно потрясающие места, дорога между которыми скрашивается интересным рассказом Петра, который всегда готов ответить на любые вопросы и, если надо, скорректировать маршрут под запрос. 10 из 10.
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Алексей
Всем однозначно советую эту экскурсию! Масса впечатлений, завораживающие виды, действительно царство тайги и камня, ни убавить ни прибавить! Стояли на краю пропасти и любовались Северным Уралом, морем тайги! Всё было читать дальшеуменьшить
организовано на высшем уровне, Пётр и лодку на воздушной подушке нам организовал, и чайком подогрел в нужную минуту, и пообедали по дороге, короче, всё как надо! Обязательно вернёмся ещё летом с детьми!!!
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Виктория
Вырваться из большого города и очутиться на природе всегда хорошо, а попасть в сказку еще лучше. Такого не увидишь в подмосковном лесу. Каменный город обязателен для посещения с детьми, это читать дальшеуменьшить
удивительное место. На усьвинские столбы мы посмотрели с реки, подъехали на лодке с мотором, двойное удовольствие. И даже успели в этнопарк. Впечатлений море. Петр отличный гид, мы обязательно вернемся и досмотрим с ним то, что не успели. Побываем в Кунгурских пещерах. Поездка заняла весь день, на обратном пути моя десятилетняя дочь спала в машине.
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С
Светлана
Благодарим Петра за отличную и очень интересную экскурсию. Узнали много новых фактов о Пермском крае и влюбились в природную красоту. Это была одна из лучших экскурсий, на которой мы бывали.
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