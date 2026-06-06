А по пути посетите места, связанные с трагическими событиями 20 века: Беломорско-Балтийский канал и урочище Сандармох. Путешествие поможет взглянуть на историю края от глубокой древности до недавнего прошлого.
Описание экскурсии
8:00 — отправление из Петрозаводска;
10:30 — экскурсия по Медвежьегорску, шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Повенце и поездка в урочище Сандармох;
13:30 — обед;
17:15 — экскурсия по комплексу Беломорских петроглифов;
22:30 — ужин в Кеми;
23:00 — выезд;
5:30 — прибытие в Петрозаводск.
Первая остановка — небольшой районный центр Медвежьегорск. Мы проведём обзорную экскурсию по городу, а также увидим здание музея Беломорско-Балтийского канала в Повенце. Отсюда начнётся рассказ о непростом времени великих строек и сломанных человеческих судеб.
Беломорско-Балтийский канал — один из самых масштабных проектов сталинской эпохи. Менее чем за два года силами заключённых ГУЛАГа вручную был построен судоходный путь от Онежского озера к Белому морю. Мы увидим второй шлюз канала, на берегу которого стоит храм Святителя Николая, возведённый в память о заключённых, погибших при строительстве. Его архитектура напоминает о трагических страницах истории этих мест.
Следующая остановка — урочище Сандармох, место массовых захоронений жертв политических репрессий и узников ГУЛАГа. Здесь, среди северного леса, в 1937–1938 годах были расстреляны тысячи людей. Сегодня на месте захоронений установлен мемориальный камень с надписью: «Люди, не убивайте друг друга».
После обеда мы отправимся в местечко Залавруга недалеко от Беломорска. Именно здесь, на островах реки Выг, находятся Беломорские петроглифы. Наскальные изображения возрастом около 4,5–5,5 тысячи лет включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под рассказы гида мы увидим выбитые в камне фигуры людей и животных, сцены охоты, войны и ритуальных шествий. Здесь же находится одно из древнейших в Европе изображений человека на лыжах.
После экскурсии мы отправимся на берег Белого моря в город Кемь, где нас ждёт ужин, а затем обратная дорога в Петрозаводск. В пути — около 5 часов.
Темы
На севере Карелии, у самого Белого моря, на гранитных скалах сохранились уникальные свидетельства жизни древних людей — петроглифы. Мы совершим путешествие в мир первобытного человека и увидим наскальные изображения, рассказывающие о жизни наших далёких предков.
По пути к Белому морю познакомимся с Заонежьем и местами, связанными с трагическими страницами истории XX века — эпохой сталинских репрессий.
Организационные детали
В стоимость включены:
— транспортное обслуживание
— сопровождение гида
— входные билеты по программе
— обед в Медвежьегорске
— ужин в Кеми
Из Кеми вы можете отправиться на поезде в Москву или Петрозаводск ночными поездами
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|9900 ₽
|Дети до 12 лет
|9400 ₽
|Пенсионеры
|9400 ₽