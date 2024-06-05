Петрозаводск, ровесник Санкт-Петербурга, привлекает туристов своим карело-финским колоритом и богатой историей.
Групповая экскурсия по городу включает посещение памятника Петру Первому на набережной, площади Кирова с пушками у реки Лососинка, старого района
Групповая экскурсия по городу включает посещение памятника Петру Первому на набережной, площади Кирова с пушками у реки Лососинка, старого района
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история города
- 🗿 Знаковые памятники и скульптуры
- 🏞 Прекрасные природные виды
- 🚍 Комфортное передвижение на автобусе
- 👨🏫 Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Памятник Петру Первому
- Площадь Кирова
- Район Зарека
- Крестовоздвиженский собор
- Главный городской храм Александра Невского
- Губернаторский парк
- Вечный огонь
- Проспект Карла Маркса
- Памятник Чарльзу Гаскойну
- Проспект Кирова
- Проспект Ленина
- Памятник Роберту Рождественскому
- Гостиница «Северная»
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Памятник Петру Первому. Мы начнём с набережной города, где вы увидите памятник основателю Петрозаводска.
- Площадь Кирова. Продолжим знакомство с Петровской эпохой. Вы подойдёте к пушкам у реки Лососинка и побываете на месте, где были заложены первые доменные печи.
- Район Зарека. Далее в программе старый городской район с красивыми каменными двух- и трёхэтажными домами и Бородинским сквером.
- Соборный Петрозаводск. Вы проедете по проспекту Александра Невского, осмотрите Крестовоздвиженский собор и главный городской храм Александра Невского.
- Заводское прошлое. Мы покажем место бывших Александровских заводов и Онежского тракторного завода, где сейчас находится креативный кластер с крупнейшими в мире скульптурами, изображающими лыжи и комара-трактора.
- Губернаторский парк с памятником Державину и небольшой экспозицией.
- Также в программе: Вечный огонь, самый статный проспект города — Карла Маркса и памятник Чарльзу Гаскойну, проспекты Кирова, Ленина и памятник Роберту Рождественскому.
- Закончим у гостиницы «Северная».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе, с остановками для прогулок и осмотра объектов.
- Дополнительных расходов не предвидится.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|990 ₽
|Пенсионеры, инвалиды, ветераны бд
|890 ₽
|Дети 6-12 лет
|790 ₽
|Дети 0-5 лет
|490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 3659 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 июня 2024
Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
О
Ольга
1 июня 2024
Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
А
Анна
28 мая 2024
Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
Г
Галина
18 мая 2024
Спасибо большое, не смотря на холод и ветер было интересно!
Е
Екатерина
11 мая 2024
Юлия, прекрасный гид. Всё прошло на одном дыхании. Очень хорошо знает историю своего города. Отвечает на все вопросы.
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