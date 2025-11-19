3 день

Командорские острова. Остров Беринга

Среди жителей Командорских островов есть те, кто, приехал сюда на время и решил остаться навсегда. Но даже если расставание с большой землёй вас не прельщает, этот архипелаг между Беринговым морем и Тихим океаном пронзит вас в самое сердце.

Командоры состоят из четырёх островов: остров Беринга (на него приходится 90% всей площади архипелага, здесь же находится единственный населённый пункт с менее чем 700 жителями), остров Медный и совсем маленькие островки Топорков и Арий Камень.

Вся эта сухопутная территория вместе с превышающий её по размерам в десятки раз акваторией входит в одноимённый национальный парк. Его гордость — самое высокое разнообразие морских млекопитающих в России.

Так, на крупнейшем лежбище острова Беринга мы обнаружим колоссальное скопление ластоногих: рядом с морскими котиками и каланами обитают сивучи и тюлени Стейнегера, и у каждого вида — свои повадки.

Плавая на «Зодиаках» вдоль берегов, встретим самых разных китообразных: нам могут попасться и кашалот, и косатка, и финвал, и горбатый кит, и морская свинья, и много кто ещё.

Всего на Командорах постоянно гнездится около миллиона птиц, а главные птичьи базары — на островках Топорков и Арий Камень. Топорки, которых за крупный оранжевый клюв иногда называют «морскими попугаями», для высиживания потомства роют норы.

Поэтому, прогуливаясь по названному в честь этих птиц островку, ступайте осторожно: нога может провалиться.

