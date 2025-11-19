Мы проведём запоминающиеся моменты на Командорах, изучая их во время треккинга и морских прогулок на резиновых лодках. А ещё увидим гигантские лежбища ластоногих и птичьи базары, встретимся с китами.
Программа тура по дням
Петропавловск-Камчатский
Встречаемся в Петропавловске-Камчатском, после трансфера в порт занимаем каюты на «Академике Шокальском».
Из Авачинской бухты — самой крупной природной гавани в мире — выходим в Тихий океан.
Выход из порта в 14:00.
По левому борту от нас один за другим поднимаются величественные камчатские вулканы: Авачинский, Корякский и Козельский, а в дали уже маячит Жупановский, который мы увидим ближе к закату.
Устье реки Жупанова
Двигаясь на северо-восток, «Академик Шокальский» остановится возле устья реки Жупанова.
Считается, что это лучшее место для рыбалки на всём Камчатском полуострове. На «Зодиаках» мы изучим нижнюю, спокойную часть реки и расчехлим спиннинги.
Цель номер один — микижа, она же радужная форель, чей вес может достичь 6−8 кг. Но на крючок может попасться и другая местная рыба: горбуша, кижуч, кета, нерка, чавыча, хариус или голец.
Где-то по соседству ловить рыбу может камчатский бурый медведь, а в небе — если повезёт — можно заприметить белоплечего орлана.
Это одна из самых крупных птиц планеты, размах крыльев которой достигает 2,5 м.
Командорские острова. Остров Беринга
Среди жителей Командорских островов есть те, кто, приехал сюда на время и решил остаться навсегда. Но даже если расставание с большой землёй вас не прельщает, этот архипелаг между Беринговым морем и Тихим океаном пронзит вас в самое сердце.
Командоры состоят из четырёх островов: остров Беринга (на него приходится 90% всей площади архипелага, здесь же находится единственный населённый пункт с менее чем 700 жителями), остров Медный и совсем маленькие островки Топорков и Арий Камень.
Вся эта сухопутная территория вместе с превышающий её по размерам в десятки раз акваторией входит в одноимённый национальный парк. Его гордость — самое высокое разнообразие морских млекопитающих в России.
Так, на крупнейшем лежбище острова Беринга мы обнаружим колоссальное скопление ластоногих: рядом с морскими котиками и каланами обитают сивучи и тюлени Стейнегера, и у каждого вида — свои повадки.
Плавая на «Зодиаках» вдоль берегов, встретим самых разных китообразных: нам могут попасться и кашалот, и косатка, и финвал, и горбатый кит, и морская свинья, и много кто ещё.
Всего на Командорах постоянно гнездится около миллиона птиц, а главные птичьи базары — на островках Топорков и Арий Камень. Топорки, которых за крупный оранжевый клюв иногда называют «морскими попугаями», для высиживания потомства роют норы.
Поэтому, прогуливаясь по названному в честь этих птиц островку, ступайте осторожно: нога может провалиться.
Переход к мысу Наварин
Берём северное направление и идём к мысу Наварин.
За окном — необъятное Берингово море с китами и редкими морскими птицами.
Можно превратить эти дни в медитативное наблюдение за водной стихией, а можно провести их в душевных разговорах с другими участниками экспедиции.
Мыс Наварин
Это место официально считается самым ветреным и богатым на штормы в России. А ещё величественный — 500 м над уровнем моря — мыс служит прибежищем для более чем миллиона птиц.
Этот птичий базар-рекордсмен встретит нас нескончаемым гвалтом и мельтешением своих обитателей над примыкающими к мысу кекурами.
Если повезёт, увидим краснокнижного орлана-белохвоста.
Стоит поглядывать и на воду: встретить у Наварина китов — обычное дело.
Прибываем в порт Анадыря
Не забывайте выглядывать в иллюминаторы или за борт судна: в Анадырском лимане со 100% вероятностью мы увидим загадочных молочно-мраморных белух!
До новых встреч на борту «Академика Шокальского»!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в каютах на экспедиционном судне «Академик Шокальский».
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|Каюта
|Цена за каюту
|Цена за место с подселением
|Люкс до 2 человек
|2 145 000
|–
|Мини-люкс до 2 человек
|1 770 000
|–
|Супериор+ до 2 человек
|1 294 000
|–
|Супериор до 2 человек
|1 128 000
|–
|Супериор до 3 человек
|1 300 000
|–
|Стандарт двухместный
|890 000
|445 000
|Стандарт трёхместный
|1 191 000
|397 000
Круиз проходит на пассажирском экспедиционном судне «Академик Шокальский», предназначенном для полярных и океанографических исследований.
Судно построено на верфи в Финляндии и благодаря высокому ледовому классу UL пригодно для прохождения труднодоступных мест в сложных погодных условиях.
На борту находится библиотека, конференц- и кинозал, 2 ресторана, бар, сауна, медицинский кабинет, капитанский мостик, 23 каюты категорий «люкс судовладельца», «мини-люкс», «супериор плюс», «супериор» и «стандарт».
Характеристики судна:
- 71 метр в длину;
- 13 метров в ширину;
- 14 узлов максимальная скорость;
- до 44-46 туристов;
- 22 члена экипажа.
На судне располагается 23 каюты 5 категорий.
Варианты проживания
Каюта категории «Люкс»
Количество кают: 1.
Площадь: 27 м².
Вместимость: до 3 пассажиров.
В каюте:
- окна на две стороны;
- двуспальная кровать в отдельной зоне;
- гостиная с диваном;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- холодильник;
- санузел.
Каюта «Мини-люкс»
Количество кают: 2.
Площадь: 18 м².
Вместимость: до 3 пассажиров.
В каюте:
- окна на одну сторону;
- двуспальная кровать в отдельной зоне;
- гостиная с диваном;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Супериор плюс»
Количество кают: 8.
Площадь: 12 м²
Вместимость: до 2 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места (нижние);
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Супериор»
Количество кают: 4.
Площадь: 12 м².
Вместимость: до 2 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места (нижнее и верхнее);
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Стандарт»
Количество кают: 6.
Площадь: 12 м².
Вместимость: до 2–3 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- умывальник.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиза и обратно
- Проживание в каюте выбранной категории на судне в течение тура
- 3-разовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24/7
- Все высадки и экскурсии по программе
- Оформление пограничных пропусков по маршруту, стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
- Участие в мероприятиях на судне: показы фильмов, лекции
- Экспедиционная куртка
- Портовые сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и из Анадыря
- Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
- Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
- Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
- Прачечная
- Сувениры
- Чаевые команде (по желанию)
- Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
- высокие трекинговые ботинки и зимние сапоги. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь — залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случае настоятельно рекомендуем запастись пластырем.
- теплая зимняя куртка с мембраной (для северных круизов).
- дополнительная комфортная пара обуви (кроссовки, ботинки). Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а трекинговые ботинки — сохнуть.
- непромокаемые штаны и куртка из мембраны. В случае отсутствия таковых дополнительно к верхней одежде обязательно возьмите непромокаемый плащ («дождевик»).
- на время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет и непрактична.
Кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть.
- два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть.
- флисовые перчатки. Для тепла, защиты от дождя, ветра и комаров.
- носки для трекинга 2–3 пары, 1–2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б). Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног.
- футболка 2–3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут.
- нижнее белье. Белье не должно натирать.
- зимняя шапка (для северных круизов), бафф, кепка.
- средства личной гигиены.
- личная аптечка. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно.
- небольшой рюкзак не более 35 литров для переноса личных вещей во время радиальных выходов.
- термос 0,5 л.
- сланцы для душа и бани.
- купальные принадлежности.
- солнцезащитный крем.
- солнцезащитные очки.
- треккинговые палки.
- герметичный мешок для телефона.
- бахилы (фонарики) на обувь для защиты от попадания мелких камней в ботинок.
- налобный фонарик.
- спрей от мошки и комаров и/или накомарник (летом в активностях).
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации не входит в стоимость тура, но является обязательной. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Участник обязан оформить страховой полис от несчастного случая на время проведения тура с страховым покрытием, эквивалентным 100 000 USD, и обязательным покрытием медицинской эвакуации на вертолете или любым другим авиатранспортом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Круиз (тур) и все активности будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания, очередность активностей программы может меняться в зависимости от погодных условий.
Какое будет питание?
Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), обязательно необходимо сообщить детали в заявке на бронирование или администратору судна для возможной корректировки меню.
Поставка продуктов на судно осуществляется только в портах, альтернативных вариантов питания на судне нет.
Есть ли опасности в туре?
Участие в туре является потенциально опасным.
Основные виды опасностей:
- Удаленность от цивилизации. До ближайшего населенного пункта более 70 км, при этом нет дорог и никакого другого регулярного транспортного сообщения. Помощь придет не быстро.
- Сложный ландшафт. Тундра, лесотундра, тайга, болота, густые заросли, курумник, обрывы. Отсутствие оборудованных троп, навигации и связи, повышенные требования к физической подготовке участников. Температура горных озер, рек и ручьев около нуля градусов. Высокий риск получения травм ног, рук и глаз, переохлаждения, а также отставания и потери ориентации в случае самовольного ухода от группы или недостаточной физической готовности.
- Высадки и экскурсии по морю на моторных лодках: опасность переохлаждения, намокания и утери личных вещей.
- Дикие животные, представляющие опасность для человека: медведи, лисы.
- Насекомые: комары, мошка, гнус. Участникам, имеющим аллергию на укусы подобных насекомых, лучше воздержаться от поездки или позаботиться о своем здоровье с учетом этого фактора, а также обязательно поставить в известность организаторов.
- Другие опасности автономных путешествий в труднодоступной горной местности в дальневосточной зоне.
Допускается ли в туре курение и алкоголь?
Алкоголь. Во время активной части маршрута (высадки на берег, экскурсии) употребление алкоголя запрещено.
В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе.
Алкоголя нет в рационе питания. Если Вам необходим алкоголь, его можно приобрести в баре судна.
Курение. В помещениях и общественных зонах судна курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На большинстве высадок и экскурсий маршруты проходят в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.
Туроператор при реализации настоящего туристского продукта принимает комплекс мер по обеспечению безопасности перевозок в рамках тура. К перевозке туристов допускаются транспортные организации, перевозчики, имеющие применимые в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации разрешения, лицензии, сертификаты на выполнение соответствующего вида перевозок, чья гражданско-правовая ответственность перед пассажирами застрахована в установленном порядке.
Ответственность официальных перевозчиков тура за последствия происшествий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью, имуществу туриста, наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Туроператор ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за последствия происшествий, повлекших наступление указанных последствий, в случае оказания туристу услуг по перевозке, транспортных услуг лицом (лицами), не являющимся официальным перевозчиком тура.
Пользование услугами неофициальных перевозчиков должно осуществляться туристом исключительно на свой страх и риск.
При этом туроператор настоятельно рекомендует убедиться в наличии у указанных лиц разрешений на перевозку и произвести проверку по следующим реестрам:
Автобусные перевозки — Реестр лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (ведется Управлением государственного автомобильного и дорожного надзора (Госавтодорнадзор) Министерства транспорта РФ).
Легковое такси — Реестр выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта РФ (ведется министерством транспорта субъекта РФ).
Воздушные перевозки — Перечень эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок (ведется Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) Министерства транспорта РФ).
Водный транспорт — Реестр лицензий по осуществлению деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров (ведется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Министерства транспорта РФ).
Что необходимо знать про регион?
Рельеф территории определяется положением территории на стыке двух литосферных плит: Тихоокеанской и Евразийской. В результате большую часть территории занимают горы. Горы принадлежат к областям мезозойской и кайнозойской складчатости.
Высшая точка региона – вулкан Ключевская Сопка (4750 м).
Крайний северо-восток занят Чукотским, Корякским и Колымским нагорьями. Анадырское плоскогорье занимает срединное положение между этими нагорьями.
На формирование климата Дальнего Востока оказало влияние его приморское положение. Он располагается в арктическом, субарктическом и умеренном климатических поясах.
Большую роль играет муссонная циркуляция воздушных масс.
Для южной части характерен муссонный климат с большим количеством осадков, большая часть которых выпадает летом. С летними муссонами связаны паводки и наводнения на дальневосточных реках.
Природные ресурсы Дальнего Востока исключительно разнообразны.
Прежде всего, Дальний Восток богат биологическими (морскими и лесными) и минеральными ресурсами.
Разница по времени с Москвой составляет +7 часов для Приморского края, +8 для Сахалинской области и +9 часов для Камчатского края.
Будет ли доступна мобильная связь и интернет?
В городах Владивосток, Южно-Сахалинск, Корсаков, Южно-Курильск, Петропавловск-Камчатский уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: «Теле2», МТС, Билайн, Мегафон.
На судне мобильная связь отсутствует, Wi-Fi – спутниковый, телефония – спутниковая.
В городах есть множество отделений банков и банкоматов, есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.
Какой климат на маршруте?
Большая часть маршрутов проходит по Приморскому краю, Сахалинской области и Камчатскому краю, для которых характерен умеренный климат с преобладанием муссонов.
Средняя августа — от +20°C (на юге) до +15°C (на севере); количество осадков: на равнинах — около 600 мм в год, в горах — до 1200 мм в год.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
При выборе программы активного тура обратите внимание на сложность маршрутов и оцените свои физические возможности. Если есть сомнения – обязательно проконсультируйтесь с менеджером.
Участник обязан сообщить о болезнях, ограничениях или противопоказаниях к участию в туре в заявке на бронирование или администратору судна.
Участник обязан соблюдать правила личной безопасности.
Последовательность дней тура или очередность активностей и оказания услуг может быть изменена, а также произведена замена услуг из-за ухудшения метеоусловий или какой-либо другой причины, влияющей на безопасность маршрута и возможность оказания отдельной услуги. В случае возникновения указанных ситуаций производится замена услуг при соблюдении интересов участника тура.