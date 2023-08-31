Петрозаводск и горный парк Рускеала разделяют 250 км, но дорога будет увлекательной: любуясь постоянными лесными пейзажами, вы послушаете мои рассказы.
Начнем с географии — как формировался необычный рельеф Карелии, как устроен регион сегодня, что и как здесь посмотреть.
Погружаясь в прошлое, вы узнаете, откуда на эти земли пришли люди, как веками делили эту территорию, как смешивались народы и языки. Я подробно расскажу о судьбе карельского юга, о его неразрывных связях со Швецией и Финляндией.
Там, где леса, всегда много сюжетов о духах, поэтому также поговорим о громких отголосках язычества в Карелии, углубимся в здешние традиции.
Долина Героев, водопады Ахвенкоски и каньон Рускеала
Первая достопримечательность по маршруту — мемориальный комплекс, открытый на месте, где шли самые ожесточенные бои. Здесь вы ближе познакомитесь с карельскими хрониками советско-финских войн.
Затем остановимся у реки Тохмайоки. По подвесным мостикам вы пройдете над бурлящими потоками воды, увидите дивные водопады и места, где Станислав Ростоцкий снимал «А зори здесь тихие».
Наконец, вы окажетесь в мраморном каньоне Рускеала — это одно из сокровищ Русского Севера. Экскурсию здесь проведет один из прекрасных гидов парка в национальном костюме. Проходя по экотропам, вы узнаете о появлении каньона и добыче мрамора. После прогулки по желанию осмотрите подземелья Рускеалы, прокатитесь на лодочке или зиплайне.
Если останется время, на обратном пути можно заехать в чудесный город Сортавала.
Организационные детали
Дорога в одну сторону — 250 км
Дополнительные расходы
Входные билеты в парк Рускеала: взрослые — 750 ₽,
Проход к водопадам Ахвенкоски — 500 ₽ с человека
Развлечения в Рускеале (по желанию)
Питание (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 666 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я родилась и всю жизнь прожила в Карелии. Более двадцати лет работаю гидом, бесконечно люблю свою родину, восхищаюсь её красотой и с увлечением знакомлю гостей читать дальшеуменьшить
Карелии с природой, историей, культурой и традициями этого удивительного края. Моя цель — индивидуальный подход к каждому гостю, гибкость, мобильность, доступная и интересная информация. Приезжайте! Пусть этот сказочный уголок земли станет вашей Карелией!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
–
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1
2
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1
–
Ольга
По Карелии мы брали несколько индивидуальных экскурсии - все хороши, но ЭТА - лучшая! В ней все оказалось сбалансированным - маршрут-время на каждой точке, остановки в пути, информация до и читать дальшеуменьшить
после экскурсии. Елена организовала все по высшему классу - мы и в подземную Рускеалу попали, и в "наземную", и на водопады, и на Ладогу… Елена - это человек с потрясающей эрудицией! Сын потом неоднократно вспоминал интересные фрагменты из рассказа Елены. А сколько она знает в области минералогии и геологии!!! Если будем в Карелии - поедем в Рускеалу еще раз и обязательно с гидом Еленой!
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Л
Лариса
Елена - профи! Помимо грамотно выстроенной экскурсии, начиная от времени (мы приехали до начала потока туристов с автобусов) до осмотра всех достопримечательностей. Даже посетили ретро поезд и погудели) Походили по читать дальшеуменьшить
берегам карьера, покатались на пароме, посетили подземную Рускеалу. В пути были интересные остановки и весь путь нас сопровождал рассказ о том, как появилась Карелия, начиная от времён ледника. Много было рассказано о Финляндии, нам показалось, что Елена ей восхищается, но это не минус, это как дополнение, которое не вызвало негатива, а скорее заинтересовало в плане развития отношений Карелия - Финляндия. Да и Карелия сейчас брошена, к сожалению, и молодежи ничего не остаётся, как уезжать либо в Санкт -Петербург, либо в Финляндию. Но мы патриоты) И очень хочется, чтобы такой удивительный и богатый край был возрождён! Карелия очень понравилась, гид Елена тоже, узнали много нового. Спасибо ей за очень интересное и длительное путешествие.
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Екатерина
Были на экскурсии 24.12.21, всё великолепно прошло. Организация отличная, попросили чуть больше погулять по Рускеала - без проблем пошли нам навстречу. Елена невероятный рассказчик, многое узнали о всей истории края, читать дальшеуменьшить
легендах и преданиях, значительно расширили кругозор. Отдельно хочу отметить подготовку - Елена связалась с нами накануне, уточнила, как и когда удобнее нас забрать, рассказала об особенностях путешествия и самой дороги (путь неблизкий, 250 км), заранее прозвонила в парк и уточнила особенночти программы на наш день. В самой Рускеале всё прошло на высшем уровне. Отдельное спасибо, что водитель нашёл нашу оставленную в машине шапку и на следующий день привёз к нам. Эта экскурсия - алмаз среди всей нашей поездки в Карелию. Когда соберёмся приехать летом - обязательно обратимся снова к данному гиду
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Наталья
Нам очень понравилось и как Елена провела экскурсию, и что мы поехали индивидуально. Во-первых, всё время и внимание было предоставлено только нам: по дороге Елена рассказала нам историю Карелии, про читать дальшеуменьшить
переход территорий то к Финляндии, то к России, про породы и минералы Карелии, про ее природу и многое другое. Во-вторых, мы всегда могли остановиться там, где просим, и нам не было в этом отказано. В-третьих, в самом парке мы никуда не спешили, не были ограничены во времени, Елена всегда нас ждала столько, сколько было нам необходимо: и во время катания по воде и по воздуху, и во время обеда, и во время посещения сувенирных магазинов, и во время посещения водопадов и т. д. Нам безумно понравился и сам парк, и как провела всю экскурсию Елена. Елена прекрасный рассказчик, очень спокойная и приятная во всем женщина. Огромное спасибо. Всем рекомендую эту экскурсию.
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Инна
Самое незабываемое путешествие по Карелии!!! Елена профессиональный гид и большой души человек. Она погрузила нас в мир чарующей Карелии интересным рассказом, выбрала для просмотра самые красивейшие места. У Елены потрясающая читать дальшеуменьшить
коллекция минералов, которой очень заинтересовалась дочь. Муж был сражен булочками из русской печи, как из детства. Семья была окружена такой заботой, как-будто мы самые дорогие и родные люди. Елена старалась нам занять очередь в людных местах, водитель выдавал дождевики, чтобы мы не промокли если пойдет вдруг дождь. И он действительно через 2 часа прогулки пошел! Ливень и град! И Елена укрыла своим зонтом незнакомую маленькую девочку. Суровое место Карелия. Но глядя на живущих в ней людей, понимаешь, что в жизни много хорошего, светлого, доброго. И хочется жить и путешествовать!!!
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Д
Диана
Увидеть осень в Карелии - мечта многих. Нам невероятно повезло! Мы побывали Карелии в октябре, погода порадовала солнцем и тёплом и мы познакомились с супер гидом! Наши друзья ездили в читать дальшеуменьшить
Рускеалу с Еленой в августе и очень рекомендовали нам эту экскурсию. Теперь мы понимаем почему - хочется дать самую высокую оценку ее знаниям, грамотной и красивой речи, логично подобранному материалу. Рассказ о Карелии не был монотонным, подобно "лекции". Наоборот - очень живым и красочным. Также хочется отметить чувство юмора Елены, которая зарядила энергией на весь день. Мы действительно не заметили, как пролетели 3.5 часа до Рускеалы - дорога была интересной и познавательной. Мы узнали много новых фактов о Карелии, её развитии, роли и месте в истории нашего государства, а также о природе Карелии обычаях и традициях. Парк Рускеала очень красив осенью- мы осмотрели каждый уголок, надышались чистым воздухом, зарядились энергией природы. Мой муж увлечен историей и очень внимателен к деталям, так что экскурсия получилась интерактивной - разговаривали, обсуждали, обменивались мнениями, Елена с легкостью поддерживает диалог, видно, что человек разбирается в теме. Отдельное спасибо нашему водителю Василию за безопасное вождение и внимательное отношение к нам! Однозначно рекомендуем эту экскурсию! Теперь ждите нас летом, очень хотим добраться с вами до Соловецких островов!
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