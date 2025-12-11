Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Петрозаводске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ваш идеальный день в Карелии
На машине
6 часов
375 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Карелии
Самые популярные объекты в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Карелию
На машине
6 часов
105 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Карелию
Водопад Кивач, магическая гора Сампо и курорт Марциальные Воды с профессиональным гидом
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
Пешая
4 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастрономическое приключение в Петрозаводске
Исследуйте вкусы Петрозаводска: от уличной еды до национальных деликатесов и чайной церемонии
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ваш идеальный день в Карелии
  2. Добро пожаловать в Карелию
  3. Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
  4. Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Онежская набережная
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Водопад Кивач
  5. Марциальные воды
  6. Площадь Кирова
  7. Губернаторский парк
  8. Кафедральный собор Александра Невского
  9. Крестовоздвиженский собор
  10. Рускеала
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 5000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 636 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2025 год для иностранцев, 636 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль