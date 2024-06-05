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Зарека с красивыми каменными домами и Бородинским сквером.



Также вы увидите Крестовоздвиженский собор и главный храм Александра Невского, место бывших Александровских заводов и Онежского тракторного завода, где сейчас находится креативный кластер.



Губернаторский парк с памятником Державину и небольшой экспозицией, Вечный огонь, проспекты Карла Маркса, Кирова, Ленина и памятник Роберту Рождественскому дополнят ваше путешествие. Экскурсия проходит на автобусе с остановками для прогулок и осмотра объектов. Дополнительных расходов не предвидится. Профессиональные гиды сделают ваше путешествие незабываемым