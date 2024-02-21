Горнолыжный тур с вертолетными забросками
фев
мар
апр
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский, знакомство, раскатка
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча с организаторами в аэропорту, трансфер в отель/в гостевой дом, обед.
Поездка на одну из горнолыжных баз, раскатка по трассам и вне трасс, практическое занятие с гидами по лавинной безопасности.
Ужин в отеле/в гостевом доме, брифинг по программе, отдых.
Хели-ски
Завтрак.
Вылет на программу хели-ски.
Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.
Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).
Возвращение в отель, ужин, отдых.
Хели-ски
Завтрак.
Вылет на программу хели-ски.
Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.
Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).
Возвращение в отель, ужин, отдых.
Свободный день
Завтрак.
Выбор дополнительной активности:
- катание на собачьих упряжках;
- ски-тур / бэккантри;
- фрирайд со снегоходным забросками;
- хели-ски;
- серфинг и др.
Ужин и отдых.
Хели-ски
Завтрак.
Вылет на программу хели-ски.
Район катания определяется старшим гидом и пилотом по фактической погоде и состоянию снежного покрова.
Ланч на берегу Тихого океана или у подножия вулканов (решение о месте принимается с учетом района катания, фактической погоды).
Возвращение в отель.
Ужин и купание в горячем термальном бассейне под открытым небом.
Свободный день
Завтрак.
Выбор дополнительной активности:
- катание на собачьих упряжках;
- ски-тур / бэккантри;
- фрирайд со снегоходным забросками;
- хели-ски;
- серфинг и др.
Ужин и отдых.
Свободный день
Завтрак.
Выбор дополнительной активности:
- катание на собачьих упряжках;
- ски-тур / бэккантри;
- фрирайд со снегоходным забросками;
- хели-ски;
- серфинг и др.
Ужин и отдых.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт через рыбный рынок и сувенирную лавку.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме «Bay House» или в загородном отеле.
Распределение участников по отелям определяется организаторами.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay House»
Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, так же как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Загородный отель
Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.
На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.
Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Трансферы по программе
- Сопровождение командой - менеджеры, гиды
- Проживание в гостевом доме/в отеле
- Питание: завтраки и ужины в гостевом доме/в отелеланч на маршрутахвелком-обед в день прилета
- Завтраки и ужины в гостевом доме/в отеле
- Ланч на маршрутах
- Велком-обед в день прилета
- Полный комплект лавинного снаряжения: бипер, щуп, лопата, рация, лавинный рюкзак
- Фрахт вертолёта МИ-8 (3 дня)
- Профессиональная видеосъемка и отчётный фильм о поездке
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Аренда снаряжения (стоимость за всю программу):прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб. прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб. ботинки - 3 500 руб. шлем - 2 000 руб. рюкзак - 1 000 руб
- Прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб
- Прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб
- Ботинки - 3 500 руб
- Шлем - 2 000 руб
- Рюкзак - 1 000 руб
- Билеты на подъёмник и в термальные бассейны
- Доп. услуги в свободные дни
- Фрирайд со снегоходными забросками (по желанию) - от 20 000 руб. /чел
- Катание на снегоходах (по желанию)
- Катание на собачьих упряжках (по желанию)
- Хели-ски (по желанию, возможно только при полностью набранной группе) - от 80 000 руб. /чел
- Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
- Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
- Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
- Медицинская страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи:
- ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем);
- удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре;
- тёплая куртка, лучше пуховая;
- флисовая куртка или свитер;
- теплая жилетка;
- пара футболок;
- одежда для базы — лёгкие штаны, футболки, удобная сменная обувь;
- нижнее белье, термобелье в том числе;
- носки (несколько пар);
- шапки, перчатки, рукавицы, бафы — этих вещей желательно по 2-е штуки;
- купальный костюм, тапочки;
- солнцезащитные очки и солнцезащитный крем;
- зимняя повседневная обувь;
- термос;
- налобный фонарь;
- зубные щётки, паста, гель для душа, шампунь;
- личная аптечка.
Снаряжение:
- горные лыжи / сноуборд;
- ботинки;
- палки;
- лавинное оборудование;
- лавинный рюкзак (можно взять у нас);
- маска (лучше иметь и запасную) и очки;
- шлем;
- спальник (комфорт на -15);
- коврик под спальник (каремат);
- рюкзак с возможностью крепления лыж или сноуборда;
- сноубордистам иметь треккинговые палочки (если будете покупать, то рекомендуем брать с клипсами) они облегчат пешие переходы и восхождения (у нас есть прокат);
- тем, кто идет без скитурного комплекта или сплитборда, то есть бэккантри — снегоступы (у нас есть прокат).
Если есть свое лавинное снаряжение — бипер, щуп, лопата, обязательно берите! Если нет, то мы обеспечим, только предупредите нас!
Где мы будем кататься?
Районы катания зависят, в основном, от погодных условий и состояния снега, а также от лавинной опасности. Каждый день старший гид принимает решение, куда полететь. Перепад высот составляет от 1000 м до 3000 м, протяженность спуска от 3000 м до 8000 м.
Основные районы катания (предварительно!):
- южная группа вулканов — Вилючинский, Мутновский, Горелый. Включает в себя склоны этих вулканов и горных хребтов, расположенных в том районе;
- северная группа вулканов — Корякский, Авачинский, Козельский. Это так называемые домашние вулканы, которые видно из города, горные хребты вдоль Усть-Большерецкой трассы — этот район обычно отличается по погодным условиям и состоянию снега;
- побережье Тихого океана — отличается фантастическими пейзажами и спусками прямо к океану, но добираться сюда дольше, чем в остальные районы катания.
Что делать в плохую погоду зимой?
Все зависит от того, насколько погода плохая.
Иногда можно взять дополнительную программу с активностями, не включающими катание или заменить хели-ски снегоходными забросками.
Если катание невозможно, тогда есть варианты экскурсионных маршрутов на снегоходе или на машине.
Для тех, кто готов испытать совершенно незабываемые впечатления, мы предложим серфинг.
Когда остается возможным передвижение по городу, то мы можем предложить городскую экскурсию и посещение интерактивной площадки «Вулканариум».
Если же на улицу будет не выйти, то у нас в запасе мастер-классы по приготовлению камчатских деликатесов, проведение интересных встреч на тему Камчатских путешествий, истории и др.
Нужно ли везти лавинное снаряжение?
Каждому участнику программы мы предоставляем полный комплект лавинного снаряжения: лавинный рюкзак SnowPulse, рацию, датчик, лопату и щуп.
Перед катанием группа проходит полный инструктаж, чтобы наши гиды удостоверились, что вы не только будете иметь этот набор при себе, но и будете знать, что именно с ним делать.
Если вы у вас есть лавинное снаряжение, то берите его с собой в поездку. То, к чему вы уже привыкли, будет комфортнее в использовании.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Ограничения по участию в туре
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:
- Возраст участников — до 50 лет.
- Физическая подготовка — хорошая.
- Состояние здоровья — хорошее, отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам.
Что делать в свободные дни?
В свободные дни мы предлагаем дополнительные активности, не включенные в основную программу, в соответствии с временем года. Подробнее по возможностям, вы можете уточнять у наших менеджеров.
А можно приехать раньше начала программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
Какая у вас разница во времени?
С Москвой +9 часов. Т. е если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
Как правильно купить авиабилеты на программу?
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.
Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта.
Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.
Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее.
Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы — это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже.
В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели.
С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?
Мы включили в стоимость программы все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и наше сопровождение.
Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте.
Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не включена в стоимость тура и является обязательной для всех участников.
Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Хочу поехать вместе с партнером, а он (она) не катается. Что можете предложить?
Мы составляем для некатающихся гостей программу в соответствии с их интересами так, чтобы они все равно достаточно много времени проводили вместе с катающимися: по вечерам или на определенных выездах. Подобной опцией успешно пользуется очень много наших гостей!
Как вы заранее определяете уровень катания?
В сборной группе мы никогда не можем гарантировать определенный уровень катания.
Мы ориентируемся на ответы наших будущих гостей на вопросы: Сколько лет катаетесь? Как часто? Где катаетесь? Как сами можете обозначить свой уровень катания?
Но ответы всегда очень субъективны и каждый очень по-разному может трактовать все вопросы.
Сколько гидов на группу?
Группы до 4 человек — 1 гид; 5–9 человек — 2 гида; 10–15 — 3 гида; 16–19 человек — 4 гида.
Почему хели-ски такой дорогой?
Основную стоимость хели-ски программы составляет цена за вертолетное время. Высокая цена полетов на вертолете МИ-8 в условиях горной местности, специфическая квалификация горных пилотов. Чем больше полетного времени, тем дороже программа.
Воможны ли изменения в программе?
Да, возможны изменения, просим вас учесть, что:
- очередность дней программы может меняться;
- план по районам катания является примерным;
- в случае благоприятной летной погоды в первый день и неблагоприятного прогноза погоды на последующие дни, возможен вылет на хели-ски в первый день программы — день прилета.