1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
«Гора Сампо — вы полюбуетесь живописными видами и узнаете необычную историю горы»
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
«Путешествие начнется с подъема на гору — ее высота доходит до 40 метров, а протяженность составляет несколько километров»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
«А после нас встретит один из самых живописных уголков Карелии — горный парк Рускеала»
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
«Пока вы любуетесь ими, я расскажу вам, как гора связана с финно-угорским эпосом «Калевала»»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
«Откроете прекрасный вид на Ладожские шхеры с вершины горы Хийденвуори и локации, которые не входят в маршруты больших туристических групп, но раскрывают настоящую Карелию»
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
18 часов
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
«Но гора знаменита не только своими футуристическими пейзажами со скалами и странной формы деревьями»
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
14 июня в 07:15
15 июня в 07:15
7 500₽ за человека
Групповая
17 часов
Мистическая гора Воттоваара
«Высота горы Воттоваары достигает 417 метров – это самая крупная возвышенность среднекарельской местности»
Расписание: Пятница, Суббота в 07:00
7 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«Завершите ваше путешествие восхождением на гору Паасо»
Расписание: по пятницам
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
7 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 мая 2024Отличная экскурсия. Елена очень эрудированный рассказчик, с огромной любовью рассказывающая про свой край. Спасибо!
- ИИлья23 мая 2024Благодарим Елену Дарешкину за отлично проведённую экскурсию. Елена очень увлеченный человек и знающий своё дело специалист. Мы получили огромное удовольствие от общения, полученных знаний и чудес Карельский природы. Елена и Василий,огромное вам спасибо и удачи!
- ЛЛариса22 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Елена - очень увлеченный человек, рассказывает обо всём с такими горящими глазами, что сам невольно заражаешься энтузиазмом
- ММария13 мая 2024Дмитрий отличный экскурсовод. Обладает широким кругозором. Услышали много интересного о Карелии географической и исторической. Очень интересно был преподнесен эпос Калевала.
- ИИрина24 апреля 2024Дмитрий, огромное спасибо за два очень насыщенных дня! Поехали более 1000 километров! Увидели Карелию во всей красе! Дмитрий - прекрасный экскурсовод, аккуратный водитель. Рекомендую Дмитрия для знакомства с Карелией!!!
- ППолина9 февраля 2024Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно! Благодарим Артема за то, что показал нам всю красоту!
- IIlya12 ноября 2023Отличная экскурсия! Очень красиво. Экскурсовод - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных историй. С огромным удовольствием повторим ещё раз, чтобы посмотреть великолепные виды. Ну и конечно ждем от Дмитрия новые экскурсии. Спасибо!
- ЛЛилия22 октября 2023Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!
- ЕЕкатерина15 октября 2023Дмитрий, спасибо большое. Прекрасная экскурсия. Очень все понравилось. Индивидуальный подход ко всем😁 до встречи!
- ЕЕлена3 октября 2023Замечательная экскурсия. Спасибо водителю Валерию, проводнику Александру. Воттоваара - удивительное, необычное место.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Горы»
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