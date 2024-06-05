Памятник-фонтан «Рождение Петрозаводска» – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник-фонтан «Рождение Петрозаводска»» в Петрозаводске, цены от 2 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 7 чел.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Петрозаводск: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны
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    в закоулках. Отдельное спасибо за список ресторанчиков - заранее заказали, изучили меню, побывали в трех за 2 дня - вкусная кухня, интересные интерьеры.

  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Отлично!
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Экскурсию нам проводила Виктория. Очень понравилось! Интересно, познавательно, с любовью к своему городу! А самое главное, что в этот город
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    влюбились и мы!!!!!!!! Я считаю, что это очень важно! Рассказать так спокойно, без пафоса, но так по- настоящему интересно, спокойно, вдумчиво. Спасибо огромное! Петрозаводск, мы тебя любим!!!!!!!

    Экскурсию нам проводила Виктория. Очень понравилось! Интересно, познавательно, с любовью к своему городу! А самое главное
  • К
    Конева
    13 мая 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Спасибо огромное Викториии за интересную и познавательную экскурсию!!! Даже погодные условия, майский холод не помешали приятным впечатлениям!
  • Е
    Елена
    24 января 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Гид Ирина рассказала нам много интересного о Петрозаводске. Мы узнали историю этого прекрасного края. Получили только положительные эмоции.
  • М
    Мария
    23 января 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Благодарю за индивидуальный подход! Мы были в Петрозаводске в жуткие январские морозы. Гид предложила перенести большую часть экскурсии в национальный музей. И это 100% правильное решение. Узнали много интересных фактов о Петрозаводске и Карелии в целом.
  • М
    Мария
    6 января 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Все очень понравилось!!!
  • С
    Светлана
    26 марта 2023
    Петрозаводск: первое знакомство
    Прекрасные впечатления от экскурсии! Всё очень интересно, доступно. Не смотря на суровую погоду, настроение после экскурсии - солнечное!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Памятник-фонтан «Рождение Петрозаводска»»

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Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
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