Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).
Завтрак.
Брифинг, знакомство участников, инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с экспедиционными собаками эко-комплекса (хаски, самоеды, чукотские ездовые), экскурсия.
Уход за собаками + подбор снаряжения для трекинга (занятие с элементами канис-терапии).
Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто – карельская уха из красной рыбы на сливках + самовар на шишках с калитками.
Трекинг на 2 часа в тандеме с собаками по лесным тропинкам, в т. ч. к порогу Большой Толли.
Ужин в Доме Полярника с дегустацией карельских ягодных настоек.
Завтрак.
Подбор снаряжения, брифинг, инструктаж по технике безопасности.
Трансфер к месту сплава.
Сплав по реке Шуя с рыбалкой в процессе движения для желающих.
На экваторе путешествия останавливаемся на берегу.
Пикник на природе у костра с приготовлением шашлыка на "живом огне".
Финишируем после прохождения порога Большой Толли – при желании можно 2-3 раза прокатиться по порогу с разными вариантами захода в порог.
Ужин в Доме Полярника.
Завтрак в Доме Полярника.
Брифинг, описание маршрута.
Движение на внедорожниках по маршруту к подножью горы Воттоваара (250 км) с пикником в пути по ходу движения.
По маршруту посещаем водопад Кивач, потухший вулкан Гирвас, первый русский курорт «Марциальные воды».
1 самой горы 17-20 км заброска к подножью на автомобилях УАЗ.
Размещаемся в полевом лагере с палатках.
Ужин и вечер у костра + «Легенды Воттоваары».
Ночевка в палатке.
Завтрак, инструктаж по ТБ.
Восхождение на г. Воттоваара и осмотр сейдов.
Спуск с горы и обед у костра.
Возвращаемся в Дом полярника (250 км).
При хорошей погоде по маршруту останавливаемся и купаемся в озере.
Торжественный ужин в Доме полярника.
Вручение сертификатов.
Трансфер в Петрозаводск.
Тур предусматривает проживание в гостевых домах (2 ночи) и в палатке (1 ночь).
Стоимость:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.