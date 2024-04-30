Три дня в Уральских горах — это настоящее приключение. Вместе с нами вы покорите высочайшую точку Среднего Урала, пройдете насыщенный маршрут вдоль лесов и горных рек. Для передвижения мы используем комфортабельные внедорожники, а ночевать будем на туристической базе.

Описание