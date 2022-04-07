Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября

Воттоваара

Cамая высокая возвышенность средней Карелии — ее высота составляет 417 метров. Но гора знаменита не только своими футуристическими пейзажами со скалами и странной формы деревьями. Многие считают ее одним из самых мистических мест России, местом силы. Кто-то даже называет ее таинственной Гипербореей. На горе найдены следы древних цивилизаций.

Святилища и алтари, огромные сейды — валуны, опирающиеся на мелкие камни, — лабиринты — все это влечет любителей мистических приключений со всей России.

Главный вопрос — кто создал этот карельский Стоунхедж?

Мнения ученых разделились — одни считают, что сама природа — ледник или землетрясение — творец этого чуда, другие уверены, что оно дело рук древней цивилизации. Кто были эти люди? Во что они верили и кому поклонялись? В любом случае, место это удивительное, завораживающее, и не оставляющее никого равнодушным. И пожалуй, именно Воттоваару можно назвать самым мистическим местом Карелии.

Выбирая эту экскурсию, вы гарантированно получите бешеный заряд энергии от прикосновения к самой настоящей древности.