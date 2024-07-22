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всем вместе (за доп. плату). За что мы очень были очень благодарны. Нам ничуть не было тесно, мы дружно и слаженно разгадывали головоломки, ребусы, загадки. Квест ооочень понравился, придуман здорово. Реквизит окунает в историю оружейного завода. Некоторые исторические факты очень хорошо запоминаются, благодаря такому времяпровождению. Детям должно быть точно интересно. Любителям такого вида отдыха также рекомендую. Мы остались довольны. Спасибо организаторам за придумку.