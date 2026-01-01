Экспедиционный сплав по реке Усьва с Каменным городом на 4 дня

Описание тура

Приглашаем Вас в увлекательный экспедиционный сплав по реке Усьва. Это будет настоящее исследование, полное открытий и ярких эмоций.

Это прекрасная возможность насладиться красотой уральской природы, провести время на свежем воздухе и познакомиться с уникальными природными объектами.

В ходе нашего сплава мы посетим знаковые достопримечательности, которые подарят Вам незабываемые впечатления: Усьвинские столбы, камень Панорамный, камень Большое Бревно, камень Омутной.

Готовьтесь к незабываемым дням, наполненным красотой природы и духом приключений!

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Перми. Экскурсия по Каменному городу и начало сплава

07:00 Отправление группы из г. Пермь.

11:00 Прибытие к Каменному городу, трекинг 1,5 км (30 минут).

Экскурсия по Каменному городу (1,5 часа).

13:30 -14:00 Переезд до п. Усьва.

14:00 -16:00 Сбор катамаранов.

Обед.

16:00 -18:00 Сплав до Усьвинских столбов.

18:00 Разбитие палаточного лагеря.

Ужин.

2 день

Продолжение сплава. Экскурсия на Усьвинские столбы и Чертов палец

08:00 Подъем.

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.

10:00-13:00 Экскурсия на Усьвинские столбы и Чертов палец.

Обед.

13:00-16.00 Сплав по реке Усьва до района камня Большое бревно.

16:00 Разбиваем лагерь в районе камня Большое бревно.

17:00-18:30 Экскурсия на камень Панорамный.

С 18:30 отдых.

Ужин.

Туристическая баня (по возможности).

Сон в палатках.

3 день

Продолжение сплава. Экскурсия на камни Омутной и Большое Бревно

08:00 Подъем.

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.

10:00-10:30 Сплав по реке до камня Омутной.

10:30-12:30 Экскурсия на камень Омутной.

12:30-13:00 Переход до камня Большое Бревно.

13:00-15:30 Экскурсия на камень Большое Бревно.

Обед.

15:30-18:00 Сплав по реке Усьва.

18:00 Разбиваем лагерь.

Туристическая баня (по возможности).

Ужин.

Сон в палатках.

4 день

Сплав до пос. Мыс. Отъезд

08:00 Подъем.

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.

10:00-15:00 Сплав по реке Усьва.

В течение дня обед.

15:00-17:00 Разбор катамаранов. Погрузка вещей в автобус.

17:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.

22:00 Ориентировочное время прибытия группы в г. Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда и возраста, руб:

Возраст туристаСтоимость
Взрослый18 180
Пенсионер с пенсионным удостоверением17 880
Дети от 12 до 17 лет17 880

Варианты проживания

Туристическая палатка

3 ночи

Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.

Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь.

Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
  • Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
  • Экскурсии по программе
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
  • Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, спальник с подголовником комфорта +5°С, страховочный жилет)
  • Организация туристической бани (по возможности)
  • Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
  • Походный туалет (один или несколько)
  • Входные билеты в ПП «Пермский»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Туристическая страховка на 4 дня - 520 руб. /чел. (см. «Важно знать»)
  • Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
  • Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
  • Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт – тот, на который куплен билет.
  2. Полис ОМС – обязательно!
  3. Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
  4. Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
  5. К, Л, М, Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
  6. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкая быстросохнущая обувь (можно пластиковые шлепанцы).
  7. Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка («штормовка») и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутренних карманов с застёжками «молния», чтобы в них не попадал песок или снег (если «молний» нет, желательно их вшить).
  8. Сменку одежды, белья, носков, обуви.
  9. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
  10. Защита от дождя (как вариант — п/э накидка — китайский дождевик).
  11. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу «Рефтамида», «Таежный»).
  12. Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
  13. Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
  14. Перчатки с пупырышками — 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
  15. Налобный фонарь с запасными батарейками.
  16. Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
  17. Хоба (сидушка на резинке) для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
  18. Переносное зарядное устройство.
  19. Для сна в спальниках — нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
  20. Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую страховку можно приобрести дополнительно?

Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.

Стоимость – 520 руб/чел.

Какое будет питание на маршруте?

Используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.

Если у Вас есть особенности в питании: аллергия, вегетарианство или какие-либо другие, то сообщите нам, пожалуйста, при бронировании тура!

Почему предоставляется страховочный жилет, а не спасательный?

Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.

Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам.

Например, если судно перевернётся во время прохождения порога или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?
  1. Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
  2. Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
  3. Наличие раций (у инструкторов).
  4. Регистрация группы в МЧС.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

от 18 180 ₽ за человека