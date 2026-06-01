1 день

Встреча и трансфер на базу отдыха

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Разные группы гостей будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно будет ждать того, кто прилетает позднее.

Встреча в аэропорту с представителем с табличкой, который берёт на себя заботу о вашем удобстве.

Он ответит на любые вопросы, подробно расскажет о программе тура и быстро доставит вас на базу отдыха.

На базе Вас ждёт всё необходимое для отличного отдыха: термальный бассейн, прогулки по живописным окрестностям и потрясающие виды, которые настроят вас на предстоящие приключения.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160