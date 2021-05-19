Всё о Петропавловск-Камчатском

Полезная информация о Петропавловск-Камчатском

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Местное время в Петропавловск-Камчатском
07:5209
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПетропавловск-Камчатский
По-английскиPetropavlovsk-Kamchatsky
Столица регионаПетропавловск-Камчатский является столицей региона
Население города187 282 чел.
АэропортЕлизово PKC
Часовой поясAsia/Kamchatka
Средняя высота165 м. от уровня моря

Где находится Петропавловск-Камчатский на карте

Петропавловск-Камчатский фото города
Петропавловск-Камчатский

Популярные экскурсии в Петропавловск-Камчатском

Обзорная экскурсия г. Петропавловск- Камчатский, Халактырский пляж
Обзорная экскурсия г. Петропавловск- Камчатский, Халактырский пляж
4500
за чел.

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