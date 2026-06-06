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Из Петрозаводска в Соловки на один день

Посетить место притяжения паломников, исследователей, любителей истории и природы
Наше экспресс-путешествие познакомит вас с затерянными посреди Белого моря Соловецкими островами — их историей, монастырской жизнью и лаконичной северной природой.

Вы увидите древние каменные лабиринты и волны, бьющиеся о дамбы, белые стены храмов и лагерные бараки, лесные озёра и монашеские скиты. Пройдёте по Соловецкому кремлю, а свободное время проведёте так, как захочется.
Из Петрозаводска в Соловки на один день
Из Петрозаводска в Соловки на один день
Из Петрозаводска в Соловки на один день

Описание экскурсии

Ночью выезжаем из Петрозаводска в посёлок Рабочеостровск. Нас ждёт длительный автобусный переезд — около 6 часов в пути.

По прибытии в Рабочеостровск позавтракаем и отправимся в двухчасовое плавание по Белому морю. Скучать в дороге не придётся: теплоход сопровождают чайки, на горизонте виднеется архипелаг Кузова, а ближе к Соловкам можно увидеть белух.

Большой Соловецкий остров с величественным кремлём открывается уже издалека.

По прибытии вас ждёт небольшая экскурсия по посёлку Соловецкий с местным гидом, а затем обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю. Кремль с его мощными стенами из каменных глыб — сердце острова и памятник архитектуры, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вид Соловецкого кремля, отражённого в водах бухты Благополучия и Святого озера, — один из самых узнаваемых символов архипелага. Именно он изображён на реверсе российской 500-рублёвой купюры.

Каждый камень крепостных стен хранит историю монастыря, основанного в XV веке. Мы прогуляемся по территории кремля, познакомимся с храмами, хозяйственными постройками, галереями, деревянными переходами и башнями. Гид расскажет о многовековой истории обители и о том, как была устроена жизнь монахов несколько столетий назад. Узнаем и о другой странице истории: здесь долгое время находились тюрьмы, а в советский период — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).

После экскурсии у вас будет свободное время. Можно пообедать в монастырской трапезной или одном из кафе, прогуляться по острову, заглянуть в сувенирные лавки или отправиться на дополнительную экскурсию.

За дополнительную плату можно посетить экскурсию на Секирную гору: увидеть Свято-Вознесенский скит и уникальную церковь-маяк, подняться на смотровую площадку с панорамным видом на остров, узнать о штрафном изоляторе и судьбах заключённых, посетить места, связанные с Савватиевским скитом и школой Соловецких юнг, а также сделать остановку у озера Большое Корзино и познакомиться с историей озёрно-канальной системы острова.

Вечером мы вновь сядем на теплоход, который доставит нас обратно в Рабочеостровск.

Примерный тайминг маршрута

1:00 — выезд из Петрозаводска
7:20 — прибытие в Рабочеостровск, завтрак
8:00 — отправление на теплоходе на Соловки (крупный багаж можно оставить в автобусе)
10:00 — прибытие на Соловки, встреча с гидом, экскурсия по посёлку
11:00–13:00 — экскурсия по Соловецкому кремлю
13:00 — свободное время
15:00 — экскурсия на Секирную гору (за дополнительную плату)
18:20 — сбор на причале, получение вещей, посадка на теплоход
19:00 — отправление на теплоходе в Рабочеостровск
21:00 — ужин
21:30 — выезд в Петрозаводск
4:00 — прибытие

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автобусе, переезд на Соловки – на теплоходе
  • С вами будет гид из нашей команды

В стоимость включены:
— транспортное обслуживание
— сопровождение гида на острове
— входные билеты по программе
— теплоход на Рабочеостровск–Соловки–Рабочеостровск
— завтрак в Рабочеостровске
— ужин в Кеми

Что не включено:
— обед в кафе на острове
— личные расходы
— экскурсия на Секирную гору — 2 300 руб. /чел. (только по предварительным заявкам и при наличии свободного транспорта).

Важная информация:
В рамках экскурсии по Соловецкому кремлю посещается либо музей, либо монастырь (на усмотрение организатора). Обычно точная программа становится известна накануне экскурсии.
Трассовой экскурсии не предусмотрено. Встреча с гидом — непосредственно на острове.

Рекомендации:
- Пожалуйста, надевайте удобную обувь. На островах может быть прохладно, поэтому обязательно возьмите с собой тёплую одежду, в том числе головной убор и перчатки. Тёплая одежда особенно пригодится во время морского перехода.
- По пути на Соловки перед высадкой на остров рекомендуем посетить уборную на теплоходе. Следующая возможность сделать это будет только в обед.
- Просим оставить основной багаж в камере хранения гостиницы «Причал» в Рабочеостровске и отправиться на Соловки налегке, взяв только необходимые вещи.
- Из города Кемь вы можете вернуться в Москву или Петрозаводск ночными поездами. Путешественники, уезжающие вечерними поездами с 19:00–22:00, могут отправиться на рейсе теплохода Соловки — Рабочеостровск в 16:00 (пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки или организатору по меньшей мере за 3 дня до поездки). Трансфер от причала в Рабочеостровске на ж/д вокзал г. Кемь включен в стоимость (перерасчёт стоимости экскурсии не предусмотрен).
- На Соловках действуют только две мобильные сети — Мегафон и МТС.
- Пожалуйста, возьмите с собой наличные деньги: из-за проблем со связью оплата картой через терминал может не проходить. На острове работает один банкомат.
- Для посещения храмов и скитов женщинам необходимо взять длинную юбку, платье в пол или ниже колен, платок. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. При входе можно взять напрокат платок и длинную юбку, однако их количество ограничено.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный21 000 ₽
Дети 5-12 лет19 900 ₽
Пенсионеры, инвалиды, ветераны БД17 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Петрозаводска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 11943 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

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