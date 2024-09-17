2 дня
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Начало: Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
Сегодня в 09:00
Завтра в 20:00
35 000₽ за человека
2 дня
Треккинг по зимним горам Урала: восхождение на Полюд и Ветлан
Погрузитесь в зимнее волшебство Урала с индивидуальным туром. Восхождение на Полюд и Ветлан подарит незабываемые впечатления
Начало: Пермь, Тополевый переулок, 10, 6:00
21 сен в 10:00
12 окт в 10:00
5 450₽ за человека
2 дня
На выходные в Пермский край: Природные чудеса и культурное наследие
Проведите незабываемые выходные в Пермском крае, где природные красоты сочетаются с увлекательными приключениями
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, ...
21 сен в 04:00
27 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На выходные»
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