М Марина Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.

М Марина Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.

Т Татьяна Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые читать дальше в закоулках. Отдельное спасибо за список ресторанчиков - заранее заказали, изучили меню, побывали в трех за 2 дня - вкусная кухня, интересные интерьеры. Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны

Ю Юлия Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных читать дальше влюбились и мы!!!!!!!! Я считаю, что это очень важно! Рассказать так спокойно, без пафоса, но так по- настоящему интересно, спокойно, вдумчиво. Спасибо огромное! Петрозаводск, мы тебя любим!!!!!!! Экскурсию нам проводила Виктория. Очень понравилось! Интересно, познавательно, с любовью к своему городу! А самое главное, что в этот город

К Конева Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных Спасибо огромное Викториии за интересную и познавательную экскурсию!!! Даже погодные условия, майский холод не помешали приятным впечатлениям!

Е Елена Обзорная экскурсия по Петрозаводску Гид Ирина рассказала нам много интересного о Петрозаводске. Мы узнали историю этого прекрасного края. Получили только положительные эмоции.

М Мария Обзорная экскурсия по Петрозаводску Благодарю за индивидуальный подход! Мы были в Петрозаводске в жуткие январские морозы. Гид предложила перенести большую часть экскурсии в национальный музей. И это 100% правильное решение. Узнали много интересных фактов о Петрозаводске и Карелии в целом.

М Мария Обзорная экскурсия по Петрозаводску Все очень понравилось!!!