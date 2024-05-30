Экскурсии к горам Петрозаводска

Найдено 8 экскурсий в категории «Горы» в Петрозаводске, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Карелию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Карелию» в Петрозаводске
Погрузитесь в уникальный мир Карелии: исторические места, целебные источники и величественные пейзажи ждут вас
«Гора Сампо — вы полюбуетесь живописными видами и узнаете необычную историю горы»
16 июня в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
«Путешествие начнется с подъема на гору — ее высота доходит до 40 метров, а протяженность составляет несколько километров»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950 за всё до 4 чел.
Деревня викингов и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
«А после нас встретит один из самых живописных уголков Карелии — горный парк Рускеала»
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000 за всё до 6 чел.
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Путешествие от западной до северной точки Онежского озера: палеовулкан, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск
«Пока вы любуетесь ими, я расскажу вам, как гора связана с финно-угорским эпосом «Калевала»»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
16 950 за всё до 4 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
«Откроете прекрасный вид на Ладожские шхеры с вершины горы Хийденвуори и локации, которые не входят в маршруты больших туристических групп, но раскрывают настоящую Карелию»
5 сен в 08:00
11 сен в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Мистическая гора Воттоваара
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
50 отзывов
Мистическая гора Воттоваара
Начало: Площадь Гагарина д 3
«Но гора знаменита не только своими футуристическими пейзажами со скалами и странной формы деревьями»
Расписание: Каждую пятницу и субботу с 27 мая по 16 сентября
14 июня в 07:15
15 июня в 07:15
7 500 за человека
Мистическая гора Воттоваара
Групповая
17 часов
1 отзыв
Мистическая гора Воттоваара
«Высота горы Воттоваары достигает 417 метров – это самая крупная возвышенность среднекарельской местности»
Расписание: Пятница, Суббота в 07:00
7 500 за человека
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, крепость Викингов, гора Паасо
Начало: Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
«Завершите ваше путешествие восхождением на гору Паасо»
Расписание: по пятницам
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
7 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Отличная экскурсия. Елена очень эрудированный рассказчик, с огромной любовью рассказывающая про свой край. Спасибо!
  • И
    Илья
    23 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Благодарим Елену Дарешкину за отлично проведённую экскурсию. Елена очень увлеченный человек и знающий своё дело специалист. Мы получили огромное удовольствие от общения, полученных знаний и чудес Карельский природы. Елена и Василий,огромное вам спасибо и удачи!
  • Л
    Лариса
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Карелию
    Огромное спасибо за экскурсию! Елена - очень увлеченный человек, рассказывает обо всём с такими горящими глазами, что сам невольно заражаешься энтузиазмом
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    (хотя казалось бы куда уж больше). Экскурсия получилась очень разносторонняя - и про природу, и про эпос, и про историю, и про геологию даже. И даже немного современного искусства захватили в заячьей долине:) Время пролетело незаметно, узнали много нового. И хорошо, когда водитель есть (а еще лучше - когда он водит аккуратно). Спасибо огромное за то, что познакомили нас с краем леса, воды и камня.

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    Дмитрий отличный экскурсовод. Обладает широким кругозором. Услышали много интересного о Карелии географической и исторической. Очень интересно был преподнесен эпос Калевала.
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    Очень подкупило его желание ответить на все интересующие нас вопросы. Воспитание, выдержанность, глубокое знание истории позволило нам с большим удовольствием и интересом провести свой отдых. Также обратили внимание на то какой аккуратный и внимательный Дмитрий водитель.

  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
    Дмитрий, огромное спасибо за два очень насыщенных дня! Поехали более 1000 километров! Увидели Карелию во всей красе! Дмитрий - прекрасный экскурсовод, аккуратный водитель. Рекомендую Дмитрия для знакомства с Карелией!!!
  • П
    Полина
    9 февраля 2024
    Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
    Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно! Благодарим Артема за то, что показал нам всю красоту!
    Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!Чудесное путешествие с потрясающим гидом! Все вовремя, четко и интересно!
  • I
    Ilya
    12 ноября 2023
    Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
    Отличная экскурсия! Очень красиво. Экскурсовод - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных историй. С огромным удовольствием повторим ещё раз, чтобы посмотреть великолепные виды. Ну и конечно ждем от Дмитрия новые экскурсии. Спасибо!
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  • Л
    Лилия
    22 октября 2023
    Деревня викингов и горный парк Рускеала
    Елена, отличный экскурсовод и человек! Несмотря на плохую погоду, она сделала все от нее зависящее, чтобы экскурсия была комфортная и интересная. Она горит своим делом! Все с юмором) прекрасно поладила с ребенком 8 лет. А Карелия конечно великолепна!
  • Е
    Екатерина
    15 октября 2023
    Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
    Дмитрий, спасибо большое. Прекрасная экскурсия. Очень все понравилось. Индивидуальный подход ко всем😁 до встречи!
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Мистическая гора Воттоваара
    Замечательная экскурсия. Спасибо водителю Валерию, проводнику Александру. Воттоваара - удивительное, необычное место.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Горы»

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  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
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