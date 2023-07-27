Отправиться на Урозеро, полюбоваться заросшими мхом скалами и устроить живописный пикник
Прогуляться по скалистым сосновым берегам прозрачного озера, прикоснуться к заросшим мхом древним валунам, посмотреть на лес с высоты, выпить горячий чай с травами, шишками и ягодами — вот рецепт настоящей чайной церемонии по-карельски.
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Описание
Что вас ожидает
Голубые глаза озёр
Мы отправимся на Урозеро — водоём небольшой, но примечательный. Вода в нём почти полностью прозрачная, а глинистое дно придаёт ей приятный голубоватый оттенок. Летом мы сможем не только ей полюбоваться, но и освежиться. А зимой вас ждёт нежное сияние прозрачного ледового покрова, сквозь который можно рассмотреть камни на дне. Окружают озеро скалы, мареновые гряды и другие удивительные следы древних ледников. Кажется, будто огромные каменные великаны уснули и поросли мхом. Здесь у нас легко получится ощутить себя персонажами древних сказок и легенд.
Завораживающий вид и лесные угощения
Посмотреть на лесные просторы с высоты всегда приятно, даже если она небольшая — всего 90 метров. К тому же, мы вознаградим себя за старания вкусным и необычным чаем с дарами тайги: морошкой и брусникой, клюквой и ежевикой, ольховыми шишками и сосновыми почками, черникой и цветами вереска. А в конце обязательно оставим подарок местным духам — чтобы они не расстроились, что им не досталось вкусняшек, и не устроили дождь.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены: прогулка по лесу, чай на ваш выбор, трансфер из города и обратно (60 км + 2 часа на месте)
- Угощение к чаю не входит в стоимость, но его можно заказать дополнительно: ржаные краюшки с форелью — 200 руб. /чел, блинчики с карельскими ягодами (морошка, малина, черника, брусника) — 200 руб. /чел, сет из калиток с рыбой, икрой и дичью (6 штук) — 1200 рублей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.