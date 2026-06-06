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Из Петрозаводска к Беломорским петроглифам - через Заонежье за один день

Погрузиться в историю края от древности до наших дней
Эта поездка на север Карелии объединяет две важные страницы истории. Вы увидите Беломорские петроглифы — уникальные наскальные изображения возрастом несколько тысяч лет.

А по пути посетите места, связанные с трагическими событиями 20 века: Беломорско-Балтийский канал и урочище Сандармох. Путешествие поможет взглянуть на историю края от глубокой древности до недавнего прошлого.
Из Петрозаводска к Беломорским петроглифам - через Заонежье за один день
Из Петрозаводска к Беломорским петроглифам - через Заонежье за один день
Из Петрозаводска к Беломорским петроглифам - через Заонежье за один день

Описание экскурсии

8:00 — отправление из Петрозаводска;
10:30 — экскурсия по Медвежьегорску, шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Повенце и поездка в урочище Сандармох;
13:30 — обед;
17:15 — экскурсия по комплексу Беломорских петроглифов;
22:30 — ужин в Кеми;
23:00 — выезд;
5:30 — прибытие в Петрозаводск.

Первая остановка — небольшой районный центр Медвежьегорск. Мы проведём обзорную экскурсию по городу, а также увидим здание музея Беломорско-Балтийского канала в Повенце. Отсюда начнётся рассказ о непростом времени великих строек и сломанных человеческих судеб.

Беломорско-Балтийский канал — один из самых масштабных проектов сталинской эпохи. Менее чем за два года силами заключённых ГУЛАГа вручную был построен судоходный путь от Онежского озера к Белому морю. Мы увидим второй шлюз канала, на берегу которого стоит храм Святителя Николая, возведённый в память о заключённых, погибших при строительстве. Его архитектура напоминает о трагических страницах истории этих мест.

Следующая остановка — урочище Сандармох, место массовых захоронений жертв политических репрессий и узников ГУЛАГа. Здесь, среди северного леса, в 1937–1938 годах были расстреляны тысячи людей. Сегодня на месте захоронений установлен мемориальный камень с надписью: «Люди, не убивайте друг друга».

После обеда мы отправимся в местечко Залавруга недалеко от Беломорска. Именно здесь, на островах реки Выг, находятся Беломорские петроглифы. Наскальные изображения возрастом около 4,5–5,5 тысячи лет включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под рассказы гида мы увидим выбитые в камне фигуры людей и животных, сцены охоты, войны и ритуальных шествий. Здесь же находится одно из древнейших в Европе изображений человека на лыжах.

После экскурсии мы отправимся на берег Белого моря в город Кемь, где нас ждёт ужин, а затем обратная дорога в Петрозаводск. В пути — около 5 часов.

Темы

На севере Карелии, у самого Белого моря, на гранитных скалах сохранились уникальные свидетельства жизни древних людей — петроглифы. Мы совершим путешествие в мир первобытного человека и увидим наскальные изображения, рассказывающие о жизни наших далёких предков.

По пути к Белому морю познакомимся с Заонежьем и местами, связанными с трагическими страницами истории XX века — эпохой сталинских репрессий.

Организационные детали

В стоимость включены:
— транспортное обслуживание
— сопровождение гида
— входные билеты по программе
— обед в Медвежьегорске
— ужин в Кеми

Из Кеми вы можете отправиться на поезде в Москву или Петрозаводск ночными поездами

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный9900 ₽
Дети до 12 лет9400 ₽
Пенсионеры9400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ЖД вокзале Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 11943 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

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