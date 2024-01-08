Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Отправиться на Урозеро, полюбоваться заросшими мхом скалами и устроить живописный пикник
Как узнать, каковы на вкус «Сказки лешего» или «Клюква на снегу»? Только попробовать. Лучше всего палитра лесных даров раскроется в родной для них тайге.
Прогуляться по скалистым сосновым берегам прозрачного озера, прикоснуться к заросшим мхом древним валунам, посмотреть на лес с высоты, выпить горячий чай с травами, шишками и ягодами — вот рецепт настоящей чайной церемонии по-карельски.
Мы отправимся на Урозеро — водоём небольшой, но примечательный. Вода в нём почти полностью прозрачная, а глинистое дно придаёт ей приятный голубоватый оттенок. Летом мы сможем не только ей полюбоваться, но и освежиться. А зимой вас ждёт нежное сияние прозрачного ледового покрова, сквозь который можно рассмотреть камни на дне. Окружают озеро скалы, мареновые гряды и другие удивительные следы древних ледников. Кажется, будто огромные каменные великаны уснули и поросли мхом. Здесь у нас легко получится ощутить себя персонажами древних сказок и легенд.
Завораживающий вид и лесные угощения
Посмотреть на лесные просторы с высоты всегда приятно, даже если она небольшая — всего 90 метров. К тому же, мы вознаградим себя за старания вкусным и необычным чаем с дарами тайги: морошкой и брусникой, клюквой и ежевикой, ольховыми шишками и сосновыми почками, черникой и цветами вереска. А в конце обязательно оставим подарок местным духам — чтобы они не расстроились, что им не досталось вкусняшек, и не устроили дождь.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: прогулка по лесу, чай на ваш выбор, трансфер из города и обратно (60 км + 2 ч на месте)
Угощение к чаю не входит в стоимость, но его можно заказать дополнительно: ржаные краюшки с форелью — 400 ₽ за чел., блинчики с карельскими ягодами (морошка, малина, черника, брусника) — 300 ₽ за чел., сет из калиток с рыбой, икрой и дичью (6 штук) — 1700 ₽, калитки с картошкой/брусникой/форелью — 300 ₽ за чел., брусничный пирог с мягким безе — 350 ₽ за чел., вафли с морошкой/форелью и творожным сыром — 400 ₽ за чел.
Осенью и зимой можно поменять чай на грог по-таёжному с добавлением карельского бальзама и ягод. Доплата — 300 ₽ за чел.
Также можно заранее выбрать травы и ягоды для чая, а потом заварить на маршруте свой индивидуальный купаж. Стоимость — 400 ₽ за термос
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 2188 туристов
Гид по воле случая, исследователь тайных троп по призванию. Знаю, где белки прячут свои запасы и чем мох отличается от лишайника. Угощу свежими калитками, заварю чай со вкусом тайги. Накормлю по традициям карельского гостеприимства и поделюсь интересными историями.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Путешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобы всем можно было разместиться удобно. Маршрут наш пролегал по озеру, где и было мое читать дальшеуменьшить
сердце запечатлено… и совсем не знала я, что в нашей пятерке… которым предстояло восхождение на гору… буду самой неподготовленной))) Но… всё, что нас не убивает, делает только СИЛЬНЕЕ! И вот восхождение осилено, приятное чаепитие на горе с прекрасными видами, вкусный чай, блинчики, калитки, варенье из таежных ягод!!! Впечатлений МОРЕ (снега)! И даже… яблоки на снегу… Спасибо большое, Екатерине!!!
+1
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Катерина
Это была замечательная прогулка по карельскому лесу и по берегу заповедного Урозера. Места невероятно красивые, скалы, прозрачная вода создают особую атмосферу. В конце маршрута ждал вкусный пикник с чаем. Всю дорогу Екатерина очень интересно рассказывала о Карелии, ее природе и особенностях местности.
+1
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О
Ольга
Тишина, прекрасные виды и мощь тайги! Прозрачное озеро, грибы и ягоды! Екатерина многое знает о своем родном крае, его природе. Рассказывала легенды. 9-летний ребенок слушал с удовольствием. И конечно же очень вкусный чай) Мы с удовольствием провели время! Спасибо!
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Ольга
Это отличная возможность познакомиться с карельским лесом, увидеть красивое озеро, поесть калитки с чаем с красивым видом. Всё было прекрасно организовано, интересно, не тяжело. И лучше взять с собой репеллент))
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Е
Екатерина
Это было путешествие в сказку! Снега чуть меньше, чем по пояс, зимний лес, простор озера. Тишина, красота и гармония с миром) Катя все организовала безупречно, высокопрофессионально и исключительно интересно. Огромное спасибо, надеюсь, встретимся еще не раз.
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Альберт
Всё понравилось!
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