Индивидуальная
до 4 чел.
Медвежьегорск и Карелия
Погрузитесь в атмосферу Карелии: Медвежьегорск, финские укрепления и палеовулкан Гирвас. История и природа в одном туре
31 авг в 08:00
13 сен в 08:00
17 950 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Приглашаем в увлекательное путешествие по Карелии! Вас ждут горы, водопады и старинные крепости, а также вкусные карельские блюда
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
17 999 ₽
18 946 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
31 авг в 08:30
13 сен в 08:30
18 950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Укрепрайон, канал, «Любовь и голуби»: путешествие в Медвежьегорск
От дотов в скалах до народного кино - главное в городе за один день (из Петрозаводска)
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 40 000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Медвежьегорск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Медвежьегорск" можно забронировать 4 экскурсии от 17 950 до 40 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2025 год по теме «Медвежьегорск», 46 ⭐ отзывов, цены от 17950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь