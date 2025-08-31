Мои заказы

Медвежьегорск – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Медвежьегорск» в Петрозаводске, цены от 17 950 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Медвежьегорск, финские укрепления и природа Карелии
На машине
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Медвежьегорск и Карелия
Погрузитесь в атмосферу Карелии: Медвежьегорск, финские укрепления и палеовулкан Гирвас. История и природа в одном туре
31 авг в 08:00
13 сен в 08:00
17 950 ₽ за всё до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
На машине
9 часов
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Приглашаем в увлекательное путешествие по Карелии! Вас ждут горы, водопады и старинные крепости, а также вкусные карельские блюда
5 сен в 09:00
11 сен в 09:00
17 999 ₽18 946 ₽ за всё до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
31 авг в 08:30
13 сен в 08:30
18 950 ₽ за всё до 4 чел.
Укрепрайон, канал, «Любовь и голуби»: путешествие в Медвежьегорск
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Укрепрайон, канал, «Любовь и голуби»: путешествие в Медвежьегорск
От дотов в скалах до народного кино - главное в городе за один день (из Петрозаводска)
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 40 000 ₽ за всё до 10 чел.

