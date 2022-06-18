Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии

Как попробовать всё и сразу

5
3 отзыва
Как попробовать всё и сразу? Комплексная программа, для любителей разнообразия, включающая в себя общение с ездовыми собаками с элементами канис-терапии, трекинг, водное путешествие и джип тур с восхождением на мистическую гору Воттоваара.

Живописные места и близкое общение с животными, водной стихией, а также посещение легендарной и малоизученной территории.
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Ближайшие даты:
8
сен
22
сен

Что вас ожидает 🤩

Прочувствуем романтику белых ночей Карелии
Прочувствуем романтику белых ночей Карелии
Расположившись в палатке в тайге или в небольших гостевых домах. Нас ждут пикники на природе, мы насладимся едой «с дымком», приготовленной на живом огне
Местная кухня
Местная кухня
Продегустируем ягодные настойки и блюда карельской национальной кухни
Экспедиционные собаки
Экспедиционные собаки
Познакомимся с легендарными арктическими собаками, покорившими Северный Полюс (4 породы и 90 питомцев) + с одним из питомцев отправимся в трекинг в тандеме по лесным тропам
Совершим путешествие к горе Воттоваара на внедорожниках
Совершим путешествие к горе Воттоваара на внедорожниках
Воттоваара – одно из самых таинственных и неизученных мест Карелии, место мистики, особой энергии и магии. Мы совершим восхождение на гору и своими глазами увидите сейды
Увидим водопад Кивач
Увидим водопад Кивач
Один из самых больших равнинных водопадов Европы
Марциальные воды
Марциальные воды
Наберем целебную влагу в оздоровительных источниках
Водное путешествие
Водное путешествие
Осуществим сплав по Реке Шуя с рыбалкой и приготовлением ухи

Программа тура по дням

1 день

Путешествие с северными ездовыми собаками

Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).

Завтрак.

Брифинг, знакомство участников, инструктаж по технике безопасности.

Знакомство с экспедиционными собаками эко-комплекса (хаски, самоеды, чукотские ездовые), экскурсия.

Уход за собаками + подбор снаряжения для трекинга (занятие с элементами канис-терапии).

Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто – карельская уха из красной рыбы на сливках + самовар на шишках с калитками.

Трекинг на 2 часа в тандеме с собаками по лесным тропинкам, в т. ч. к порогу Большой Толли.

Ужин в Доме Полярника с дегустацией карельских ягодных настоек.

2 день

Водное путешествие

Завтрак.

Подбор снаряжения, брифинг, инструктаж по технике безопасности.

Трансфер к месту сплава.

Сплав по реке Шуя с рыбалкой в процессе движения для желающих.

На экваторе путешествия останавливаемся на берегу.

Пикник на природе у костра с приготовлением шашлыка на "живом огне".

Финишируем после прохождения порога Большой Толли – при желании можно 2-3 раза прокатиться по порогу с разными вариантами захода в порог.

Ужин в Доме Полярника.

3 день

Путь на Воттоваару: водопад Кивач, вулкан Гирвас, источник Марциальные воды

Завтрак в Доме Полярника.

Брифинг, описание маршрута.

Движение на внедорожниках по маршруту к подножью горы Воттоваара (250 км) с пикником в пути по ходу движения.

По маршруту посещаем водопад Кивач, потухший вулкан Гирвас, первый русский курорт «Марциальные воды».

1 самой горы 17-20 км заброска к подножью на автомобилях УАЗ.

Размещаемся в полевом лагере с палатках.

Ужин и вечер у костра + «Легенды Воттоваары».

Ночевка в палатке.

4 день

Восхождение на Воттораару и путь домой

Завтрак, инструктаж по ТБ.

Восхождение на г. Воттоваара и осмотр сейдов.

Спуск с горы и обед у костра.

Возвращаемся в Дом полярника (250 км).

При хорошей погоде по маршруту останавливаемся и купаемся в озере.

Торжественный ужин в Доме полярника.

Вручение сертификатов.

Трансфер в Петрозаводск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах (2 ночи) и в палатке (1 ночь).

Стоимость:

  • 47 880 руб/ Взрослый участник;
  • 28 440 руб. / Дети 5+ до 12 лет (в сопровождении родителей).

Варианты проживания

Гостевой дом

2 ночи

Палатка

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевых домах/палатках
  • Питание в соответствии с программой 3 раза в день
  • Предоставление необходимого снаряжения
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение профессиональных инструкторов
  • Трансферы из/в г. Петрозаводск + по маршруту к горе Воттоваара и обратно
  • Коллективная страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 июня 2022
Организация тура отличная.
М
28 фев 2022
Это была наша 3 поездка, купленная через туристическую фирму" Большая Страна". Все поездки выбирали сами из своих предпочтений и финансовых возможностей. Благодаря информативному сайту с подробным описанием программы, фотографиями, уровнями сложности и ценой, определиться с выбором тура очень легко. Ни разу не прогадали!! Все описания и фото соответствовали действительности.
Отдельно хочется поблагодарить менеджеров, которые всегда на связи и оперативно консультируют по вопросам и деталям тура. В последней поездке с нами работала Юлия Терехина. И в этот и в предыдущий раз, менеджеры вежливые, тактичные."Ваши слова всегда приятны, приправленны солью, знаете как отвечать каждому человеку" - соответствуют тому, чему учит Библия.
СПАСИБО за Ваш труд.
Хочется и впредь путешествовать с Вами, узнавать нашу Большую Страну.
И
30 янв 2022
Организацией мы остались довольны. Все четко как и было заявлено в регламенте тура. Нареканий нет.

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