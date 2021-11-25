Петрозаводск и горный парк Рускеала разделяют 250 км, но дорога будет увлекательной: любуясь постоянными лесными пейзажами, вы послушаете мои рассказы.
Первая достопримечательность по маршруту — мемориальный комплекс, открытый на месте, где шли самые ожесточенные бои. Здесь вы ближе познакомитесь с карельскими хрониками советско-финских войн.
Затем остановимся у реки Тохмайоки. По подвесным мостикам вы пройдете над бурлящими потоками воды, увидите дивные водопады и места, где Станислав Ростоцкий снимал «А зори здесь тихие».
Наконец, вы окажетесь в мраморном каньоне Рускеала — это одно из сокровищ Русского Севера. Экскурсию здесь проведет один из прекрасных гидов парка в национальном костюме. Проходя по экотропам, вы узнаете о появлении каньона и добыче мрамора. После прогулки по желанию осмотрите подземелья Рускеалы, прокатитесь на лодочке или зиплайне.
Если останется время, на обратном пути можно заехать в чудесный город Сортавала.