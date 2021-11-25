Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу

Посвятить день сказочной природе, истории и преданиям Карелии

Отправляемся к символу Карелии — каньону Рускеала! Это пример достойного туристического комплекса на фоне заповедных пейзажей.

Вы полюбуетесь мраморными склонами с елями и бурными водопадами Ахвенкоски, а заодно побываете в Долине Героев.

Конечно, день наполнят истории: о географии и хрониках края, о его жителях, традициях, эпосе и дарах природы.
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Что помнит и хранит лесной край

Петрозаводск и горный парк Рускеала разделяют 250 км, но дорога будет увлекательной: любуясь постоянными лесными пейзажами, вы послушаете мои рассказы.

  • Начнем с географии — как формировался необычный рельеф Карелии, как устроен регион сегодня, что и как здесь посмотреть.
  • Погружаясь в прошлое, вы узнаете, откуда на эти земли пришли люди, как веками делили эту территорию, как смешивались народы и языки. Я подробно расскажу о судьбе карельского юга, о его неразрывных связях со Швецией и Финляндией.
  • Там где леса, всегда много сюжетов о духах, поэтому также поговорим о громких отголосках язычества в Карелии, углубимся в здешние традиции.

Долина Героев, водопады Ахвенкоски и каньон Рускеала

Первая достопримечательность по маршруту — мемориальный комплекс, открытый на месте, где шли самые ожесточенные бои. Здесь вы ближе познакомитесь с карельскими хрониками советско-финских войн.

Затем остановимся у реки Тохмайоки. По подвесным мостикам вы пройдете над бурлящими потоками воды, увидите дивные водопады и места, где Станислав Ростоцкий снимал «А зори здесь тихие».

Наконец, вы окажетесь в мраморном каньоне Рускеала — это одно из сокровищ Русского Севера. Экскурсию здесь проведет один из прекрасных гидов парка в национальном костюме. Проходя по экотропам, вы узнаете о появлении каньона и добыче мрамора. После прогулки по желанию осмотрите подземелья Рускеалы, прокатитесь на лодочке или зиплайне.

Если останется время, на обратном пути можно заехать в чудесный город Сортавала.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортном легковом автомобиле с гидом и водителем. Это включено в стоимость.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников на микроавтобусе. Стоимость для 3-8 человек — 16 000 руб.
  • Если вы на своей машине, в которой есть место для гида, то экскурсия будет стоить 7000 руб.
  • Дорога в одну сторону — 250 км
  • При заказе экскурсии вы также получите промо-код, дающий скидку 10% на общий чек в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в парк Рускеала: взрослые — 350 руб., школьники — 100 руб., детям до 7 лет, ветеранам ВОВ и инвалидам 1 группы бесплатно при предъявлении документа
  • Проход к водопадам Ахвенкоски — 400 руб. с человека
  • Развлечения в Рускеале (по желанию)
  • Питание (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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