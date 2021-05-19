Полезная информация о Петропавловск-Камчатском
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Местное время в Петропавловск-Камчатском
07:5209
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Петропавловск-Камчатский
|По-английски
|Petropavlovsk-Kamchatsky
|Столица региона
|Петропавловск-Камчатский является столицей региона
|Население города
|187 282 чел.
|Аэропорт
|Елизово PKC
|Часовой пояс
|Asia/Kamchatka
|Средняя высота
|165 м. от уровня моря
Где находится Петропавловск-Камчатский на карте
Петропавловск-Камчатский