Отправляемся к символу Карелии — каньону Рускеала! Это пример достойного туристического комплекса на фоне заповедных пейзажей. Вы полюбуетесь мраморными склонами с елями и бурными водопадами Ахвенкоски, а заодно побываете в Долине Героев. Конечно, день наполнят истории: о географии и хрониках края, о его жителях, традициях, эпосе и дарах природы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что помнит и хранит лесной край

Петрозаводск и горный парк Рускеала разделяют 250 км, но дорога будет увлекательной: любуясь постоянными лесными пейзажами, вы послушаете мои рассказы.

Начнем с географии — как формировался необычный рельеф Карелии, как устроен регион сегодня, что и как здесь посмотреть.

Погружаясь в прошлое, вы узнаете, откуда на эти земли пришли люди, как веками делили эту территорию, как смешивались народы и языки. Я подробно расскажу о судьбе карельского юга, о его неразрывных связях со Швецией и Финляндией.

Там, где леса, всегда много сюжетов о духах, поэтому также поговорим о громких отголосках язычества в Карелии, углубимся в здешние традиции.

Долина Героев, водопады Ахвенкоски и каньон Рускеала

Первая достопримечательность по маршруту — мемориальный комплекс, открытый на месте, где шли самые ожесточенные бои. Здесь вы ближе познакомитесь с карельскими хрониками советско-финских войн.

Затем остановимся у реки Тохмайоки. По подвесным мостикам вы пройдете над бурлящими потоками воды, увидите дивные водопады и места, где Станислав Ростоцкий снимал «А зори здесь тихие».

Наконец, вы окажетесь в мраморном каньоне Рускеала — это одно из сокровищ Русского Севера. Экскурсию здесь проведет один из прекрасных гидов парка в национальном костюме. Проходя по экотропам, вы узнаете о появлении каньона и добыче мрамора. После прогулки по желанию осмотрите подземелья Рускеалы, прокатитесь на лодочке или зиплайне.

Если останется время, на обратном пути можно заехать в чудесный город Сортавала.

Организационные детали

Дорога в одну сторону — 250 км

Дополнительные расходы