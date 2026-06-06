Эта поездка на север Карелии объединяет две важные страницы истории. Вы увидите Беломорские петроглифы — уникальные наскальные изображения возрастом несколько тысяч лет. А по пути посетите места, связанные с трагическими событиями 20 века: Беломорско-Балтийский канал и урочище Сандармох. Путешествие поможет взглянуть на историю края от глубокой древности до недавнего прошлого.

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Описание экскурсии

8:00 — отправление из Петрозаводска;

10:30 — экскурсия по Медвежьегорску, шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Повенце и поездка в урочище Сандармох;

13:30 — обед;

17:15 — экскурсия по комплексу Беломорских петроглифов;

22:30 — ужин в Кеми;

23:00 — выезд;

5:30 — прибытие в Петрозаводск.

Первая остановка — небольшой районный центр Медвежьегорск. Мы проведём обзорную экскурсию по городу, а также увидим здание музея Беломорско-Балтийского канала в Повенце. Отсюда начнётся рассказ о непростом времени великих строек и сломанных человеческих судеб.

Беломорско-Балтийский канал — один из самых масштабных проектов сталинской эпохи. Менее чем за два года силами заключённых ГУЛАГа вручную был построен судоходный путь от Онежского озера к Белому морю. Мы увидим второй шлюз канала, на берегу которого стоит храм Святителя Николая, возведённый в память о заключённых, погибших при строительстве. Его архитектура напоминает о трагических страницах истории этих мест.

Следующая остановка — урочище Сандармох, место массовых захоронений жертв политических репрессий и узников ГУЛАГа. Здесь, среди северного леса, в 1937–1938 годах были расстреляны тысячи людей. Сегодня на месте захоронений установлен мемориальный камень с надписью: «Люди, не убивайте друг друга».

После обеда мы отправимся в местечко Залавруга недалеко от Беломорска. Именно здесь, на островах реки Выг, находятся Беломорские петроглифы. Наскальные изображения возрастом около 4,5–5,5 тысячи лет включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Под рассказы гида мы увидим выбитые в камне фигуры людей и животных, сцены охоты, войны и ритуальных шествий. Здесь же находится одно из древнейших в Европе изображений человека на лыжах.

После экскурсии мы отправимся на берег Белого моря в город Кемь, где нас ждёт ужин, а затем обратная дорога в Петрозаводск. В пути — около 5 часов.

Темы

На севере Карелии, у самого Белого моря, на гранитных скалах сохранились уникальные свидетельства жизни древних людей — петроглифы. Мы совершим путешествие в мир первобытного человека и увидим наскальные изображения, рассказывающие о жизни наших далёких предков.

По пути к Белому морю познакомимся с Заонежьем и местами, связанными с трагическими страницами истории XX века — эпохой сталинских репрессий.

Организационные детали

В стоимость включены:

— транспортное обслуживание

— сопровождение гида

— входные билеты по программе

— обед в Медвежьегорске

— ужин в Кеми

Из Кеми вы можете отправиться на поезде в Москву или Петрозаводск ночными поездами