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Новый год и Рождество на Камчатке

Этот тур на Камчатку на Новый год — возможность встретить праздники в одном из самых удивительных уголков России.

Вас ждёт настоящее зимнее приключение: катание на собачьих упряжках, купание в горячих термальных
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источниках под открытым небом, знакомство с культурой коренных народов и гастрономические открытия. Вы увидите заснеженные вулканы, попробуете себя в зимних забавах на фоне потрясающих пейзажей.

Тур для тех, кто мечтает о необычном Новом годе, наполненном яркими эмоциями, природной красотой и настоящей зимней сказкой.

Новый год и Рождество на КамчаткеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новый год и Рождество на КамчаткеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новый год и Рождество на КамчаткеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча и трансфер на базу отдыха

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Разные группы гостей будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно будет ждать того, кто прилетает позднее.

Встреча в аэропорту с представителем с табличкой, который берёт на себя заботу о вашем удобстве.

Он ответит на любые вопросы, подробно расскажет о программе тура и быстро доставит вас на базу отдыха.

На базе Вас ждёт всё необходимое для отличного отдыха: термальный бассейн, прогулки по живописным окрестностям и потрясающие виды, которые настроят вас на предстоящие приключения.

Встреча и трансфер на базу отдыхаВстреча и трансфер на базу отдыхаВстреча и трансфер на базу отдыхаВстреча и трансфер на базу отдыха
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Питомник «Снежные псы». В заезде с 30 декабря - новогодний банкет

Экскурсия в питомник «Снежные псы» — это увлекательное знакомство с удивительным миром ездовых собак и традициями коренных народов полуострова.

Вас встретят дружелюбные хаски и маламуты, а местные жители расскажут об их характере, обучении и роли в жизни камчатских жителей. Вы сможете пообщаться с четвероногими спортсменами, узнать о подготовке к гонкам и даже прокатиться в упряжке.

Вторая часть экскурсии посвящена культуре коренных народов Камчатки.

Вас ждёт знакомство с их бытом, традициями, национальными костюмами и ремёслами. Вы услышите увлекательные истории, попробуете блюда местной кухни и увидите традиционные танцы.

Это путешествие подарит яркие эмоции, новые знания и позволит почувствовать настоящую атмосферу Камчатки.

Для заезда 30.12-05.01:

Вечерний новогодний банкет в гостинице.

Вас ждут атмосферный праздник с изысканным ужином, живой музыкой и весёлой развлекательной программой и меню с блюдами из свежих морепродуктов и деликатесов Камчатки, шампанское и праздничные угощения.

Вечер проходит в уютном зале с новогодним декором, за окном — заснеженные пейзажи полуострова.

В программе — конкурсы, танцы, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, розыгрыши призов и, конечно, встреча Нового года под бой курантов.

Питомник «Снежные псы». В заезде с 30 декабря - новогодний банкетПитомник «Снежные псы». В заезде с 30 декабря - новогодний банкетПитомник «Снежные псы». В заезде с 30 декабря - новогодний банкетПитомник «Снежные псы». В заезде с 30 декабря - новогодний банкет
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день

После праздничной ночи вас ждёт неспешный завтрак, отдых в тёплом бассейне с видом на заснеженные просторы и восстановление сил в спа-зоне.

Можно прогуляться по ухоженной территории, подышать свежим воздухом, полюбоваться зимними пейзажами и сделать красивые фотографии.

В этот день всё располагает к спокойствию: уютные лаунж-зоны, ароматный чай, неспешные беседы и ощущение настоящего зимнего уюта на краю света.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Снегоходная экскурсия (в нартах) к «домашним» вулканам

Экскурсия на Авачинский перевал — это захватывающее зимнее приключение на снегоходах и нартах.

Вас ждёт поездка по заснеженным просторам, среди величественных вулканов и нетронутой природы.

В нартах, запряжённых снегоходом, Вы с комфортом преодолеете путь к перевалу, наслаждаясь панорамными видами и свежим горным воздухом.

На перевале открываются потрясающие виды на Авачинский и Козельский вулканы, а также на бескрайние просторы Камчатки.

Здесь можно сделать яркие фотографии, согреться горячим чаем и почувствовать себя настоящим покорителем зимней стихии. Эта экскурсия подарит незабываемые эмоции и ощущение настоящей камчатской зимы.

Снегоходная экскурсия (в нартах) к «домашним» вулканамСнегоходная экскурсия (в нартах) к «домашним» вулканамСнегоходная экскурсия (в нартах) к «домашним» вулканамСнегоходная экскурсия (в нартах) к «домашним» вулканам
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Джип тур на Вилючинский перевал и каньон Опасный

Зимний джип-тур на Вилючинский перевал и каньон Опасный — это настоящее приключение в сердце заснеженной Камчатки!

На мощных внедорожниках вы отправитесь по белоснежным просторам, преодолевая сугробы и замёрзшие ручьи. Дорога сама по себе уже дарит всплеск адреналина и ощущение экспедиции.

Вилючинский перевал зимой — это фантастические виды на вулканы, сверкающие под снегом, и бескрайние долины, укутанные белым покрывалом.

Здесь можно сделать фотографии, вдохнуть кристально чистый воздух и почувствовать себя настоящим первооткрывателем.

Дальше маршрут ведёт к каньону Опасный — зимой он особенно впечатляет: ледяные стены, замёрзшие водопады и причудливые формы снега и льда создают атмосферу настоящей зимней сказки.

По пути вас ждут остановки для прогулок, фотосессий и горячий чай на фоне завораживающих пейзажей.

Джип тур на Вилючинский перевал и каньон ОпасныйДжип тур на Вилючинский перевал и каньон ОпасныйДжип тур на Вилючинский перевал и каньон ОпасныйДжип тур на Вилючинский перевал и каньон Опасный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день или дополнительные экскурсии по желанию

Вы можете понежиться в тёплом бассейне с видом на заснеженные просторы, посетить сауну или заказать расслабляющий массаж в спа-зоне.

Прогуляйтесь по территории, вдохните свежий морозный воздух, полюбуйтесь зимними пейзажами и устройте фотосессию на фоне заснеженных деревьев.

Для любителей активности — настольные игры, катание на санках и снежные прогулки по окрестностям.

Или можно принять участие в дополнительных экскурсиях:

  • обзорная экскурсия по городу;
  • поездка на Халактырский пляж.
Свободный день или дополнительные экскурсии по желаниюСвободный день или дополнительные экскурсии по желаниюСвободный день или дополнительные экскурсии по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

После завтрака вас ожидает трансфер: водитель поможет с багажом и проводит до автомобиля.

Будут работать 2 трансфера на выезд из гостиницы: на 09:30 и 12:30 (время выезда). Просим по возможности учитывать этот момент при покупке билетов.

По дороге к аэропорту Вы сможете ещё раз полюбоваться заснеженными пейзажами и вспомнить самые яркие моменты путешествия.

В аэропорту представитель попрощается с вами, пожелает счастливого пути и, возможно, до новых встреч на Камчатке!

Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание в спа-отеле «Лагуна» 4* в двухместных домиках.

Стоимость тура за 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

30.12.26 – 05.01.27185 000
06.01.27 – 12.01.27165 000

Одноместное размещение по запросу.

Подселение не предусмотрено.

Варианты проживания

Гостиница «Лагуна»

6 ночей

Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.

К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.

В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».

Корпус «Форест»: идеально подойдет для размещения семьи или небольшой компании. В доме имеется всё для комфортного пребывания: две односпальные или одна двуспальная кровать, мини-холодильник, цифровое TV, стол, стулья, диван и система хранения одежды.

Корпус «Глазастик»: примечателен дизайном окон и тем, что номера в нем объединены общей террасой и зоной отдыха с мангальной зоной. Идеально подойдет для размещения большой семьей или компанией. Комфортабельные номера, оборудованные всем необходимым: удобные кровати, раскладной диван, гардеробная зона, обеденный стол со стульями, ванная комната. Гостевые дома могут отличаться дизайном внутреннего интерьера.

Корпус «Голубое озеро»: расположен в классическом гостиничном корпусе, отремонтированном в 2020 году. Функциональное пространство, несмотря на малую площадь, здесь есть все для комфортного отдыха: тёплый пол, удобные кровати, гардеробная и обеденная зоны, ванная комната. Стильный дизайн номера создает неповторимую атмосферу уюта.

Корпус «Гостевая Деревня»: номера бывают в двух исполнениях: с запоминающимися круглыми окнами и классическими прямоугольными. Вне зависимости от формы, из окон можно увидеть горы. Гости могут воспользоваться общей мангальной зоной.

Корпус «Идеальный куб»: просторный гостевой дом, расположенный на берегу озера Микижа, вдали от остальных мест размещения. Четыре спальни с высокими потолками и широкими окнами, наполненные дневным светом. В каждой комнате расположены стильные, двуспальные кровати с мягкими матрасами, мини-бар и индивидуальные ванные комнаты. Панорамные окна, дизайнерская мебель и предметы интерьера созданы для того, чтобы вы проводили каждый день в роскоши. На террасе дома под открытым небом вас ждет купель с водой из термальных источников (размер купели 2х4,5 м).

Корпус «Gray House» (Виладж Люкс): просторный номер с двумя изолированными спальнями с персональными выходами на террасу. В каждой комнате большая двуспальная кровать с мягким матрасом, ванная комната с душевой кабиной и телевизор. Гостиная объединена с кухней и обеденной зоной. Кухня оборудована современной варочной панелью, холодильником, чайником, вытяжкой и СВЧ. Идеальный вариант для компании или большой семьи.

Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»Гостиница «Лагуна»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер по программе
  • Экскурсии по программе в группе
  • Работа гидов и экскурсоводов
  • Проживание в спа-отеле «Лагуна», в двухместных гостевых домиках
  • Завтраки в гостинице, перекусы на экскурсиях в дни 2, 4, 5
  • Новогодний банкет в заезде 30.12.26-05.01.27
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обеды в свободные дни (1, 3, 6, 7) и ужины в гостинице (заказываются по меню)
  • Дополнительные экскурсии в свободные дни
  • Личные расходы и сувениры
  • Страховка для активного отдыха (обязательна)
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая верхняя одежда (непромокаемые брюки и куртка или зимний комбинезон);
  • термобелье утепленное;
  • шерстяной свитер с воротом;
  • удобная зимняя обувь, высокая;
  • перчатки зимние;
  • теплая непродуваемая шапка;
  • шерстяные носки;
  • солнцезащитные очки;
  • средство от обветривания кожи.

В районе горных массивов температура воздуха может упасть до плюс 5°C – минус 5°C.

Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые.

Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Страховка в данном туре обязательна.

Как организованы трансферы из аэропорта и обратно?

Встреча в аэропорту – разные группы туристов будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно тот, кто прилетает раньше будет ждать того, кто прилетает позднее.

Проводы в аэропорт - будут работать 2 трансфера на выезд из гостиницы: на 09:30 и 12:30 (время выезда в аэропорт).

Просим по возможности учитывать этот момент при покупке билетов

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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