Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Карелии
Самые популярные объекты в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Карелию
Водопад Кивач, магическая гора Сампо и курорт Марциальные Воды с профессиональным гидом
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВсё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастрономическое приключение в Петрозаводске
Исследуйте вкусы Петрозаводска: от уличной еды до национальных деликатесов и чайной церемонии
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
