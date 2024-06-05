Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии

Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Петрозаводск, ровесник Санкт-Петербурга, привлекает туристов своим карело-финским колоритом и богатой историей.

Групповая экскурсия по городу включает посещение памятника Петру Первому на набережной, площади Кирова с пушками у реки Лососинка, старого района
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Зарека с красивыми каменными домами и Бородинским сквером.

Также вы увидите Крестовоздвиженский собор и главный храм Александра Невского, место бывших Александровских заводов и Онежского тракторного завода, где сейчас находится креативный кластер.

Губернаторский парк с памятником Державину и небольшой экспозицией, Вечный огонь, проспекты Карла Маркса, Кирова, Ленина и памятник Роберту Рождественскому дополнят ваше путешествие. Экскурсия проходит на автобусе с остановками для прогулок и осмотра объектов. Дополнительных расходов не предвидится. Профессиональные гиды сделают ваше путешествие незабываемым

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная история города
  2. 🗿 Знаковые памятники и скульптуры
  3. 🏞 Прекрасные природные виды
  4. 🚍 Комфортное передвижение на автобусе
  5. 👨‍🏫 Профессиональные гиды

Что можно увидеть

  • Памятник Петру Первому
  • Площадь Кирова
  • Район Зарека
  • Крестовоздвиженский собор
  • Главный городской храм Александра Невского
  • Губернаторский парк
  • Вечный огонь
  • Проспект Карла Маркса
  • Памятник Чарльзу Гаскойну
  • Проспект Кирова
  • Проспект Ленина
  • Памятник Роберту Рождественскому
  • Гостиница «Северная»
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Памятник Петру Первому. Мы начнём с набережной города, где вы увидите памятник основателю Петрозаводска.
  • Площадь Кирова. Продолжим знакомство с Петровской эпохой. Вы подойдёте к пушкам у реки Лососинка и побываете на месте, где были заложены первые доменные печи.
  • Район Зарека. Далее в программе старый городской район с красивыми каменными двух- и трёхэтажными домами и Бородинским сквером.
  • Соборный Петрозаводск. Вы проедете по проспекту Александра Невского, осмотрите Крестовоздвиженский собор и главный городской храм Александра Невского.
  • Заводское прошлое. Мы покажем место бывших Александровских заводов и Онежского тракторного завода, где сейчас находится креативный кластер с крупнейшими в мире скульптурами, изображающими лыжи и комара-трактора.
  • Губернаторский парк с памятником Державину и небольшой экспозицией.
  • Также в программе: Вечный огонь, самый статный проспект города — Карла Маркса и памятник Чарльзу Гаскойну, проспекты Кирова, Ленина и памятник Роберту Рождественскому.
  • Закончим у гостиницы «Северная».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, с остановками для прогулок и осмотра объектов.
  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый990 ₽
Пенсионеры, инвалиды, ветераны бд890 ₽
Дети 6-12 лет790 ₽
Дети 0-5 лет490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
5 июня 2024
Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
О
1 июня 2024
Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
А
28 мая 2024
Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
Г
18 мая 2024
Спасибо большое, не смотря на холод и ветер было интересно!
Е
11 мая 2024
Юлия, прекрасный гид. Всё прошло на одном дыхании. Очень хорошо знает историю своего города. Отвечает на все вопросы.

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