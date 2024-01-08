Как узнать, каковы на вкус «Сказки лешего» или «Клюква на снегу»? Только попробовать. Лучше всего палитра лесных даров раскроется в родной для них тайге. Прогуляться по скалистым сосновым берегам прозрачного озера, прикоснуться к заросшим мхом древним валунам, посмотреть на лес с высоты, выпить горячий чай с травами, шишками и ягодами — вот рецепт настоящей чайной церемонии по-карельски.

Описание экскурсии

Голубые глаза озёр

Мы отправимся на Урозеро — водоём небольшой, но примечательный. Вода в нём почти полностью прозрачная, а глинистое дно придаёт ей приятный голубоватый оттенок. Летом мы сможем не только ей полюбоваться, но и освежиться. А зимой вас ждёт нежное сияние прозрачного ледового покрова, сквозь который можно рассмотреть камни на дне. Окружают озеро скалы, мареновые гряды и другие удивительные следы древних ледников. Кажется, будто огромные каменные великаны уснули и поросли мхом. Здесь у нас легко получится ощутить себя персонажами древних сказок и легенд.

Завораживающий вид и лесные угощения

Посмотреть на лесные просторы с высоты всегда приятно, даже если она небольшая — всего 90 метров. К тому же, мы вознаградим себя за старания вкусным и необычным чаем с дарами тайги: морошкой и брусникой, клюквой и ежевикой, ольховыми шишками и сосновыми почками, черникой и цветами вереска. А в конце обязательно оставим подарок местным духам — чтобы они не расстроились, что им не досталось вкусняшек, и не устроили дождь.

Организационные детали