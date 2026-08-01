1 день

Встреча группы. Начало сплава, прогулка по аномальной зоне

08:00 Выезд из Перми.

08:00-11:00 Едем до деревни Молебка.

По дороге посещаем памятник инопланетянам.

11:00-13:00 Собираем снаряжение, грузим его на катамараны, обедаем.

13:00-15:00 Начинаем сплав по Сылве до «Аномальной зоны».

15:00-16:00 Здесь мы совершим небольшую прогулку по молебской аномальной зоне.

Здесь, по утверждению уфологов, происходят различные необъяснимые вещи.

Например: меняется ход времени; видны пролетающие рядом неопознанные летающие объекты (НЛО); в воздухе время от времени парят огненные шары; в ночное время на фотоснимках при использовании вспышки появляются различные фигуры, в том числе и человекоподобные.

Некоторые уфологи утверждают и о визуальных и телепатических контактах с представителями внеземной цивилизации.

Действительно все так или нет, мы с Вами постараемся узнать в течение нашей прогулки.

16:00-19:00 Продолжаем сплав до камня Змеиная горка, откуда открывается отличный вид на реку Сылву и аномальную зону. Здесь также, по словам уфологов, можно наблюдать различные аномалии.

С 19:00 ставим палаточный лагерь, ужинаем.

Ночуем в палатках.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160