Описание тура
Приглашаем Вас в увлекательный экспедиционный сплав по реке Усьва. Это будет настоящее исследование, полное открытий и ярких эмоций.
Это прекрасная возможность насладиться красотой уральской природы, провести время на свежем воздухе и познакомиться с уникальными природными объектами.
В ходе нашего сплава мы посетим знаковые достопримечательности, которые подарят Вам незабываемые впечатления: Усьвинские столбы, камень Панорамный, камень Большое Бревно, камень Омутной.
Готовьтесь к незабываемым дням, наполненным красотой природы и духом приключений!
Программа тура по дням
Встреча в Перми. Экскурсия по Каменному городу и начало сплава
07:00 Отправление группы из г. Пермь.
11:00 Прибытие к Каменному городу, трекинг 1,5 км (30 минут).
Экскурсия по Каменному городу (1,5 часа).
13:30 -14:00 Переезд до п. Усьва.
14:00 -16:00 Сбор катамаранов.
Обед.
16:00 -18:00 Сплав до Усьвинских столбов.
18:00 Разбитие палаточного лагеря.
Ужин.
Продолжение сплава. Экскурсия на Усьвинские столбы и Чертов палец
08:00 Подъем.
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
10:00-13:00 Экскурсия на Усьвинские столбы и Чертов палец.
Обед.
13:00-16.00 Сплав по реке Усьва до района камня Большое бревно.
16:00 Разбиваем лагерь в районе камня Большое бревно.
17:00-18:30 Экскурсия на камень Панорамный.
С 18:30 отдых.
Ужин.
Туристическая баня (по возможности).
Сон в палатках.
Продолжение сплава. Экскурсия на камни Омутной и Большое Бревно
08:00 Подъем.
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
10:00-10:30 Сплав по реке до камня Омутной.
10:30-12:30 Экскурсия на камень Омутной.
12:30-13:00 Переход до камня Большое Бревно.
13:00-15:30 Экскурсия на камень Большое Бревно.
Обед.
15:30-18:00 Сплав по реке Усьва.
18:00 Разбиваем лагерь.
Туристическая баня (по возможности).
Ужин.
Сон в палатках.
Сплав до пос. Мыс. Отъезд
08:00 Подъем.
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
10:00-15:00 Сплав по реке Усьва.
В течение дня обед.
15:00-17:00 Разбор катамаранов. Погрузка вещей в автобус.
17:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.
22:00 Ориентировочное время прибытия группы в г. Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда и возраста, руб:
|Возраст туриста
|Стоимость
|Взрослый
|18 180
|Пенсионер с пенсионным удостоверением
|17 880
|Дети от 12 до 17 лет
|17 880
Варианты проживания
Туристическая палатка
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.
Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь.
Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
- Экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, спальник с подголовником комфорта +5°С, страховочный жилет)
- Организация туристической бани (по возможности)
- Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
- Походный туалет (один или несколько)
- Входные билеты в ПП «Пермский»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Туристическая страховка на 4 дня - 520 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
- Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
- Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
- Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
- Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
- Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
- К, Л, М, Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкая быстросохнущая обувь (можно пластиковые шлепанцы).
- Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка («штормовка») и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутренних карманов с застёжками «молния», чтобы в них не попадал песок или снег (если «молний» нет, желательно их вшить).
- Сменку одежды, белья, носков, обуви.
- От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант — п/э накидка — китайский дождевик).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу «Рефтамида», «Таежный»).
- Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
- Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
- Перчатки с пупырышками — 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Хоба (сидушка на резинке) для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
- Переносное зарядное устройство.
- Для сна в спальниках — нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
- Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую страховку можно приобрести дополнительно?
Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.
Стоимость – 520 руб/чел.
Какое будет питание на маршруте?
Используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.
Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!
Почему предоставляется страховочный жилет, а не спасательный?
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.
Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам.
Например, если судно перевернётся во время прохождения порога или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
- Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
- Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
- Наличие раций (у инструкторов).
- Регистрация группы в МЧС.