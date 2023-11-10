июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд в Козыревск
Утром выезжаем из Петропавловска-Камчатского в северном направлении до поселка Козыревск.
Дорога предстоит нелегкая — 470 км, из которых половина по асфальту и половина по гравийной дороге.
Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково (обед за свой счет).
По пути открываются виды на Ключевскую группу вулканов.
Ночевка в частной гостинице.
Питание включено: ужин.
Толбачинский дол
Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная.
В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола. Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.
Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.
Вечером экскурсия на лавовый поток 2012–13 гг.
Ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин.
Восхождение на Плоский Толбачик
Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов.
Наверху нас ждет огромный по размерам кратер — 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.
При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками. По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012–13 годов.
Возвращение в лагерь. Ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед-перекус, ужин включен.
Переезд в Эссо
Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый «Камчатской Швейцарией». По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к очень симпатичному водопаду.
В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников.
Размещаемся в частной гостинице.
Питание включено: завтрак, обед (перекус или горячий обед — по обстоятельствам), ужин.
Переезд в Петропавловск-Камчатский
Этот день полностью посвящен переезду в краевой центр.
Обедаем в столовой пос. Мильково (обед за свой счет).
К вечеру приезжаем в Петропавловск-Камчатский.
Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
Питание включено: завтрак.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в палатках (2 ночи) и в поселках Козырёвск и Эссо, преимущественно двухместное, но может быть размещение по несколько человек.
Стоимость тура на 1 человека — 48 000 рублей.
Скидка для детей до 14 лет включительно — 10%.
Варианты проживания
Палатка
Во 2 и 3 ночь ночевка в палатках.
Гостевой дом Южное или аналог
Гостевой дом Южное или аналог в Эссо.
На этой базе отдыха (Южное) 8 номеров.
Услуги:
- бесплатная парковка на территории;
- номера для некурящих;
- семейные номера;
- открытый бассейн (работает круглый год);
- можно с питомцами.
Гест хаус
Частный гест хаус типа «домик в деревне» в Козыревске.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
- Проживание в пос. Козыревск (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате) - 1 ночь
- Проживание в пос. Эссо (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате) - 1 ночь
- Питание (4 завтрака, 3 обеда, 4 ужина)
- Услуги гида-инструктора и повара
- Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, походное кухонное оборудование)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Завтрак в 1 день и ужин в 5 день
- Обеды в пути в пос. Мильково (в день 1 и день 5)
- Туристическая страховка
- Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимое личное снаряжение и экипировка
- небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
- спальный мешок (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1 000 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
- сидушка-пенка — необязательно;
- треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
- гамаши — необязательно;
- сменная обувь (кроссовки);
- сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
- походные штаны (лучше синтетика, х/б не желательно);
- мембранные штормовые штаны — от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
- куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) — от ветра и дождя;
- плащ или костюм «дождевик» (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10 000 мм);
- термобелье — необязательно, заменяется флисовыми вещами;
- теплая флиска или шерстяной свитер;
- флисовые штаны — одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
- сменная одежда для сна и лагеря;
- легкая шапка, перчатки;
- термоноски (2 пары);
- треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой; свои, аренды нет);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- купальные принадлежности;
- личная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- средство защиты от комаров (брызгалка и желательно шляпа-накомарник);
- фонарик (желательно налобный).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
На вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66.
Возможны ли изменения в программе?
Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
Есть ли ограничения по возрасту?
В тур можно туристам от 12 лет, по согласованию от 10 лет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Кормили на убой. Докупали еду в магазинах, на всякий случай, но это было лишним, и так не влезало, все пришлось брать домой)
В гостиницах кормили местной едой, в турприют с нами приехала повар Наталья, питались домашней едой, прям очень вкусно. На восхождениях давали сытный перекус. Поэтому голодными точно не останетесь.
А красоты Камчатки вообще не описать, эмоций на год. Тур очень разнообразный. Увидели и Тихий океан, касаток, евражек, торбоганов и других животных, и конечно вулканы. Услышали расскажи местных народов, песни гончих псов, искупались в термальных источниках.
Но хоть и тур называется лайт, подъемы в гору все равно есть, учитывайте свою физическую подготовку!