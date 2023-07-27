Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса

Отправиться на Урозеро, полюбоваться заросшими мхом скалами и устроить живописный пикник

5
2 отзыва
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Как узнать, каковы на вкус «Сказки лешего» или «Клюква на снегу»? Только попробовать. Лучше всего палитра лесных даров раскроется в родной для них тайге.

Прогуляться по скалистым сосновым берегам прозрачного озера, прикоснуться к заросшим мхом древним валунам, посмотреть на лес с высоты, выпить горячий чай с травами, шишками и ягодами — вот рецепт настоящей чайной церемонии по-карельски.
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
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Описание

Что вас ожидает

Голубые глаза озёр

Мы отправимся на Урозеро — водоём небольшой, но примечательный. Вода в нём почти полностью прозрачная, а глинистое дно придаёт ей приятный голубоватый оттенок. Летом мы сможем не только ей полюбоваться, но и освежиться. А зимой вас ждёт нежное сияние прозрачного ледового покрова, сквозь который можно рассмотреть камни на дне. Окружают озеро скалы, мареновые гряды и другие удивительные следы древних ледников. Кажется, будто огромные каменные великаны уснули и поросли мхом. Здесь у нас легко получится ощутить себя персонажами древних сказок и легенд.

Завораживающий вид и лесные угощения

Посмотреть на лесные просторы с высоты всегда приятно, даже если она небольшая — всего 90 метров. К тому же, мы вознаградим себя за старания вкусным и необычным чаем с дарами тайги: морошкой и брусникой, клюквой и ежевикой, ольховыми шишками и сосновыми почками, черникой и цветами вереска. А в конце обязательно оставим подарок местным духам — чтобы они не расстроились, что им не досталось вкусняшек, и не устроили дождь.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: прогулка по лесу, чай на ваш выбор, трансфер из города и обратно (60 км + 2 часа на месте)
  • Угощение к чаю не входит в стоимость, но его можно заказать дополнительно: ржаные краюшки с форелью — 200 руб. /чел, блинчики с карельскими ягодами (морошка, малина, черника, брусника) — 200 руб. /чел, сет из калиток с рыбой, икрой и дичью (6 штук) — 1200 рублей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
27 июля 2023
Это отличная возможность познакомиться с карельским лесом, увидеть красивое озеро, поесть калитки с чаем с красивым видом. Всё было прекрасно организовано, интересно, не тяжело. И лучше взять с собой репеллент))
Это отличная возможность познакомиться с карельским лесом, увидеть красивое озеро, поесть калитки с чаем с красивымЭто отличная возможность познакомиться с карельским лесом, увидеть красивое озеро, поесть калитки с чаем с красивым
П
28 июня 2023
Великолепный гид, отличный маршрут. Мы остались довольны. Спасибо большое!

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