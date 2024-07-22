Игры – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Петрозаводске, цены от 1 330 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Квест без гида по Петровской слободе
Пешая
скидка
30%
3 отзыва
1 час
Квест
до 7 чел.
Квест без гида по Петровской слободе
Превратить своё знакомство с Петрозаводском в интерактивное приключение
Начало: На пл. Кирова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19001 330 за всё до 7 чел.
Ключ к сердцу Петрозаводска
20 отзывов
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Ключ к сердцу Петрозаводска
Познакомиться с промышленной историей города, выполняя интересные задания в атмосферном квест-руме
Начало: В центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2 900 за всё до 4 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Пешая
2 отзыва
3 часа
Квест
до 5 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
5 040 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Квест без гида по Петровской слободе
    Все очень интересно, познавательно Большое спасибо организаторам!
  • Ю
    Юлия
    2 июля 2024
    Квест без гида по Петровской слободе
    Для первого ознакомления с историей города квест очень достойный. Можно прерваться, что мы и сделали остановившись в парке аттракционов на некоторое время, и потом продолжить экскурсию. Однозначно рекомендую тем кто первый раз в городе.
  • А
    Анастасия
    23 июня 2024
    Квест без гида по Петровской слободе
    От души рекомендуем этот квест. У нас программа заняла минут 45 - с удовольствием прогулялись по не самым очевидным районом
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    города в поисках ответов на вопросы. Подробно рассмотрели барельефы и символы на памятниках. В общем, туристам рекомендую пройти квест, а организаторам - немного его удлинить, так как мы только вошли во вкус, как он закончился. Ещё пару мест и вообще будет топ!

  • И
    Ирина
    1 сентября 2023
    Ключ к сердцу Петрозаводска
    Классный квест, познавательный! Было интересно и детям и взрослым!
  • Т
    Татьяна
    17 июля 2023
    Ключ к сердцу Петрозаводска
    Были 11июля 2023года компанией друзей 6 человек (возраст 40+). Планировалось 4человека, но когда наша компания расширилась, нам любезно разрешили поучавствовать
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    всем вместе (за доп. плату). За что мы очень были очень благодарны. Нам ничуть не было тесно, мы дружно и слаженно разгадывали головоломки, ребусы, загадки. Квест ооочень понравился, придуман здорово. Реквизит окунает в историю оружейного завода. Некоторые исторические факты очень хорошо запоминаются, благодаря такому времяпровождению. Детям должно быть точно интересно. Любителям такого вида отдыха также рекомендую. Мы остались довольны. Спасибо организаторам за придумку.

  • С
    Светлана
    6 июля 2023
    Ключ к сердцу Петрозаводска
    Спасибо за увлекательное приключение! Проходили квест вдвоем с сыном 12 лет. Познавательный рассказ перед началом заданий раскрывает часть истории развития
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    города, что очень интересно и познавательно. В процессе прохождения обращались за подсказками, так как есть моменты когда не совсем очевидна последовательность действий, но иначе было бы слишком просто. Удобно проходить данный квест небольшой компанией.

  • М
    Мария
    3 февраля 2020
    Квест «Эпохи Петрозаводска»
    Благодарим за познавательное и увлекательное время, организованное для нас гидом! Узнали много новых интересных фактов из истории родного города. Имели
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    насыщенную прогулку в компании родных людей, закончившуюся приятным презентом в виде угощения в кафе. Гид лишь направлял, поддерживал, ободрял, не обременяя своим присутствием:)

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Игры»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест без гида по Петровской слободе
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  3. Квест «Эпохи Петрозаводска»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Остров Валаам
  9. Площадь Кирова
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 1 330 до 5 040 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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