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Экскурсии в Дом Шунгита и Дом Куклы

Ричард Г.
Ричард Г. – Гид из Петрозаводска
Вас ждёт увлекательная экскурсия ⛳ по Петрозаводску, с посещением Дома куклы и Дома шунгита.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 1 690 ₽ за экскурсию

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Экскурсии в Дом Шунгита и Дом Куклы
Экскурсии в Дом Шунгита и Дом Куклы

Что вы увидите

  • Петрозаводск
  • Дом шунгита
  • Дом Кукол
ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ:• Экскурсия ⛳ начнётся в 10:00;
  • Трансфер в Дом шунгита
  • Посещение шунгитовой комнаты, где все стены изготовлены из шунгита. Благодаря общей атмосфере и приятной музыке вы успокоитесь и забудете обо всех проблемах. А организм сможет отдохнуть от любых воздействий и просто расслабиться. После сеанса вы сможете выбрать и приобрести изготовленное на нашем производстве изделие из шунгита, которое и дальше будет благотворно влиять на ваше здоровье;
  • Обзорная, пешеходная экскурсия по Петрозаводску «… Петрозаводск знаменит»
  • Посещение сувенирного магазина;
  • Экскурсия в Доме Куклы. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсии в Дом Шунгита и Дом Куклы
Экскурсии в Дом Шунгита и Дом Куклы
Экскурсии в Дом Шунгита и Дом Куклы
Экскурсии в Дом Шунгита и Дом Куклы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ричард Г.
Ричард Г.
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