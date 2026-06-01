Вас ждёт настоящее зимнее приключение: катание на собачьих упряжках, купание в горячих термальных
Программа тура по дням
Встреча и трансфер на базу отдыха
Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Разные группы гостей будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно будет ждать того, кто прилетает позднее.
Встреча в аэропорту с представителем с табличкой, который берёт на себя заботу о вашем удобстве.
Он ответит на любые вопросы, подробно расскажет о программе тура и быстро доставит вас на базу отдыха.
На базе Вас ждёт всё необходимое для отличного отдыха: термальный бассейн, прогулки по живописным окрестностям и потрясающие виды, которые настроят вас на предстоящие приключения.
Питомник «Снежные псы». В заезде с 30 декабря - новогодний банкет
Экскурсия в питомник «Снежные псы» — это увлекательное знакомство с удивительным миром ездовых собак и традициями коренных народов полуострова.
Вас встретят дружелюбные хаски и маламуты, а местные жители расскажут об их характере, обучении и роли в жизни камчатских жителей. Вы сможете пообщаться с четвероногими спортсменами, узнать о подготовке к гонкам и даже прокатиться в упряжке.
Вторая часть экскурсии посвящена культуре коренных народов Камчатки.
Вас ждёт знакомство с их бытом, традициями, национальными костюмами и ремёслами. Вы услышите увлекательные истории, попробуете блюда местной кухни и увидите традиционные танцы.
Это путешествие подарит яркие эмоции, новые знания и позволит почувствовать настоящую атмосферу Камчатки.
Для заезда 30.12-05.01:
Вечерний новогодний банкет в гостинице.
Вас ждут атмосферный праздник с изысканным ужином, живой музыкой и весёлой развлекательной программой и меню с блюдами из свежих морепродуктов и деликатесов Камчатки, шампанское и праздничные угощения.
Вечер проходит в уютном зале с новогодним декором, за окном — заснеженные пейзажи полуострова.
В программе — конкурсы, танцы, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, розыгрыши призов и, конечно, встреча Нового года под бой курантов.
Свободный день
После праздничной ночи вас ждёт неспешный завтрак, отдых в тёплом бассейне с видом на заснеженные просторы и восстановление сил в спа-зоне.
Можно прогуляться по ухоженной территории, подышать свежим воздухом, полюбоваться зимними пейзажами и сделать красивые фотографии.
В этот день всё располагает к спокойствию: уютные лаунж-зоны, ароматный чай, неспешные беседы и ощущение настоящего зимнего уюта на краю света.
Снегоходная экскурсия (в нартах) к «домашним» вулканам
Экскурсия на Авачинский перевал — это захватывающее зимнее приключение на снегоходах и нартах.
Вас ждёт поездка по заснеженным просторам, среди величественных вулканов и нетронутой природы.
В нартах, запряжённых снегоходом, Вы с комфортом преодолеете путь к перевалу, наслаждаясь панорамными видами и свежим горным воздухом.
На перевале открываются потрясающие виды на Авачинский и Козельский вулканы, а также на бескрайние просторы Камчатки.
Здесь можно сделать яркие фотографии, согреться горячим чаем и почувствовать себя настоящим покорителем зимней стихии. Эта экскурсия подарит незабываемые эмоции и ощущение настоящей камчатской зимы.
Джип тур на Вилючинский перевал и каньон Опасный
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал и каньон Опасный — это настоящее приключение в сердце заснеженной Камчатки!
На мощных внедорожниках вы отправитесь по белоснежным просторам, преодолевая сугробы и замёрзшие ручьи. Дорога сама по себе уже дарит всплеск адреналина и ощущение экспедиции.
Вилючинский перевал зимой — это фантастические виды на вулканы, сверкающие под снегом, и бескрайние долины, укутанные белым покрывалом.
Здесь можно сделать фотографии, вдохнуть кристально чистый воздух и почувствовать себя настоящим первооткрывателем.
Дальше маршрут ведёт к каньону Опасный — зимой он особенно впечатляет: ледяные стены, замёрзшие водопады и причудливые формы снега и льда создают атмосферу настоящей зимней сказки.
По пути вас ждут остановки для прогулок, фотосессий и горячий чай на фоне завораживающих пейзажей.
Свободный день или дополнительные экскурсии по желанию
Вы можете понежиться в тёплом бассейне с видом на заснеженные просторы, посетить сауну или заказать расслабляющий массаж в спа-зоне.
Прогуляйтесь по территории, вдохните свежий морозный воздух, полюбуйтесь зимними пейзажами и устройте фотосессию на фоне заснеженных деревьев.
Для любителей активности — настольные игры, катание на санках и снежные прогулки по окрестностям.
Или можно принять участие в дополнительных экскурсиях:
- обзорная экскурсия по городу;
- поездка на Халактырский пляж.
Отъезд
После завтрака вас ожидает трансфер: водитель поможет с багажом и проводит до автомобиля.
Будут работать 2 трансфера на выезд из гостиницы: на 09:30 и 12:30 (время выезда). Просим по возможности учитывать этот момент при покупке билетов.
По дороге к аэропорту Вы сможете ещё раз полюбоваться заснеженными пейзажами и вспомнить самые яркие моменты путешествия.
В аэропорту представитель попрощается с вами, пожелает счастливого пути и, возможно, до новых встреч на Камчатке!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в спа-отеле «Лагуна» 4* в двухместных домиках.
Стоимость тура за 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|30.12.26 – 05.01.27
|185 000
|06.01.27 – 12.01.27
|165 000
Одноместное размещение по запросу.
Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Гостиница «Лагуна»
Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.
К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.
В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».
Корпус «Форест»: идеально подойдет для размещения семьи или небольшой компании. В доме имеется всё для комфортного пребывания: две односпальные или одна двуспальная кровать, мини-холодильник, цифровое TV, стол, стулья, диван и система хранения одежды.
Корпус «Глазастик»: примечателен дизайном окон и тем, что номера в нем объединены общей террасой и зоной отдыха с мангальной зоной. Идеально подойдет для размещения большой семьей или компанией. Комфортабельные номера, оборудованные всем необходимым: удобные кровати, раскладной диван, гардеробная зона, обеденный стол со стульями, ванная комната. Гостевые дома могут отличаться дизайном внутреннего интерьера.
Корпус «Голубое озеро»: расположен в классическом гостиничном корпусе, отремонтированном в 2020 году. Функциональное пространство, несмотря на малую площадь, здесь есть все для комфортного отдыха: тёплый пол, удобные кровати, гардеробная и обеденная зоны, ванная комната. Стильный дизайн номера создает неповторимую атмосферу уюта.
Корпус «Гостевая Деревня»: номера бывают в двух исполнениях: с запоминающимися круглыми окнами и классическими прямоугольными. Вне зависимости от формы, из окон можно увидеть горы. Гости могут воспользоваться общей мангальной зоной.
Корпус «Идеальный куб»: просторный гостевой дом, расположенный на берегу озера Микижа, вдали от остальных мест размещения. Четыре спальни с высокими потолками и широкими окнами, наполненные дневным светом. В каждой комнате расположены стильные, двуспальные кровати с мягкими матрасами, мини-бар и индивидуальные ванные комнаты. Панорамные окна, дизайнерская мебель и предметы интерьера созданы для того, чтобы вы проводили каждый день в роскоши. На террасе дома под открытым небом вас ждет купель с водой из термальных источников (размер купели 2х4,5 м).
Корпус «Gray House» (Виладж Люкс): просторный номер с двумя изолированными спальнями с персональными выходами на террасу. В каждой комнате большая двуспальная кровать с мягким матрасом, ванная комната с душевой кабиной и телевизор. Гостиная объединена с кухней и обеденной зоной. Кухня оборудована современной варочной панелью, холодильником, чайником, вытяжкой и СВЧ. Идеальный вариант для компании или большой семьи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер по программе
- Экскурсии по программе в группе
- Работа гидов и экскурсоводов
- Проживание в спа-отеле «Лагуна», в двухместных гостевых домиках
- Завтраки в гостинице, перекусы на экскурсиях в дни 2, 4, 5
- Новогодний банкет в заезде 30.12.26-05.01.27
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды в свободные дни (1, 3, 6, 7) и ужины в гостинице (заказываются по меню)
- Дополнительные экскурсии в свободные дни
- Личные расходы и сувениры
- Страховка для активного отдыха (обязательна)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая верхняя одежда (непромокаемые брюки и куртка или зимний комбинезон);
- термобелье утепленное;
- шерстяной свитер с воротом;
- удобная зимняя обувь, высокая;
- перчатки зимние;
- теплая непродуваемая шапка;
- шерстяные носки;
- солнцезащитные очки;
- средство от обветривания кожи.
В районе горных массивов температура воздуха может упасть до плюс 5°C – минус 5°C.
Особенность погоды на Камчатке заключается в том, что она быстро меняется: утром солнце, а во второй половине дня — дождь, и даже может выпасть снег. Поэтому необходимо предусмотреть вещи на любую погоду, и легкие взять, и теплые.
Одеваться предпочтительнее многослойно, чтобы в процессе часть вещей можно было снять или наоборот надеть.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Страховка в данном туре обязательна.
Как организованы трансферы из аэропорта и обратно?
Встреча в аэропорту – разные группы туристов будут объединены на один трансфер с интервалом 1,5-2 часа, соответственно тот, кто прилетает раньше будет ждать того, кто прилетает позднее.
Проводы в аэропорт - будут работать 2 трансфера на выезд из гостиницы: на 09:30 и 12:30 (время выезда в аэропорт).
Просим по возможности учитывать этот момент при покупке билетов