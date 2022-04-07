Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября

Мистическая гора Воттоваара

Воттоваара - самая высокая возвышенность средней Карелии - ее высота составляет 417 метров

5
4 отзыва
Групповая
Воттоваара — самая высокая возвышенность средней Карелии — ее высота составляет 417 метров.

Но влечет людей она не только потрясающими видами, открывающимися с ее вершины.

Воттоваара — место мистическое и очень необычное.

На ней найдены следы древних цивилизаций, которые имели здесь свои святилища и алтари.
Мистическая гора Воттоваара
Мистическая гора Воттоваара
Мистическая гора Воттоваара
Мистическая гора Воттоваара
Мистическая гора Воттоваара

Воттоваара

Cамая высокая возвышенность средней Карелии — ее высота составляет 417 метров. Но гора знаменита не только своими футуристическими пейзажами со скалами и странной формы деревьями. Многие считают ее одним из самых мистических мест России, местом силы. Кто-то даже называет ее таинственной Гипербореей. На горе найдены следы древних цивилизаций.
Святилища и алтари, огромные сейды — валуны, опирающиеся на мелкие камни, — лабиринты — все это влечет любителей мистических приключений со всей России.
Главный вопрос — кто создал этот карельский Стоунхедж?
Мнения ученых разделились — одни считают, что сама природа — ледник или землетрясение — творец этого чуда, другие уверены, что оно дело рук древней цивилизации. Кто были эти люди? Во что они верили и кому поклонялись? В любом случае, место это удивительное, завораживающее, и не оставляющее никого равнодушным. И пожалуй, именно Воттоваару можно назвать самым мистическим местом Карелии.
Выбирая эту экскурсию, вы гарантированно получите бешеный заряд энергии от прикосновения к самой настоящей древности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
  • Переезд Гимолы — Воттоваара — Гимолы на УАЗ Буханка
  • Проводник по горе Воттоваара
  • Завтрак и ужин
Что не входит
  • Средство от комаров
  • Дождевик
Место начала и завершения?
Еремеева, 1
Когда и сколько длится
Когда: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • На экскурсию желательно взять с собой запасную обувь, в которую можно будет переодеться после горы. Не лишними будут куртки/ветровки, даже летом! Обувь на гору — удобная, кроссовки или треккинговые ботинки.
  • Экскурсия довольно сложна физически — очень плохая и разбитая дорога, а также часовой подъем в гору — необходимо подготовить себя к сложному дню.
  • Комаров на горе немного, достаточно взять с собой любой репеллент (москитолл или тп)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября

Отзывы от туристов

Показать все отзывы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

👥Групповые🚌На автобусе⚙️Необычные🍀Природа и пейзажи☀️На весь день🏞Карелия

Еще несколько похожих предложений в Петрозаводске

Мистическая гора Воттоваара
17 часов
🚗 На машине
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Мистическая гора Воттоваара
Автомобильная, треккинг, экстрим
5 490 за 1 человека
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
1 день 16 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Огни
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
10 000 за 1 человека
Активный отдых в Карелии
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Николай
Нет отзывов
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
39 900 за 1 человека
Большое путешествие по Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
СканТур
Нет отзывов
Большое путешествие по Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня! Вы посетите самые живописные места Карелии: от водопада Кивач до горного
от 10 950 за 1 человека
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Сааристо
4.7
30 отзывов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
2 200 за 1 человека
Ваш идеальный день в Карелии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александра
5
46 отзывов
Ваш идеальный день в Карелии
Три самых популярных объекта в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
4 700 за 1-4 чел.
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.9
16 отзывов
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
Познакомиться с миром поверий и легенд края на территории таинственного геологического памятника
от 3 300 за 1-5 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Artem
5
7 отзывов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
7 000 за 1-18 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Марина
5
5 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Обзорная экскурсия по Петрозаводску позволит узнать столицу Карелии
9 000 за 1-6 чел.
Добро пожаловать в Карелию
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Добро пожаловать в Карелию
Водопад Кивач, магическая гора Сампо и курорт Марциальные Воды с профессиональным гидом
5 000 за 1-3 чел.
Нескучное знакомство с Карелией
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Эйно
4.8
12 отзывов
Очень популярно сейчас
Нескучное знакомство с Карелией
Водопад Кивач, Марциальные воды, гора Сампо и местные байки от потомственного гида и чародея
90007 650 за 1-4 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Анна
4.9
9 отзывов
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра - всё это о Петрозаводске! На обзорной автомобильной прогулке я познакомлю
9 000 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ