Что вас ожидает

Что помнит и хранит лесной край

Петрозаводск и горный парк Рускеала разделяют 250 км, но дорога будет увлекательной: любуясь постоянными лесными пейзажами, вы послушаете мои рассказы.

Начнем с географии — как формировался необычный рельеф Карелии, как устроен регион сегодня, что и как здесь посмотреть.

Погружаясь в прошлое, вы узнаете, откуда на эти земли пришли люди, как веками делили эту территорию, как смешивались народы и языки. Я подробно расскажу о судьбе карельского юга, о его неразрывных связях со Швецией и Финляндией.

Там где леса, всегда много сюжетов о духах, поэтому также поговорим о громких отголосках язычества в Карелии, углубимся в здешние традиции.

Долина Героев, водопады Ахвенкоски и каньон Рускеала

Первая достопримечательность по маршруту — мемориальный комплекс, открытый на месте, где шли самые ожесточенные бои. Здесь вы ближе познакомитесь с карельскими хрониками советско-финских войн.

Затем остановимся у реки Тохмайоки. По подвесным мостикам вы пройдете над бурлящими потоками воды, увидите дивные водопады и места, где Станислав Ростоцкий снимал «А зори здесь тихие».

Наконец, вы окажетесь в мраморном каньоне Рускеала — это одно из сокровищ Русского Севера. Экскурсию здесь проведет один из прекрасных гидов парка в национальном костюме. Проходя по экотропам, вы узнаете о появлении каньона и добыче мрамора. После прогулки по желанию осмотрите подземелья Рускеалы, прокатитесь на лодочке или зиплайне.

Если останется время, на обратном пути можно заехать в чудесный город Сортавала.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортном легковом автомобиле с гидом и водителем. Это включено в стоимость.

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников на микроавтобусе. Стоимость для 3-8 человек — 16 000 руб.

Если вы на своей машине, в которой есть место для гида, то экскурсия будет стоить 7000 руб.

Дорога в одну сторону — 250 км

При заказе экскурсии вы также получите промо-код, дающий скидку 10% на общий чек в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни

Дополнительные расходы